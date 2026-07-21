Největší a nejdražší Lego obraz září jako ze zlata. Oslavuje malíře, jehož dílo se prodalo za pět miliard
Obraz Polibek od Gustava Klimta předčí cenou i rozsahem Clauda Moneta, Vincenta van Gogha i Leonarda da Vinciho.
Z kostek Lego můžete mít doma ikonické kousky architektury, stíhačky ze Star Wars i scény z Pána prstenů. Anebo kostičkové kopie umění, které do světových galerií láká miliony návštěvníků. Nabídku slavných obrazů proměněných na Lego teď rozšiřuje mistrovské dílo, které je nejen největší, ale také nejdražší.
Tvoří ho přesně čtyři tisíce kostek. Žádná jiná stavebnice z řady Lego Art jich nemá víc. A zaplatíte za něj o polovinu víc než za ikonické Slunečnice od Vincenta van Gogha. Novým nejcennějším kouskem umělecké galerie značky Lego se stal Polibek od malíře Gustava Klimta. Který září podobně jako jeho skutečná předloha.
Tu najdete ve vídeňském Belvederu a jen těžko vyčíslit její cenu – pro zajímavost, jiný obraz rakouského mistra se loni vydražil za pět miliard korun! –, nicméně kostkový Polibek si můžete dovolit i vy. Dvojnásobně rekordní stavebnice vás vyjde na 7 349 korun a na e-shop Lego zamíří Klimtův Polibek už 4. srpna.
Lego na tvorbě plastové podoby slavného díla spolupracovalo se samotnou galerií Belvedere, která drží největší sbírku Klimtových obrazů na světě. Kurátoři muzea se na tvorbě stavebnice aktivně podíleli, aby co nejvíce odpovídala originálu z roku 1908. Což znamená i použití zlatě zbarvených kostek. Protože kdyby v jeho době Lego existovalo, nejspíš by je použil Klimt sám.
Než se totiž stal slavným malířem, šel ve stopách svého otce zlatníka. A rodinný vliv byl znát, některé z jeho nejznámějších obrazů vznikly v takzvaném zlatém období, kdy cenný kov do svého díla často zapracovával. To designéři Lego se museli spokojit s plastem – ale výsledek je i tak působivý. Ačkoliv vyobrazení dvou líbajících se milenců už dnes nejspíš nevyvolá takový skandál a pohoršení jako na začátku dvacátého století.