Nejen sklo a pivo, ale především byznys. České firmy dobývají skrze Expo japonský trh

Říká se, že to je přehlídka toho nejlepšího, co jednotlivé země mají. Češi na Expo pravidelně jezdí představit svoji kulturu a oblíbené vývozové artikly – sklo, umění či pivo. Světovou výstavu ale provází kritika, že tohle všechno díky globalizaci už dávno nedává smysl. Byznysový potenciál má ale Expo podle firem velký. Obzvlášť v zemích jako je Japonsko. A právě tam se koná letošní ročník.

Ostravská holdingová společnost Purposia, která vznikla kolem svých stavebních firem, se letos stala hlavním partnerem české účasti na Expu. Proč, chtělo by se zeptat. Purposia, která loni měla celkové tržby ve výši 3,6 miliardy korun, je vidět v celé Evropě, přesto cestu do Japonska vzala přes český pavilon. „Můžeme se tady vidět a mluvit s lidmi z celého světa napřímo. Zároveň se tady ale chceme prezentovat Japoncům, kteří jsou v rámci realitního trhu druhý největší investor v Česku a na Slovensku, máme tedy nasmlouvaná konkrétní jednání v japonských firmách,“ vypráví pro CzechCrunch předseda představenstva Jan Hasík.

Společnost vyrazila už na Expo, které se na přelomu let 2021 a 2022 konalo v Dubaji, to však pojala spíš jako teambuildingový a vzdělávací zájezd. Tehdy si ale vedení společnosti uvědomilo, že účast na Expu může být poměrně užitečná záležitost. „Připravovali jsme se na to tři roky, protože jsme si řekli, že Expo v Ósace pojmeme o něco šířeji,“ dodává Hasík.

Foto: Purposia Předseda představenstva holdingu Purposia Jan Hasík s maskotem českého pavilonu na Expo

Purposia si splnila svůj úkol maximálně, a tak ví, že aby na japonském trhu uspěla, potrvá to několik měsíců. Japonci nestvrzují byznys po jedné schůzce, a tak se firma podívá do Ósaky během letošního roku hned několikrát. Zástupci společnosti tu byli na úvodním týdnu a chystají se sem znovu za měsíc. V červenci, kdy se bude konat Český národní den, sem pak pojede celé vedení a ještě jednou se sem firma chystá v září, kdy tu pro změnu bude mít svůj den její domácí Ostrava.

Purposia si tu domluvila několik jednání s potenciálními zákazníky, kterým se chce v zásadě představit a zajistit tak, že v případě nějaké zakázky se firma obrátí právě do Ostravy. Zároveň chce ale společnost navštívit konkrétní firmy, které se věnují tomu samému, čemu Purposia v Česku a na Slovensku – půjde tak například o výrobce hliníkových oken, výrobce prefabrikátů či stavební firmy. „Chceme jim prezentovat, jak to děláme my a zkonzultovat s nimi jejich práci. Jedeme tam tedy také nabýt nějaké know-how,“ vysvětluje Hasík. Jeho firma se mimochodem představí na byznysové konferenci Money Maker, která proběhne poprvé také v Ostravě.

Už jen to, že se díky tomu s námi sešel japonský velvyslanec, mělo obrovský vliv a díky tomu nás tady berou.

„Třeba se ale podaří dovézt i nějakou technologii. Můžeme nakoupit stroje, které používají tady. Rok co rok se snažíme naše procesy digitalizovat, na stavbu nyní reálně začneme využívat třeba 3D tisk. Na takových místech, jako je Expo, můžete narazit na celou řadu nových technologií, protože jednotlivé země sem skutečně jedou s tím nejlepším, co mají,“ dodává Tomáš Kosa, ředitel stavební skupiny HSF System, která Purposii patří. V neposlední řadě tu holding může najít i nový trh pro potřebné materiály.

Expo v tomhle všem otevírá dveře. „Už jen to, že se díky tomu s námi sešel japonský velvyslanec, mělo obrovský vliv a díky tomu nás tady berou,“ líčí Hasík s tím, že jedna japonská firma je pozvala na jednání přímo do výroby. „Čekali jsme, že se sejdeme v kanceláři, ale oni nám zcela evidentně věří a chovají se maximálně přátelsky,“ dodává.

