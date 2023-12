Netflix vydal obří přehled sledovanosti všeho, co nabízí. Na prvních příčkách je několik překvapení

Uložit 0

Je to asi měsíc, co v Hollywoodu skončily několikaměsíční stávky scenáristů a herců. Způsobila je mimo jiné netransparentnost ze strany streamovacích služeb, které s tvůrci nesdílely data o sledovanosti svých pořadů a mohly se tak vyhnout tomu, aby jim platily bonusy nebo odpovídající honoráře. Teď Netflix, který je právě za tento problém kritizován už několik let, zveřejnil data o globální sledovanosti více než 18 tisíc titulů z první poloviny letošního roku. Mezi těmi vůbec nejsledovanějšími je hned několik překvapení.

Zajímavá jsou už samotná, vskutku úctyhodná, celková čísla. Netflix odhalil statistiky sledovanosti pro přesně 18 214 filmů a sezón seriálů, což má zahrnovat asi 99 procent celkové knihovny streamovací služby. Je dlouho známé, že z hlediska rozsahu nabídky se Netflixu nikdo jiný nevyrovná, v takto absolutních číslech je ale rozdíl ještě markantnější. Ještě více ohromující je počet hodin celkem, které lidé strávili sledováním pořadů na streamovací službě. Za prvních šest měsíců letošního roku tato hodnota přesahuje 100 miliard hodin.

Vůbec nejúspěšnějším titulem byla první řada akčního thrilleru Noční agent. Seriál, který představil mladého a nezkušeného agenta FBI v honbě za odhalením konspirace v nejvyšších kruzích americké politiky, se sice dočkal jen mírně nadprůměrných ohlasů, zaujal nicméně obrovské publikum po celém světě. Diváci jeho sledováním strávili celkem 812,1 milionu hodin a Noční agent se ve svém prvním měsíci od vydání stal také šestým nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem v historii Netflixu.

Foto: DAN POWER/NETFLIX Mezi seriály dominoval thriller Noční agent

Na druhém místě mezi největšími hity první poloviny roku 2023 se umístilo komediální drama Ginny a Georgia o mladé matce a jejích dvou dětech, která se ve snaze začít znovu přestěhuje do nového města po smrti svého manžela. Georgiina minulost ji ovšem začne rychle dobíhat. Sledováním druhé řady Ginny a Georgie diváci strávili 665,1 milionu hodin. Na třetím místě se s 622,8 milionu hodin umístilo korejské drama Sláva o ženě mstící se bývalým spolužákům za šikanu. Čtvrtá je pak s 507,7 milionu nasledovaných hodin první řada Wednesday, a to přesto, že seriál vyšel už loni na podzim.

Nejsledovanějším filmem se stal akční thriller Matka, v němž Jennifer Lopez ztvárnila bývalou elitní vojačku, která za sebou nechává hory těl lidí ohrožujících její dcerku. Přestože snímek příliš nenadchl kritiku ani diváky, má na kontě 249,9 milionu nasledovaných hodin. Na druhém místě mezi filmy se s 209,7 hodinami zhlédnutí umístil Luther: Pád z nebes, následovaný Vyproštěním 2 s 201,8 hodinami, co u něj diváci strávili před obrazovkami.

Zajímavou informací také naopak je, na co se lidé na Netflixu nedívají. Streamovací služba například nedávno oznámila, že po dvou řadách ruší seriálové fantasy Světlo a stíny. Teď víme, že druhá série od vydání v polovině března do června nastřádala 192,9 milionu hodin zhlédnutí, což jí stačilo na 26. místo mezi nejsledovanějšími tituly. Podle vedení Netflixu to ovšem není dostatečný výkon na pravděpodobně poměrně drahý seriál.

Na samotném konci seznamu je pak kategorie titulů, o něž je naprosto minimální zájem, což podle všeho odpovídá 50 až 150 tisícům hodinám celkové sledovanosti. Sem spadá 3 813 pořadů, což je asi pětina z celkové knihovny streamovací služby. V mnoha případech nicméně může jít o seriály či filmy dostupné jen v jedné zemi, pouze licencované odjinud a mířící na velmi specifické publikum, takže nejde vždy nutně o propadák – stejně jako miliony hodin nemusejí znamenat hit.

Aby mohli veřejnost nebo novináři skutečně sami vyhodnotit, jak se streamovací gigant ke svému byznysu z hlediska nákupu pořadů nebo jejich produkce staví, musely by být známé také rozpočty. Už samotný přehled o sledovanosti v takovém rozsahu je nicméně velký posun oproti dřívějšímu stavu, kdy Netflix zveřejňoval pouze týdenní žebříčky deseti nejúspěšnějších titulů – a před pár lety dokonce ani to. Především by ale z reportu pojmenovaného „What We Watched“, který chce firma publikovat každého půl roku, měli těžit tvůrci.

Ti, snad vyjma velkých očividných hitů, neměli vůbec žádný přehled o tom, jak se jejich pořadům daří. Několik týdnů po jejich vydání na Netflixu mohli jen v napětí očekávat, jestli jim firma dá zelenou pro pokračování, nebo ne. V případě, že ne, se jim pak mnohdy dostalo vágního vysvětlení, že daný titul nesplnil očekávání poměru ceny a výkonu.

Foto: Netflix Fantasy Světlo a stíny mělo poměrně dobrou sledovanost, ale Netflixu nestačila

I tvůrci či herci z úspěšných seriálů ale mnohdy čelili problému s netransparentností. Věděli totiž jen, že o jejich tvorbu mají diváci dostatečný zájem na to, aby si Netflix vyžádal více. Bez konkrétních čísel a kontextu ale pak jejich agenti nemohli vyjednat nové smlouvy s lepšími honoráři, které by skutečně odpovídaly finančnímu přínosu umělců.

Současný spoluředitel Netflixu Ted Sarandos řekl, že zvyšující se transparentnost ze strany firmy je přirozenou součástí jejího růstu. Za začátku prý naopak nebylo v jejím zájmu zveřejňovat mnoho statistik: „Protože jsme budovali nový byznys a nechtěli jsme svým konkurentům poskytnout plán. Vyhovovalo to i tvůrcům, protože je nezatěžoval tlak čísel sledovanosti.“ Sarandos však také uznal, že postupem času měla netransparentnost i negativní důsledek pro vytvoření nedůvěry.

Nový report samozřejmě neřeší zdaleka všechny problémy spojené s odměňováním umělců. To mají zajistit nedávno podepsané nové smlouvy o spolupráci mezi produkčními společnostmi a scenáristy či herci, které ukončily zmíněné dlouhotrvající stávky.