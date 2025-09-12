Na Herohero už je 1,6 milionu lidí a stále roste. Do hry teď ale vstoupila konkurence s ostrými lokty
Podnikatel a majitel magazínu The Mag Jan Strach spustil předplatitelskou službu Komunita, která bude konkurovat Herohero a dalším.
Možná i vy jste jedním ze zhruba čtyř stovek tisíc lidí, kteří si svého oblíbeného tvůrce předplácí na službě Herohero. Ať už jde o podcastera, novináře, komika nebo třeba kuchaře. Právě „hrdinská“ platforma stála u přelomu, kdy si Češi konečně, po vzoru západních zemích, navykli platit za obsah na internetu. A na trhu má stabilní jméno. Teď jí ale přichází konkurence, která může zamíchat kartami. A stojí za ní ti, co vedou instagramový magazín The Mag.
V týdnu se poprvé naplno ukázalo, na čem podnikatel a režisér Jan Strach se svým týmem několik měsíců pracoval. Představil totiž službu s příznačným názvem Komunita, která funguje na mechanismu „přijdi, předplať si tvůrce a sleduj jeho extra obsah“. Tudíž prakticky stejně jako zahraniční Patreon, lokální Forendors nebo právě Herohero.
Jak Strach pro CzechCrunch říká, hlavním motorem pro vytvoření této alternativy byla snaha do ní přinést prvky, které tvůrcům jinde chyběly. „Dlouze jsme se o tom s těmi největšími tvůrci bavili, abychom službu přizpůsobili na míru jejich potřebám,“ dodává a zmiňuje například větší ochranu obsahu, gamifikační funkce pro členy nebo lepší propojení fanoušků s tvůrci.
Hned před úterním spuštění Strach avizoval, že se do Komunity připojí velká a známá jména jako Mikýř, Ondřej Novotný, David Luu, Lišák nebo Majk Spirit. „Že se s nimi osobně známe, určitě mohlo hrát roli v otevření dveří, ale věřím, že faktorem k připojení byla možnost stát se součástí něčeho, co je pro tvůrce skutečně tvořené,“ dodává.
Byť to neznamená, že jedni z největších influencerů v Česku tam budou tvořit exkluzivně, pořád je to krok, kvůli němuž musí být konkurence v pozoru. I proto, že celá věc má základ v populárním instagramovém magazínu The Mag, který sleduje přes 360 tisíc lidí. Což mohlo mít vliv také na to, že je Komunita zatím na druhém místě v kategorii Nejlepších bezplatných aplikací na App Storu.
Konkurenční Herohero ale den před oficiálním spuštěním Strachovy služby svým uživatelům rozeslalo e-mail o tom, že spouští… vlastní komunity. Přesněji řečeno funkci, díky níž budou moci lidé otevírat vlastní diskuze, které budou otevřeny pro všechny na platformě. „Tak to prostě někdy vyjde,“ uvádí pro CzechCrunch Vojtěch Otevřel, který Herohero vede.
Jestli si některé z předplatitelských služeb na českém trhu budou přímo konkurovat, budou to právě Komunita a Herohero. Obě totiž míří na podobný typ uživatelů, respektive tvůrců, a dá se očekávat, že se budou překrývat. Zatímco ale Komunita teprve začíná a své stabilní místo na trhu si musí získat, Herohero funguje už čtvrtým rokem a má podstatně více zkušeností.
„Vnímám to pozitivně, protože nás to vede k inovaci a motivuje náš produkt neustále zdokonalovat,“ říká Otevřel, který je mimo jiné spoluzakladatelem webu GoOut. „Konkurence tu byla, je a bude, to je přirozené. Lidé už si dokážou představit, co tento typ podnikání obnáší, a vědí, na co se zaměřit. To vše někdy možná vede k tomu, že to působí jako snadný byznys,“ doplňuje.
Uspět na tuzemském trhu pro Herohero snadné zdaleka nebylo, a to proto, že Otevřel platformu spustil v době, kdy v Česku nebylo takovým zvykem si platit za online obsah. Postoj společnosti se ale v průběhu let měnil – a Herohero na tom mělo svůj podíl, jednak díky podpoře tvůrců, kteří na něj chodili, jednak díky oněm komunitním prvků, aby to uvnitř nepůsobilo tak, že z lidí pouze tahá peníze.
„Komunitní funkce, které mají lidem napomoci se více propojit, přidáváme postupně. Nejprve to byly soukromé zprávy, pak možnost odběru uživatelů navzájem bez nutnosti platit. A právě sekce, kde lidé mohou zakládat vlastní diskuze, je přirozeným dalším krokem a plánujeme ji dále rozvíjet. A že se to časově potkalo s jiným projektem? Tak to prostě někdy vyjde. Jen to potvrzuje, že se ubíráme správným směrem,“ dodává.
Dnes, po čtyřech letech od plnohodnotného spuštění, má Herohero okolo 1,6 milionu registrovaných uživatelů, téměř 400 tisíc předplatitelů a zhruba sedm tisíc tvůrců. Otevřel také zmiňuje, že se službě daří pravidelně růst, a to o pět procent měsíčně. „Jsme spokojeni, navíc jsme zjistili, že je pro nás Česko a Slovensko už malé, tak se zaměřujeme i na budování služby v Polsku, Německu a Spojených státech,“ zmiňuje pro CzechCrunch.
Je teď ale velkou otázkou, jak s pozicí Herohero zatřese Komunita, kterou mohou silně vyhnat Strachovy jiné projekty, typicky zmíněný The Mag a dámsky zaměřený – a solidně rostoucí – internetový magazín The Muse, kde se služba ihned po vydání také objevila. „Je to jednoduché. Jestli chceme být nadále relevantní, musíme nabízet nejlepší produkt. O to se budeme vždycky snažit,“ zakončuje Otevřel.
Poznámka pod čarou: Jan Strach byl letos v únoru obžalovaný z vydírání, v březnu stanul před soudem. Nejsou dostupné žádné nové informace nad rámec těch, které byly před několika měsíci rozebírány v médiích.