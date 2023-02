Nejlepší hra loňského roku dostane rozšíření. Fantasy akce Elden Ring se rozroste o Shadow of the Erdtree

Posbírala takřka dokonalá hodnocení. Prodalo se jí přes dvacet milionů kusů. Na jejím příběhu pracoval spisovatel G. R. R. Martin. Fantasy akce Elden Ring právě oslavila rok od svého vydání, po němž následoval jeden úspěch za druhým. Nyní na těchto skvělých základech chce budovat dál. Vývojáři Elden Ringu oznámili, že pracují na rozšíření své hry.

„Povstaň, Poskvrněný, a vydejme se spolu na novou pouť,“ hlásá oznámení právě odhaleného rozšíření pro jednu z nejoceňovanějších her posledního roku. Temný svět Elden Ringu, jehož tajemství právě coby zmíněný Poskvrněný odhalujete, se rozroste o Shadow of the Erdtree. „Doufáme, že se těšíte na další dobrodružství v Mezizemí,“ vzkazují krátce vývojáři z FromSoftware. Na další informace jsou skoupí, ale dá se očekávat, že přídavek učiní hru ještě velkolepější – a nebezpečnější.

Elden Ring je akční hra na hrdiny zasazená do otevřeného světa, která však spíš než na až filmové servírování příběhu jako třeba v Zaklínači spoléhá na náznaky a hutnou hratelnost. Což je klasickou vizitkou jejích autorů. Tokijští FromSoftware totiž dali světu Demon’s Souls a Dark Souls, jež jsou vyhlášené coby nekompromisní výzvy, které prověří reflexy a trpělivost i velmi zkušených hráčů. Onálepkovat něco připodobněním k Dark Souls je dodnes nejen vytyčení žánru, ale i známka obtížnosti.

O tom, že to je vynikající recept, svědčí skvělá hodnocení nejen těchto dřívějších her, ale především úspěch samotného Elden Ringu. Ten prakticky ihned po loňském vydání přitahoval prohlášení o hře roku – a to vyšel 25. února –, což se nakonec potvrdilo proměněním nejcennější nominace v loňských The Game Awards. Z videoherní obdoby Oscarů si odnesl cenu za nejlepší hru roku 2022. I tato výhra v závěru roku pomohla Elden Ringu před pár dny přehoupnout metu 20 milionů prodaných kopií.

Na další detaily o Shadow of the Erdtree si zájemci budou muset počkat, spíš než revoluční proměna hry se však dá očekávat znásobení osvědčených mechanismů. „Soulsovky“ obecně přináší náročné souboje, na něž se hráči snaží vyzrát nakombinováním správných dovedností, kouzel a výzbroje. Navíc umožňují zapojení i dalších hráčů pro kooperativní postup hrou i pro vzájemné měření bojového umu.

Možnou nápovědou směřování novinky pak pro největší znalce Elden Ringu může být název rozšíření. Onen Erdtree je zářivě zlatým stromem, jenž se tyčí do výšin nad herním světem Mezizemí a hraje klíčovou roli v příběhu původní hry. Na tom se mimochodem podílel i G. R. R. Martin, autor Písně ledu a ohně, předlohy televizní Hry o trůny. Jenže na ilustraci, jež oznámení Shadow of the Erdtree doprovází, je černý a pokroucený.

Elden Ring je k dispozici pro PC i konzole PlayStation a Xbox, a to pro jejich novější i starší generace. Bez ohledu na platformu sklízel fantastické recenze, na agregátoru světových hodnocení Metacritic mu k dokonalé stovce chybí jen pár bodů, ačkoliv uživatelské hodnocení tak dokonalé už není. Přesto to bude mít Shadow of the Erdtree náročné, pokud chce vystoupit ze stínu původního Elden Ringu.