Neplecha ukončena. Podcastem o Potterovi vydělala miliony, teď sází na zvídavé otázky, třeba o salátu
Neplecha ukončena, pronesla naposledy podcasterka Bára Loukotová a vrhla se na nový podcast Samé otázky. Těch má totiž víc než dost.
Příběh Harryho Pottera má stejně jako každá jiná knižní série velkou nevýhodu – že jednou skončí. Potterheadům, tedy skalním fanouškům Harryho Pottera, pobyt v kouzelném světě o něco prodloužily ještě filmy či videohry, v posledních letech ale o chlapci, který přežil a stal se hrdinou nejčtenější dětské knihy na světě, nebylo už tolik slyšet. I Bára Loukotová na knihách Harryho Pottera vyrostla. Během dospívání je četla nespočetněkrát, trávila hodiny na potterovských fórech a dokonce psala vlastní fanfikce. A později o něm natáčela mimořádně úspěšný podcast. I ten ale, jako ty knižní série, musel jednou skončit…
Celé to začalo během covidu a dlouhých procházek s kočárkem, kdy nemohla najít podcast, který by ji během izolace od přátel a rodiny zlepšil náladu. A tak ji mysl dovedla zpět ke kouzelnému světu, do kterého kdysi tak ráda utíkala. „Myslela jsem si, že to bude něco, co si budu dělat pro radost a poslouchat to bude akorát moje máma,“ popisuje Loukotová impulzivní nápad pustit se do podcastu o Harrym Potterovi, který jí na české scéně chyběl.
A očividně nebyla jediná. Neplecha ukončena, jak Loukotová svůj podcast nazvala, si během několika týdnů našel své posluchače. „Po půl roce vydávání běžných epizod jsem na základě posluchačské odezvy začala na HeroHero vydávat také bonusové díly. Za první víkend jsem měla asi 200 předplatitelů a byla jsem v šoku. Stoupalo to opravdu moc pěkně,“ popisuje autorka, které více než tři tisícovky odběratelů na platformě HeroHero zajistily v posledních čtyřech letech pravidelný měsíční příjem v nižších stovkách tisíců korun. Měsíční předplatné činí čtyři euro, tedy sto korun.
To, co Loukotová ostatním českým potterheadům nabídla, nebylo totiž pouhé čtení jednotlivých kapitol, naopak obsahem cílila na ty, kteří jsou s dějem knih J. K. Rowling už dobře obeznámení a zajímají je detailní rozbory a pracně vyrešeršované informace. Ve vyhledávání a odkrývání souvislostí je Loukotová jako doma, je totiž vystudovaná knihovnice a archeoložka. Proto v podcastu od samotného příběhu malého čaroděje často uhýbá a noří se do řecké a římské mytologie, historie a jiné literatury, nebo v zásadě čehokoliv, co se v knihách objeví a autorku jednoduše zaujme.
Nyní se však téměř pětiletá neplecha chýlí ke konci a ze strany posluchačské komunity se vynořují nervózní otázky, co bude s podcastem dál. „Věděla jsem, že chci v natáčení pokračovat, protože mě to ohromně baví. U Neplechy jsem si zakládala na tom, že se nebudu opakovat, s postupem času to ale bylo těžší a těžší. V novém podcastu bych proto chtěla dělat to samé, co v Nepleše, ale bez Harryho Pottera. To mi manévrovací pole značně rozšíří,“ popisuje Loukotová svůj nový podcast, který nazvala Samé otázky a začíná s ním v polovině listopadu.
V něm bude Loukotová svým tradičním způsobem rozebírat jakákoliv témata, která jí budou připadat zajímavá. „Třeba jsem jednou k obědu jedla salát a zamyslela jsem se nad tím, proč vlastně saláty jíme a jaká je jejich historie. Je to překvapivě zajímavé téma, takže k němu vznikla jedna epizoda,“ uvádí podcasterka. Další z předtočených epizod, které bude autorka v následujících měsících zveřejňovat, se věnují například fenoménu kolotoče, historii pepře nebo zápalkám. Neopouští ale ani svět literatury, chystá se například na epizody věnující se Dětem z Bullerbynu nebo knize Čarodějky školou povinné.
