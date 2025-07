Nevyhovovaly jim proteiny na trhu, tak vytvořili nové. Voxberg chce být Applem mezi fitness výživou

Uložit 0

Slovenský startup s prémiovou fitness výživou Voxberg si během dvou let existence postupně získává domácí trh. Zabydluje se v Česku a chystá se na expanzi do dalších evropských zemí. Kromě precizního výzkumu a in-house vývoje produktů láká i na výjimečný design obalů – za packaging dostal prestižní cenu Red Dot Award. Jeho zakladatelé, Michal Nitray a Lukáš Sýkora, nemají malé ambice: „Cíl 1 milion eur v obratu máme na dosah, během roku 2025 chceme trend zdvojnásobit, rozšířit náš tým a vstoupit na nové trhy.“

„Voxberg se profiluje jako značka, která se snaží přinášet produkty, které jsou nejen účinné, ale také skvěle chutnají a jsou snadno stravitelné,“ říká Michal Nitray. Oběma zakladatelům bylo jasné, že konkurence v oblasti sportovní výživy je obrovská, zaměřili se proto na důkladnou analýzu trhu. „Zjistili jsme, že v regionu střední Evropy neexistuje žádná velká značka sportovní výživy, která by se prakticky zaměřovala na vysokou kvalitu, a zároveň byla pro zákazníky dostupná. V hlavě jsme měli něco jako Apple mezi proteiny,“ popisuje Lukáš Sýkora.

Produkty v přípravné fázi testovali ve velkém na návštěvnících slovenských fitness center. V průzkumech před samotným startem výroby se často setkávali s tím, že konkurenční proteiny na trhu nejsou dobře rozpustné, chutnají jako písek nebo nadýmají. Na základě rozhovorů s lidmi z cílové skupiny a důkladného výzkumu se proto zakladatelé rozhodli zaměřit na čtyři hlavní problémy: kvalitu produktů, trávicí obtíže, rozpustnost a chuť.

Foto: Voxberg Zakladatelé Voxbergu – Michal Nitray a Lukáš Sýkora

„Zákazníci si často pochvalují, že se naše proteiny velmi dobře rozpouštějí a nezpůsobují jim nafouklé břicho ani žádné jiné zažívací potíže. Protože naše proteiny neobsahují laktózu a jsou snadno stravitelné, dají se pít i na prázdný žaludek,“ popisuje Michal Nitray.

„Kromě toho pro nás byla při vývoji důležitá také chuť. Chtěli jsme, aby proteiny nejenom plnily svoji funkci, ale aby je lidé také pili rádi. Jako velký úspěch na naší cestě proto vnímáme reference, ve kterých nám zákazníci píšou, že proteiny chutnají jako milkshaky nebo zmrzlina, případně že je používají v kuchyni do sladkých receptů, palačinek nebo smoothies. Jsme rádi, že se nám povedlo do tohoto bodu dostat,“ doplňuje Sýkora.

Chceme být značkou, která nastaví nové standardy v oblasti sportovní výživy.

V portfoliu značky najdou zákazníci nejenom proteiny, ale i mnoho doplňků stravy, vitamíny, kreatin nebo oříšková másla. Úplnou novinkou z dílny Voxberg jsou pak proteinové tyčinky. „Vyvíjeli jsme tyčinky, které nebudou tvrdé, žvýkavé a s umělohmotnou chutí. Proto naše proteinovky spojuje jemný vnitřek, kousky ořechů a pravá čokoládová poleva. Jsou bez přidaného cukru, lepku a obsahují 28 procent kvalitních bílkovin,“ láká na novinku Nitray.

Firma spolupracuje s předními výzkumníky z ústavu Reschers a jak říkají zakladatelé, snaží se o revoluci v kvalitě a inovaci sportovních doplňků, která jde ruku v ruce s moderními technologiemi. Každá novinka totiž vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, které zlepšují účinnost produktů.

Novinkou Voxberg jsou proteinové tyčinky

„Při vývoji funkčních produktů je důležité začít od toho, pro koho jsou určené a jaký mají mít účinek – třeba podpořit růst svalů, regeneraci nebo dodat energii. Na základě těchto cílů se dělá systematický průzkum odborné literatury v renomovaných vědeckých databázích. Zkoumají se účinné látky i to, jak přesně v těle fungují. Po jejich výběru a určení optimálního dávkování vznikají první návrhy receptur – laboratorní prototypy. Ty se pak testují na cílové skupině,“ vysvětluje šéf vývoje produktů Matej Brestenský.

