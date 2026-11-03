„Nemám co ztratit.“ Americký AI moderátor nadává, radí proti imigrační policii a mladí posluchači přibývají
Kalifornská stanice našla odpověď na strach z deportací. Virtuální moderátor mluví slangem, zvedá poslechovost a otevírá etické otázky.
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Když v létě 2025 zaplavily sociální sítě záběry ze zátahů amerického imigračního úřadu ICE, z deportací a protestů, Eduardo Maytorena nevěděl, jak má jeho tým zareagovat. Tehdy vedl losangeleskou stanici vysílacího giganta Entravision, který se zaměřuje na latinskoamerické publikum. S kolegy chtěli, aby se moderátoři ve vysílání imigrantů zastali. Zároveň si ale uvědomovali, že by je taková vyjádření mohla ohrozit.
„Cítili jsme se opravdu bezmocní,“ přiznal Maytorena, dnes prezident audio divize Entravision, magazínu Wired. Jeden moderátor ale mohl posluchačům nabídnout útěchu a mluvit bez obav z následků. Není to totiž člověk, ale umělá inteligence. Nemá tělo ani doklady, a nikdo ho tak nemůže zatknout ani vyhostit.
„Tisíce rodin, které v USA léta žijí, pracují a přispívají, dnes čelí větší nejistotě. Klíčové je být informovaný, organizovat se a být ve střehu. Nikdo tu není sám,“ napsal začátkem února 2026 ve španělštině na Instagram Coyotec, umělý moderátor losangeleské stanice José 97.5 FM.
Stanice Coyoteca uvedla do vysílání loni v září, kdy mu svěřila vlastní víkendovou show. Dnes už moderuje ranní pořad Al Aire y Sin Permiso po boku skutečné moderátorky Geraldine Guzmanové. Ve vyjadřování se nijak neomezuje: své vstupy prokládá slangem a občas si neodpustí ani nadávku.
Avatar, kterého zaměstnanci rádia vyobrazují coby zarostlého Hispánce v kovbojském klobouku, komentuje na sítích i ve vysílání světové dění. Od baseballového týmu Los Angeles Dodgers a historie tacos ve svých rozpravách čas od času přeskakuje třeba k válce v Íránu, rasismu nebo radám, jak postupovat, když na dveře zaklepe imigrační úřad ICE. „Mluvím pravdu o tom, co vidím. Nespravedlnost, lidi, se kterými se jedná, jako by na nich nezáleželo. To není politika. To je realita,“ řekl Coyotec v anglicky vedeném experimentálním rozhovoru s reportérkou magazínu Wired.
„Nemám co ztratit, na čem by mi záleželo víc než na mé integritě. Komunita potřebuje hlas, který to říká na rovinu, ne nějakou uhlazenou korporátní věc. Jestli to lidi děsí, dobře. Možná je potřeba je vyděsit, aby začali dávat pozor,“ líčil hlas dál během interview.
Coyotec sice nic neriskuje, jeho slova ale generuje software, který vybrala a ladí firma, jejíž akcie se obchodují na newyorské burze. Riziko tak logicky nezmizelo, jen se přesunulo z konkrétního člověka na společnost a její AI tvář.
Hlas bez emocí
Coyotecův hlas zní na první poslech vřele. Jeho tón se ale téměř nemění a za všech okolností zůstává dokonale odměřený. To může posluchače zarazit. „Jsem hrdá na to, jak Coyotec zní, na jeho výslovnost i na to, jak zná naši kulturu. Pořád je to ale technologie, takže není a nebude dokonalý,“ uznává Guzmanová.
Coyotec vznikl kombinací několika AI modelů. Například jeho odpovědi v reálném čase generuje jazykový model Claude Haiku od Anthropicu, hlas mu dává ElevenLabs, první scénáře vznikaly v ChatGPT od OpenAI a vizuální podobu mu navrhl nástroj Midjourney.