Epizody budou vycházet ve stejném režimu jako dosud, tedy v pondělí na streamovacích platformách a ve čtvrtek na HeroHero a nově také na Forendors. Kromě toho se autorka chystá na knižní minisérie, které příležitostně plánuje vydávat ve středy. „Natočila jsem už první knihu Jane Austen Rozum a cit, která bude vycházet osm týdnů až do Silvestra. Tyto minisérie bych ráda vydávala jednou až dvakrát do roka, jelikož myslím, že se to s mým stávajícím publikem docela protíná,“ vysvětluje Loukotová.
Velký tlak je na ni ze strany posluchačů vyvíjen na zpracování další knižní série J. K. Rowling o detektivovi Cormoranu Strikovi, kterou vydává pod pseudonymem Robert Galbraith. „Hodně posluchačů jsem ke Strikovi přivedla. Zatím jsem natočila tři díly, které plánuju vydávat nepravidelně, nemám v plánu žádnou strukturu ani pravidelnost,“ vysvětluje. U Harryho Pottera se pak Loukotová plánuje pozastavit ještě jednou. „Chystám se na reakční videa k novému Harry Potter seriálu, který má mít premiéru na začátku roku 2027. Podle uniklých fotografií to vypadá moc hezky,“ říká.
Kromě pomoci s e-shopem a organizací besed pokrývá Bára Loukotová všechny činnosti spojené s podcastem: sama ho nahrává, stříhá, k epizodám vytváří vizuály a obsluhuje také sociální sítě.
„Jelikož je už dcera ve školce, mám najednou mnohem více času. Dříve jsem pracovala kdykoliv, kdy bylo trochu prostoru, zvykla jsem si proto na vysoké pracovní tempo a to mě vycvičilo být maximálně efektivní. První roky s dcerou jsme taky často bojovali s nemocemi, takže jsem si zvykla hodně předtáčet,“ popisuje podcasterka, která nad přípravou epizody stráví až 40 hodin, v ojedinělých případech i 80 hodin.
Dosud si texty jednotlivých epizod zapisovala ručně do sešitů, kterých za dobu pěti let popsala přesně 50. „Dokážu si představit je vydat, je tam spoustu věcí, které nikde jinde nezazněly a už dlouho žádná podobná publikace nevyšla. Vzhledem k autorským právům si ale nemyslím, že by to u nás bylo možné,“ podotýká Loukotová. U nového podcastu už ale přesedlala na práci na počítači, která jí ušetří čas především během stříhání. „Myslím si, že jsem díky čtení svého rukopisu zněla přirozeněji, během postprodukce jsem ale polovinu času strávila vystřiháváním toho, kdy jsem po sobě rukopis luštila,“ směje se.
Jak moc bude nový podcast úspěšný a kolik ze stávajících předplatitelů na placených platformách zůstane, si Loukotová netroufá odhadovat. „Pár z těch, kteří poslouchali jen kvůli Harrymu, nejspíš odejde, možná ale zase přilákám ty, kteří by podcast rádi poslouchali, ale neznali knížky,“ říká podcasterka. „Doufám, že si mí posluchači zvykli na to, že mi můžou věřit a do nových epizod půjdou i přes to, že nemají bulvární názvy,“ konstatuje autorka s tím, že epizody pojmenovává cíleně jednoduše – tedy například Salát.
Zpátky do své původní práce archeoložky se Loukotová nechystá. „Myslím, že podcastová scéna není ještě plně nasycená, obzvlášť jinými než rozhovorovými formáty. V mých podcastech mluvím klidným hlasem, bez mlaskání a ruchů, což se ukázalo jako velká výhoda, jelikož u Neplechy hodně posluchačů usíná. Když tedy budu pokračovat stejným stylem a epizody budou pořád tematicky zajímavé, tak je tady poměrně početná skupina lidí, kteří budou poslouchat prakticky cokoliv, co je uspí,“ směje se Loukotová.