„Věřím, že vytváříme inteligentní potraviny s vysokou přidanou hodnotou, s ochrannými účinky na lidské zdraví a taky s ohledem na životní prostředí. V případě Voxbergu to znamená vývoj produktů na základě ověřených vědeckých poznatků, použití inovativních výrobních technologií, pečlivý výběr kvalitních surovin a taky minimalizaci odpadů,“ dodává Nitray.

Foto: Voxberg Portfolio Voxbergu tvoří hlavně vyladěné proteiny

Kromě produktů Voxberg boduje i s promyšlenými obaly. „Naším cílem bylo přijít s něčím novým. Chtěli jsme, aby obal nejen dobře vypadal, ale aby byl i praktický. Plastové kontejnery jsme proto vyměnili za obaly, které jsou široké a samy stojí, což usnadňuje nabírání proteinu. Jsou na suchý zip, který jde vždycky snadno zavřít a navíc jdou snadno srolovat a uskladnit tak, aby zabíraly méně místa,“ vysvětluje Sýkora s tím, že obaly si získaly oblibu i u zákazníků. „Často nám chválí, že zavírání obalu perfektně drží, a s proteinem se díky němu dobře pracuje,“ doplňuje.

Nápad nezůstal bez povšimnutí – za inovaci firma v roce 2024 vyhrála Red Dot Award, jedno z nejprestižnějších mezinárodních ocenění v oblasti designu, které oceňuje hlavně funkčnost, estetiku, inovativnost a kvalitu a občas je označováno za „designové Oscary“.

Za nápadem na založení značky stojí Michal Nitray, který měl už od jejího začátku v roce 2022 jasnou vizi. „Jednoho dne jsem zavolal Lukášovi s nápadem, jestli by bylo možné založit novou značku sportovní výživy, která by se lišila svou kvalitou a přístupem k zákazníkovi,“ popisuje. S nápadem začali analyzovat trh a provádět detailní zákaznický výzkum. „Prověřili jsme, jestli by zákazníci měli o naše produkty zájem. Zjistili jsme, že ten zájem by opravdu byl a že naše představa prémiových sportovních doplňků má reálný potenciál,“ doplňuje ho Sýkora.

Postupem času ale Voxberg svou hodnotu před zákazníky obhájil. „Náš úspěch je zásluhou nejen kvalitních produktů, ale také komunity, která nám věří a motivuje nás k dalšímu zlepšování,“ říká Nitray. „Chceme být značkou, která nastaví nové standardy v oblasti sportovní výživy. Od prvního nápadu až po zavření hotového balení máme plnou kontrolu nad tím, co naše produkty obsahují, a můžeme se proto stoprocentně postavit za jejich kvalitu,“ dodává.

Foto: Voxberg Voxberg dnes nabízí široké spektrum vlastních produktů

Dnes má značka na kontě přes 150 000 prodaných produktů a obrat téměř 1 milion eur. Letos by se měl ještě zdvojnásobit a oba zakladatelé se proto zaměřují hlavně na expanzi za hranice Slovenska a rozšiřování nabídky. „Slovensko bylo jen začátek, teď se zaměřujeme na český trh a evropskou expanzi,“ říká Nitray.

Ani přes současný úspěch a růstové ambice ale zakladatelé nepolevují ve sběru dat a podrobně zkoumají požadavky a zpětnou vazbu od zákazníků. „Sportovní výživa je dnes nedílnou součástí životního stylu. Proteiny a další produkty se staly běžnou součástí jídelníčku cyklistů, rekreačních běžců a dalších aktivních lidí mimo fitness centra, kterým záleží na zdravé výživě. Zákazníci už nekupují jen proteiny, ale roste i poptávka po kreatinu, vitamínech a aminokyselinách,“ vysvětluje Nitray růstový potenciál firmy. „Naší vizi věříme – je to závazek ke kvalitě a inovacím, které mění sportovní výživu. Ať už se jedná o špičkový design, funkčnost produktů, nebo přístup k zákazníkům,“ uzavírá Sýkora.