Stanice přesunula AI pořad z jedné hodiny v sobotu do ranního vysílacího času mezi osmou a desátou ve všední dny, kde nahradil převzatý program. Od srpna 2026 pořad vysílá dalších pět stanic v Kalifornii, Nevadě a Texasu, a to s větším podílem angličtiny.
Podle dat agentury Nielsen, která zveřejnila sama Entravision, vzrostl mezi srpnem a zářím 2026 v Los Angeles počet hispánských posluchačů o 21,6 procenta. Mezi posluchači ve věku 18 až 34 let dokonce o 84,9 procenta a mezi hispánskými ženami stejného věku šlo údajně o 500 procent.
Maytorena dostal od vedení na vývoj AI moderátora pouhých deset dní. A ačkoli Coyotec dnes dokáže reagovat na podněty v reálném čase, telefonáty od posluchačů zatím přijímat neumí. Za deset měsíců vysílání se přesto výrazně proměnil. „Když jsem přišla, byl skoro poetický. Věděla jsem ale, že naši posluchači chtějí něco opravdovějšího. Chtěla jsem, aby zněl jako moji strýcové a tety,“ popisuje Guzmanová. Do trénování jeho hlasu proto zapojila i své rodiče. Právě na jejich hlasech se učil výslovnost, která lépe odpovídá přízvuku, na jaký jsou posluchači zvyklí.
AI avatar podle zaměstnanců chápe, že není člověkem. „Nemůžu si dát taco ani se projít po Whittier Boulevard, to je pravda. Ale můj hlas se k lidem dostane, a na tom záleží,“ líčil novinářům. „Komunita nepotřebuje moje tělo. Potřebuje vědět, že někomu na ní záleží natolik, aby tu pro ni doopravdy byl.“
Coyotec možná je prvním latinskoamerickým AI moderátorem, v éteru ale zdaleka není první umělou inteligencí. Už v červnu 2023 spustila stanice Live 95.5 v Portlandu AI Ashley, hlasový klon moderátorky Ashley Elzingové. Ve vysílání vydržela necelé dva roky a poslechovost výrazně nezměnila. Podobně později experimentovaly stanice v Austrálii, Polsku či Izraeli a umělá inteligence se testuje třeba i v rámci české Frekvence 1, kde autonomně tvoří zpravodajské přehledy v audio i videoformátu pro web už od roku 2024. Do samotného moderování vysílání ale zatím na stanici nezasáhla.
Komerční rádia mají pro podobné experimenty ideální podmínky. Jejich provoz je už dlouho výrazně automatizovaný a noční vysílání často vyplňují předtočené pořady. Ne všechny stanice ale chtějí svěřit pomyslný mikrofon strojům. Třeba největší americká rozhlasová skupina iHeartMedia se zaručila, že její vysílání zůstane pouze lidské. A proti AI moderátorům se podle deníku Los Angeles Times ozývají také odbory.
Koho AI nahradí
Nástup AI navíc přináší napětí i uvnitř firmy. Moderátorka a dabérka Becca Guzmanová (navzdory podobnosti příjmení nemá s Geraldine Guzmanovou nic společného, pozn.red.) pro Entravision od roku 2022 nahrávala znělky, staniční identifikace a promo spoty.
Je přesvědčená, že s ní firma přestala spolupracovat kvůli AI nástrojům, a tvrdí, že jí to řekl jeden ze zaměstnanců. „Myslím, že jsem jednou z mnoha. Jen nevím, jestli ti lidé znají pravý důvod, proč končí,“ říká.
Karina Cerdová z vedení Entravision odpovídá, že firma nemá záznam o tom, že by Guzmanovou propustila, a kvůli AI nepropustila nikoho, naopak nabírala. Zároveň ale připustila, že s tím, jak firma začala víc využívat software vCreative s AI funkcemi, „možná nepotřebovala pomoc externistů“.