Trh velký jako pět největších evropských zemí

Že je japonský trh náročný a opora v českém pavilonu se hodí, ví i společnost 2N. Původem česká firma, která se v roce 2016 stala součástí rodiny švédské společnosti Axis Communications, už na něj jednou vstoupila. Bylo to ale bez pečlivé přípravy, a tak příliš úspěšná nebyla. Nepomohlo ani to, že Axis má pobočku v Ósace a velké centrum v Tokiu.

„V Japonsku jsou reference důležité. Když děláte pro svůj stát, dává vám to velkou míru důvěryhodnosti. Spolehlivost je přitom klíčový faktor, podle kterého dělají nákupní rozhodnutí. To že jsme partnerem české účasti na Expu, bude podle nás rezonovat, protože nás budou chápat jako firmu, která podporuje český stát,“ vysvětluje generální ředitel 2N Michal Kratochvíl.

Technologická společnost se zaměřuje především na výrobu a vývoj přístupových systémů. Těmi vybavila i český pavilon, jehož zaměstnanci se tady tak pohybují jen s mobilním telefonem v kapse, který jim dokáže otevřít dveře skrze bluetooth, aniž by museli přikládat nějakou kartičku nebo čip.

Foto: 2N Generální ředitel 2N Michal Kratochvíl s generálním komisařem české účasti Ondřej Soška

Japonsko je pro firmu další logický krok, polovinu byznysu má aktuálně ve Spojených státech, druhou v Evropě. Zastoupení má i v Austrálii a na Novém Zélandu, působí i v Singapuru a Indonésii. Teď se chce pokusit o největší zemi v Asijském Pacifiku. „Japonsko dává největší smysl, protože je obrovské. V segmentu, ve kterém se pohybujeme, je srovnatelné s pěti největšími zeměmi v Evropě, zároveň je to ale těžké, takže jsme si ho nechali nakonec,“ říká Kratochvíl s tím, že kdyby se to podařilo, může jít o významný trh. Ten chce dobýt převážně s přístupovými systémy a interkomy, kterými se v zemi vycházejícího slunce zabývají v podstatě jen dva významní konkurenti – Panasonic a Aiphone.

„Technologicky toho můžeme nabídnout víc, hodně se zaměřujeme na kancelářské a rezidenční budovy, tady v Japonsku se ale chceme zaměřit na datová centra a velké developmenty, jako jsou školy či nemocnice,“ říká generální ředitel 2N. Ještě jedna věc ale může být pro Japonce zajímavá. Země se hodně orientuje na handicapované lidi, což je vidět i na technice. Každý výtah v Japonsku má tak pro znevýhodněné například speciální tlačítko. Původem česká firma má svoje zařízení na tento aspekt připravené a jak Kratochvíl dodává, v nabídce mají třeba indukční smyčku pro lidi se sluchovým handicapem, nebo zvukovou navigaci pro lidi se zrakovým postižením.

Těch, kteří spoléhají na to, že jim Expo pomůže v Japonsku otevřít dveře, je ale víc. Patří mezi ně například i firma Jan Societé, za kterou stojí módní návrhář Jan Černý. Ten navrhl po olympijské kolekci také oblečení pro zaměstnance českého domu. „Uniformy pro Expo neberu jen jako zakázku, ale i jako příležitost, jak se na Expu prezentovat a navázat nové kontakty,“ vylíčil v březnu pro CzechCrunch. V průběhu Světové výstavy tu návrhář představí novou kolekci na módní přehlídce.

Dohromady se každopádně v českém pavilonu od architektonického studia Apropos představí podle generálního komisaře Ondřeje Sošky okolo stovky firem. Svou akci tady chystá například výrobce strojů z Liberce Elmarco, představí se tu české firmy, které se točí okolo cyber security, řeší se i konference zaměřená na energetiku a bezpečnostní konference ve spolupráci s NATO.

„Světová výstava je nejlepší příležitostí pro český byznys v Japonsku, která se příštích třicet nebo čtyřicet let nebude opakovat. Je to platforma, kterou mohou firmy využít pro to, aby si zkrátily cestu i čas nezbytný pro budování vztahu,“ říká generální komisař české účasti Ondřej Soška. Podle něj je to přitom poprvé, kdy se Česko v rámci Expa zaměřuje i na byznysovou stránku, v Dubaji podobné příležitosti využila například Austrálie, která má dnes podle Sošky v Ósace mnohem větší pavilon než v Dubaji, ve kterém každý den pořádá nějakou byznysovou akci. Podobné bude letos dělat i Česko.