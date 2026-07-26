Nemohl najít pro syna lekce tenisu. Tak vymyslel aplikaci, která zařídí trenéra, kurt i dopravu
Na pár kliků vám aplikace zařídí tenisový kurt, trenéra, raketu i odvoz. Zakladatel nemohl najít pro syna trenéra, tak vytvořil platformu TennisCoach.
Nedávno celou republikou otřásl úspěch dvou českých tenistek, které se utkaly ve finále Wimbledonu. Leckoho tak během oslav mohlo napadnout začít hrát tenis taky – nebo na něj přihlásit své děti. Pokud ale nemíří na profesionální úroveň, můžou mít s hledáním trenéra problém. To byl aspoň před časem případ bývalého profesionálního fotbalisty Martina Kolkopa, a tak přišel s vlastní platformou.
Kolkop totiž chtěl, aby si jeho syn kromě fotbalu vyzkoušel i ragby, gymnastiku, atletiku nebo právě tenis. Jenže místní kluby mu daly rychle najevo, že pro někoho, kdo nechce dát sportu 100 procent, není místo. „Každý sport, do kterého dítě dáte, z vás dělá otroky toho sportu, dítě i vy se tomu musíte věnovat denně. Chtějí budovat jen profesionály a rekreační sportovci, kteří se chtějí posunout pro radost, je nezajímají,“ je přesvědčený spoluzakladatel platformy TennisCoach a také nynější partner Aikit Digital.
Zlomový moment přišel při návštěvě Kolkopova rodného Prostějova. Domluvil synovi lekce s dětmi svého dlouholetého přítele a tenisové legendy Jiřího Nováka. Pětadvacetiletí instruktoři ho okamžitě zaujali a z tréninků odcházel s nadšením, které u předchozích sportů neměl.
Člověk nemusí dalekosáhle hledat trenéra a shánět vybavení, jen řekne kdy a kde.
„Najednou to nebyl ten zaškatulkovaný šedesátiletý trenér, který na děti na kurtech akorát řve a vlastně už to má úplně na párku. Ale byl to mladý kluk, kterého to baví, má k tomu vztah. Syn byl extrémně spokojený a chodil tam celých 14 dní každý den proto, že chtěl,“ vzpomíná Kolkop.
Aby s tím něco udělal, oslovil právě Jiřího Nováka mladšího, který měl jako bývalý hráč skvělé kontakty na mladé licencované trenéry, zatímco Kolkop dodal byznysové zázemí. Spojili se ještě s firmou Aikit Digital a podnikatelem Vojtěchem Bělovským a společně postavili platformu, která funguje od konce dubna.
Pro rodiče chtějí vše zjednodušit na pár kliknutí a nabídnou kompletní servis, od rezervace kurtu přes domluvení trenéra až po zapůjčení rakety. „Člověk nemusí dalekosáhle hledat trenéra a shánět vybavení, jen řekne kdy a kde,“ popisuje fungování aplikace.
Po zaregistrování na webové stránce platformy si uživatelé v Praze, Brně a Olomouci můžou vybrat z přibližně 50 trenérek a trenérů, někteří z nich stále hrají profesionálně. Následně si zákazník vybere termín, délku tréninku a kurt. Hodina pro jednu osobu vyjde na 1 500 korun, pro čtyři osoby pak 600 korun na jednoho.
Trenér i řidič dohromady
Velkou bariérou je podle slov Kolkopa také zdlouhavá doprava dětí na trénink a zpátky, která může vzít i se samotným tréninkem hodiny času. Tento problém se TennisCoach rozhodl vyřešit taky. „Rodič, který potřebuje, si v aplikaci objedná odvoz, Liftago vyzvedne jeho dítě, zaveze ho na trénink a zase ho odveze zpátky,“ vysvětluje spoluzakladatel aplikace.
Ačkoli projekt začíná jako tenisová služba, ambice zakladatelů míří i na ostatní sporty. Podle Kolkopa je totiž podobný problém i jinde, dokonce i u těch nejrozšířenějších jako je fotbal. Platforma se aktuálně chystá rozšířit právě o fotbal a golf, kde chtějí zakladatelé zbořit mýty o drahém sportu. Tak aby se mohli zapojit i samoživitelé nebo rekreační hráči, kteří nemají s kým hrát vyrovnanou hru.
„Při vývoji golfové platformy nám ohromně pomáhá Romana Pavelková z České golfové federace, která to vnímá hodně podobně. A u fotbalu zase víme, že běžné tréninky třikrát týdně v menších klubech z dítěte ligového hráče neudělají, takže rodiče potřebují možnost individuálního tréninku,“ přibližuje Kolkop budoucí plány.
On sám měl s vývojem aplikací už předchozí zkušenosti, na kontě má totiž projekt Cyou, který sbírá data z chytrých fitness náramků a na jejich základě lidem doporučuje, jak zlepšit výkon. S TennisCoachem by jeho tvůrci jednou rádi zamířili i dál do střední Evropy, zatím je ale všechno teprve na začátku. „Realitu ukážou až čísla. Po téhle cestě jdeme strašně krátce na to, abychom věděli všechno, ale rodiče dětí jsou z tréninků nadšení,“ uzavírá Kolkop.