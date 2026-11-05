AI třese Canvou. Populární grafický nástroj má za sebou nejtěžší rok, padá mu hodnota a propouští
Drahá umělá inteligence a rostoucí konkurence dolehly na australskou Canvu. Firma poprvé plošně propouští a od základů mění strukturu.
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Spoluzakladatelka a šéfka Canvy Melanie Perkinsová poslala zaměstnancům dopis, v němž mluví o nejtěžší chvíli ve třináctileté historii firmy. Australský výrobce populárního grafického nástroje mění strukturu a změny se dotknou 1 271 lidí, tedy 22 procent zaměstnanců. Část z nich odejde, další dostanou jinou roli nebo nabídku přestěhovat se do hlavních center. Kolik lidí o práci skutečně přijde, Canva neupřesnila. Jde o vůbec první propouštění napříč celou firmou, dosud škrtala jen v jednotlivých týmech.
„Po prozkoumání široké škály alternativ jsem došla k těžkému závěru, že malé změny nebudou stačit. Abychom se připravili na další dekádu, musíme Canvu od základů přebudovat a vrátit se k našim kořenům,“ píše Perkinsová. Letošek označuje za zatím nejtěžší rok firmy, ve kterém se podle ní růst Canvy poprvé za deset let zpomalil. Umělou inteligenci přímo nejmenuje. Uvádí jen, že nové technologie mění, co lidé dokážou vytvořit, jak to dělají a co od produktů očekávají.
Čísla přitom mluví jasněji. Perkinsová v srpnu investorům oznámila, že Canva letos počítá s růstem tržeb kolem dvaceti procent místo plánovaných třiceti, jak popsal server Startup Daily. Důvodem byly náklady na novou sadu AI funkcí, kvůli kterým firma zpomalila uvádění produktů. Loni tržby rostly o 38 procent a předloni o 45 procent, připomíná deník The Age. Perkinsová odklad popsala jako záměrné rozhodnutí dostat ekonomiku AI do pořádku.
Problém je v samotném modelu Canvy, která velkou část uživatelů obsluhuje zdarma. Dokud šlo o šablony a klasický editor, nestál ji nový návrh skoro nic. S AI funkcemi pro víc než 200 milionů neplatících uživatelů ale už každý požadavek něco stojí. „Náklady na obsluhu jednoho uživatele vzrostly z centů měsíčně na mnohem, mnohem víc centů,“ řekl v srpnu spoluzakladatel Cliff Obrecht. Canva proto sází na vlastní modely, jako je generátor obrázků Craft nebo designový model Brush, který má podle firmy na úkol vycházet o 46 procent levněji než předchozí AI agent Canvy.
Tlak přichází i zvenku. Plakát nebo prezentaci dnes lidé zvládnou poskládat i v ChatGPT či Gemini, do designu se tlačí nástroje jako švédský Lovable nebo Claude Design od Anthropicu. Investoři se obávají, že AI podkope tradiční softwarové firmy, a doplácí na to celý obor. Akcie konkurenční Figmy letos ztratily kolem 44 procent, nástroj na online tabule Miro se nedávno prodal italskému Bending Spoons za zlomek někdejší valuace.
Na Canvě se to podepsalo hned po srpnovém snížení výhledu. Fondy Blackbird a Airtree, které patří k nejstarším investorům, přecenily svůj podíl z valuace 42 miliard na 34,9 miliardy dolarů (750 miliard korun). Ještě níž šla nezávislá valuace pro zaměstnanecké akcie, podle níž má Canva hodnotu 31 miliard dolarů (670 miliard korun), shrnuje server SmartCompany. Na sekundárním trhu se akcie nabízely ještě o něco levněji.
Peníze na přestavbu Canva má. Loni podle vlastních údajů měla 260 milionů uživatelů měsíčně a tržby 3,5 miliardy dolarů (75 miliard korun), je devátý rok zisková a na konci června měla v pokladně 1,47 miliardy dolarů (32 miliard korun).
Samotná přestavba stojí na třech změnách. Produktové, růstové a platformní týmy se sloučí do jedné organizace, úzké specializace se spojí do širších rolí a víc produktových týmů se přesune do centrály v Sydney. Od ledna má navíc většina hybridně pracujících chodit do kanceláře zhruba dva až tři dny v týdnu.
Odcházejícím Canva nabízí nejméně šest měsíčních platů, rok zdravotního pojištění tam, kde ho firma poskytuje, a pracovní MacBook si mohou nechat. Do poloviny prosince se navíc mohou hlásit o grant deset tisíc dolarů (215 tisíc korun) na rozjezd vlastního podnikání nebo projektu pro místní komunitu, přičemž si v nich nevezme žádný podíl. Canva má zaměstnance ve 37 zemích včetně Česka, kde od roku 2021 působí tým po koupi tuzemského nástroje Smartmockups. Jestli se škrty dotknou i pražské pobočky, firma zatím neuvedla.
Na výsledek čekají také investoři. Burzovní debut, se kterým se dříve počítalo na rok 2027, je prý odložený a Canva opakuje, že na burzu nespěchá. Fond Airtree proto v srpnu požádal své investory, aby prodloužili život jeho prvního fondu z roku 2014 do července 2028. Doufá, že se do té doby Canva na burzu dostane, nebo se objeví jiná cesta, jak podíl prodat.
Veřejně ale investoři za vedením stojí. Spoluzakladatel Airtree Craig Blair říká, že nejlépe ví, jaké změny firma potřebuje, právě její vedení. „Naše důvěra v dlouhodobou příležitost Canvy se nezměnila,“ dodává. Podle mluvčí Blackbirdu, který vlastní zhruba desetinu Canvy a akcie chce držet až do vstupu na burzu, taková rozhodnutí nejsou nikdy snadná. „Canvu podporujeme od úplného začátku a její budoucnost i dlouhodobý potenciál vidíme optimisticky,“ uvádí mluvčí.