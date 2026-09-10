Nejdřív propadl, pak se stal klasikou televizní romantiky. Čeká pokračování čarodějnického filmu to samé?
Magická posedlost s Nicole Kidman a Sandrou Bullock je typický guilty pleasure film s hordou věrných fanoušků, i když kritici smýšlí jinak.
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Nejspíš jste ho někdy během dlouhého odpoledne s televizí viděli i vy. Ostatně kanál Nova Cinema ho vysílal i tento týden. Lehce ztřeštěný a v některých scénách rádoby mrazivý film o dvou sestrách, které žijí se svými tetami v Nové Anglii. A potýkají se s rodinným prokletím, jež je trestá za to, že někoho milují. Ženy Owensovy jsou totiž čarodějky a dávná příbuzná kdysi tohle způsobila z nešťastné lásky. Když Magická posedlost v roce 1998 dorazila do kin, vypadalo to na totální propadák, postupně si ale našel zapřisáhlé příznivce a ti teď dostali pokračování. Ale víte, jak to s dalšími díly většinou chodí…
Magická posedlost opravdu není žádný převratný film. Na ČSFD u něj svítí nelichotivých 59 %, ale taky hodně čtyř- až pětihvězdičkových hodnocení, která hlásí, že je to sice béčko, ale kouzelné… Prostě klasické guilty pleasure, u kterého sice víte, že to není nic moc, ale i tak si ho užíváte. Koneckonců jde o filmovou verzi příběhu Alice Hoffmanové, která píše svérázné romantické romány a young adult knihy a na kontě jich má téměř třicet.
Jenže ne všechno funguje, ať už máte pro něco sebevětší slabost a Magická posedlost 2, která míří tento týden do kin a vznikla po téměř třiceti letech, to dokazuje. Není to sice o moc horší film než jednička, ale chybí mu její kouzlo. Všechna ta hravost a lehké tajemno, nejistota, kam příběh vlastně míří, jestli se koukáte na čistou romantickou komedii, nebo něco černějšího a jak to celé vlastně dopadne.
U dvojky si na ledacos z toho odpovíte už předem, bohužel včetně té nejdůležitější otázky. A taky budete sledovat příběh, který je nafouknutý tak, aby odpovídal současným čarodějným vyprávěním. To znamená, že z v zásadě milého sousedského filmu, je na jednou rozmáchlá výprava na druhou půlku světa za osudovým úkolem. Právě to ale filmu podtrhává nohy asi ze všeho nejvíc.
A nepomáhá ani to, že jinak se vše snaží být co nejvíc stejné. Owensovy ženy stále žijí v malém městečku v Nové Anglii, ve stejném domě, pořád mají rády půlnoční margarity a nosí krásné šaty. Kromě Sally v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman jako Gillian se vrací i obě tety, jež opět hrají Stockard Channing a Dianne Wiest. Nový prostor ale dostávají Sallyiny dcery, které byly v jedničce malé holky, nyní ale představují novou generaci, která spustí další vlnu vztahových patálií.
Jedna z nich se ji vydá na vlastní pěst vyřešit sama do Anglie, Sally s Gillian jí vyrazí na pomoc, celé je to totiž plán neznámého zla a všechno bobtná do rozměrů… které odpovídají fantasy béčku. Ale nenápaditému, zato hodně fatalistickému. Jenže rádoby vážné polohy druhé Magické posedlosti nesedí, pro ně v jejím světě opravdu není místo. Film se kvůli tomu docela vleče, máte dost času uhodnout, to bude dál a někdy i mrknout na hodinky.
Z lehkého kouzlení, které se v jedničce většinou omezovalo na výrobu léčivých krémů nebo přepisování seznamu služeb ve škole, dělo se v nedůvěřivém sousedském koloritu a omylem se zvrhlo v pořádný průšvih, je ale najednou něco úplně jiného. Přímočarý boj o život, fatalistické střety a chvění budovami a čáry slibující zničit všechno kolem a rozsévat smrt a odehrávají se na druhém konci světa… kolikrát že jsme už tohle viděli?
Mockrát. A to je právě ten problém. Druhá Magická posedlost není originální a vlastně ani nápaditá. Nejzábavnější je Nicole Kidman, která po svůdné sestře z jedničky hraje tentokrát svéhlavou stárnoucí a hláškující tetu. Největším vrcholem je pak vtip, kdy se kouzla dopustí muž a překvapeným sestrám to vysvětlí tím, že je 21. století, a tak i muži mohou dělat to, co ženy.
Jinak ale pokračování příběhu o dvou čarodějných sestrách nepohltí ani nezaujme, i když je po celých 130 minut znát, jak moc by o to tvůrci stáli. Hlavní otázka teď tedy je, co na to všichni fanoušci. Já mám jasno – i když dvojku už znova vidět nemusím, hádejte, co jsem si včera pustila v televizi.