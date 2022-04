Netflix strádá, HBO Max se ale nezastavuje. Má miliony nových uživatelů a láká na blockbustery

HBO a HBO Max se za první čtvrtletí letošního roku podařilo rozšířit řady svých uživatelů o tři miliony účtů. Potvrzuje se tak, že streamovací boom i přes nedávno zveřejněné špatné výsledky Netflixu pokračuje dál. V březnu měly prémiová televize a její streamovací služba dohromady 76,8 milionu předplatitelů po celém světě, což představuje 20procentní meziroční nárůst.

Netflix předevčírem oznámil jedny z nejhorších výsledků za více než deset let. Průkopník streamování se totiž potýká s několika problémy včetně silné konkurence, místo předpokládaných milionů nových předplatitelů jich tak od konce minulého roku 200 tisíc ztratil. Meziročně i kvůli tomu vyrostl jen o 7 procent. Další streamovací gigant, Disney+, se ale meziročně zvětšil až o 36 procent. Celkové počty předplatitelů jsou podle posledních informací 221,6 milionu u Netflixu a 129,8 milionu u Disney+.

Co se týče finančních výsledků, tak WarnerMedia – mateřská společnost HBO a HBO Max – v prvním čtvrtletí zaznamenala celkové příjmy ve výši 8,7 miliardy dolarů, tedy o 2,5 procenta více než loni. Příjmy z předplatného se meziročně zvýšily o 4,4 procenta. O 32,7 procent naopak oproti minulému roku spadly provozní příjmy, a to hlavně kvůli spuštění nové streamovací služby CNN+.

HBO Max je výrazně menší než nejbližší konkurence, na druhou stranu ale roste mnohem rychleji než právě Netflix. V každém případě je rozvoj trhu se streamovacími službami stále spíše ve svých raných fázích. Jak nedávno ukázaly například statistiky z Česka, celkově za online video na vyžádání platí jen asi 1,3 milionu lidí, tedy relativně malá část populace.

Foto: HBO Seriál Euforie je největším hitem v historii HBO

Právě ohlášené výsledky HBO přitom zahrnují už i tuzemský trh, kde se HBO Max spustilo na začátku března. Nová streamovací služba oproti zrušenému HBO GO přinesla zcela přepracované – a v mnoha ohledech lepší – uživatelské prostředí, vyšší kvalitu u některých titulů, a hlavně větší knihovnu obsahu. V pondělí zde vyšel The Batman, a to necelých sedm týdnů po premiéře v kinech.

Kombinace velkých blockbusterů, televizních hitů typu Westworld či Euforie a titulů pro více specifické publikum je pro strategii růstu HBO Max stěžejní. Warner Bros. má na streamovací službu jen 45 dnů po premiéře v kinech posílat všechny svoje filmy a navázat tím na loňské kontroverzní uvádění novinek na plátnech i online zároveň.

HBO Max díky tomu nemusí produkovat tolik obsahu jako například Netflix. Místo toho se zaměřuje na drahé a prestižní projekty typu adaptace videoher The Last of Us nebo prequel Hry o trůny s názvem Rod draka. Vytváří také filmy přímo určené pro premiéru online.

WarnerMedia nedávno prošlo zásadní změnou ve formě spojení s Discovery. Vznikl nový mediální gigant Warner Bros. Discovery. Včerejší oznámení výsledků HBO a HBO Max tak bylo tím posledním, které proběhlo pod hlavičkou jejich bývalého majitele AT&T. Při hovoru s akcionáři opakovaně zaznívala slova o „nové éře“.

Pro diváky to znamená očekávání, že HBO Max dostane spoustu dokumentárních titulů z Discovery, pro obě strany byznysové fúze je pak nejdůležitější otázka nového vedení. To nyní, chvíli po spuštění, zařízlo zmíněnou streamovací službu CNN+ kvůli katastrofálně nízkému zájmu diváků. Zvažují se také změny v přístupu k adaptacím komiksů od DC a přiblížení se přístupu Marvelu.