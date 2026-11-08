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Největší investice Simony Kijonkové, bývalá učitelka prodává obrazy za miliony a Canva v ohrožení AI

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: JSK Investments / Canva / Carla Boecklin
Simona Kijonková, logo Canvy a Susan Swartz
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Víkend je studený, tak co dělat lepšího než číst a poslouchat? Znáte třeba příběh malířky Susan Swartz? Slyšeli jste o největší investici Simony Kijonkové nebo problémech Canvy? Anebo vás zajímá spíš byznysová romance z Krkonoš?

Článek týdne

Simona Kijonková dělá svůj největší obchod. Ve stamilionovém dealu kupuje rodinnou firmu z Valašska

Co dalšího byste měli vědět

Jemu učarovaly Krkonoše, ji lákal svět. Po letech je znovu svedla dohromady dávná láska i horská bouda

Začínala jako učitelka a své obrazy prodávala na trzích. Dnes jí je 75 let a sběratelé za 

AI třese Canvou. Populární grafický nástroj má za sebou nejtěžší rok, padá mu hodnota a propouští

Investor couvl dva dny před podpisem, firmě zbyly peníze na 30 dní. Zakladatele přepadl záchvat úzkosti

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