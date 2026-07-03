Nemá dveře ani klimatizaci. Experti z Applu a Audi postavili elektrobuggy za půl milionu korun
Elektrická bugina stlačila váhu pod 450 kilogramů. Portuglaský startup na ni už teď má objednávky za více než 10 milionů eur.
Auta jsou pro krátké cesty zbytečně velká, složitá a drahá, tvrdí tým designérů a inženýrů, kteří mají za sebou roky práce v Applu, Audi nebo vývoji aut Formule 1. Pod hlavičkou nového lisabonského startupu Amble se proto rozhodli jít proti současnému proudu elektromobilů. Výsledkem je Amble One, elektrická bugina za bezmála půl milionu korun.
Projekt přitom vznikl z byznysové potřeby v luxusním hotelnictví. U zrodu stál portugalský hoteliér José António Uva, majitel rozlehlého resortu São Lourenço do Barrocal. Když řešil, jak nahradit golfové vozíky něčím, co by vizuálně a technologicky odpovídalo úrovni špičkového resortu, spojil síly s designérem Julianem Hoenigem.
Ten strávil dekádu v Applu, kde pracoval na designu Apple Watch či brýlí Vision Pro, a předtím v Audi pomáhal s modely jako R8. K projektu se brzy přidal také například Adrien Roose, zakladatel značky elektrokol Cowboy. Společně začali stavět vozidlo s jasnou filosofií: odstranit vše, co pro jízdu na pár kilometrů není bezpodmínečně nutné.
Amble One nemá dveře, klimatizaci ani dotykové displeje. Konstruktéři vynechali klasické automobilové plasty a nahradili je materiály, které lépe odolávají počasí. Palubní desku tvoří odhalená hliníková trubka se stejným průměrem, jaký mají řídítka motocyklů. Volant je potažený korkem, sedadla jsou z odolného plátna a celkový minimalistický vzhled doplňuje úplně ploché čelní sklo, které má podobný sklon jako u Mercedesu třídy G.
Zásadním technickým i legislativním limitem bylo dostat buginu legálně na běžné silnice. Aby Amble One nespadl do přísných regulací pro klasické osobní vozy, míří do evropské kategorie těžkých čtyřkolek. To ovšem znamená, že celková hmotnost vozidla včetně baterie nesmí překročit hranici 450 kilogramů. Francois-Xavier Delage, bývalý inženýr mistrovských monopostů Formule 1 u Renaultu, proto musel při stavbě šasi zavrhnout ocel a spolehnout se téměř výhradně na hliník.
I díky extrémně nízké váze dokáže 15kW elektromotor dostat buginu z nuly na třicítku za méně než 2,5 sekundy, přičemž maximální rychlost je omezena na 65 km/h. Baterie o kapacitě 11 kWh zajistí dojezd přes 100 kilometrů a z běžné domácí zásuvky se nabije za pět hodin.
Startup přitom volí neobvyklou tržní strategii. Nesnaží se okamžitě proniknout do městského provozu, ale svou pozici buduje odshora skrze prémiový sektor. Značka už nyní eviduje dvanáct velkých klientů z řad luxusních dovolenkových destinací. Čísly vyjádřeno má firma závazně nasmlouvané dodávky na více než 500 vozidel v hodnotě přes 10 milionů eur.
Zatímco první dodávky pro hotelové resorty začnou v roce 2027, jednotliví zákazníci v Evropě a USA, kteří si na webu Amble mohou auto zarezervovat, se dočkají až v roce 2028. Vedení firmy už navíc potvrdilo vývoj druhé generace postavené na stejné platformě. Model Amble Two, který by se měl představit v roce 2029, už nabídne pevnou střechu a odnímatelné dveře, čímž chce přímo zacílit na segment městské mobility pro ty, kteří hledají účelovější a kompaktnější alternativu k běžným vozům.