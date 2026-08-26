Nikdy nezávodil, teď jako jediný Čech vyzve pilota F1 Maxe Verstappena. Odvysílá to Disney+
Jan Liška se postaví Maxi Verstappenovi v netradičním motokárovém závodě na Silverstone. Bude se mu snažit ujet s dalšími 99 jezdci.
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Zdá se prakticky nemožné, aby se jedna z největších hvězd novodobé Formule 1 postavila na stejný startovní rošt jako člověk, který nikdy na takové úrovni nezávodil. Přece jen se to ale teď stane – a rovnou u toho bude i Čech. Populární fitness influencer Jan Liška alias Lišák poměří síly se slavným Maxem Verstappenem v přímém přenosu na Disney+, kde si to oba rozdají na legendárním britském okruhu Silverstone.
Ačkoliv Lišák k závodním autům tíhne a na polygonu umí pošimrat i nadupané Porsche, jezdit proti jednomu z nejlepších pilotů F1 je úplně jiná hra. Že by ale neměl žádnou šanci vyhrát, se tak docela říct nedá. Ve speciálním konceptu, který navrhl Red Bull, totiž budou proti sobě závodit v motokárách, které mají pochopitelně jiné parametry než monoposty z Formule 1.
„Nikdy jsem nečekal, že tuhle větu budu psát, ale…“ uvádí český influencer a youtuber na svém Instagramu, kde novinku odhalil. Lišák v tom ale nebude sám – vedle něj bude proti Verstappenovi jezdit dalších 99 amatérů z řad sportovců a jiných známých osobností z celého světa. A všichni budou mít klíčovou výhodu.
Belgicko-nizozemský pilot stáje Red Bull Racing totiž odstartuje až jako úplně poslední, tím pádem bude mít před sebou všech sto soupeřů a jeho úkolem bude postupně se přes celé startovní pole prokousat až dopředu. A počínání všech závodníků pod hlavičkou projektu Max vs 100 bude moci sledovat celý svět v živém přenosu, který proběhne ve středu 16. září exkluzivně na Disney+.
Úplně cizí prostředí to ale pro Verstappena rozhodně nebude. Do motokáry poprvé usedl už ve čtyřech letech, od sedmi začal závodit a právě karting ho přes evropské a světové tituly postupně dovedl až do královské disciplíny motorsportu, kde vyhrál čtyři tituly. A byť se mu v letošní sezóně příliš nedaří, stále patří mezi nejuznávanější závodníky posledních několika let.
„V motokárách se naučíte všechny základy. Od startů přes bránění až po předjíždění. Strávil jsem v nich velkou část života, takže je vždycky příjemné se k nim vrátit. Je to hlavně o tom znovu pochopit, jaký má motokára grip. Ale jezdil jsem v nich tolik let, že se do toho člověk dostane docela přirozeně,“ říká Verstappen, ústředí postava projektu Max vs 100.
Aby vůbec mohl mít podobný souboj smysl, vznikla na Silverstonu speciální trať navržená francouzským závodníkem a někdejším juniorským mistrem světa v kartingu Davidem Terrienem. Už při testování s padesáti motokárami se přitom ukázalo, že prokousat se celým polem v omezeném čase nebude vůbec jednoduché.
„Předjet sto jezdců bude extrémně náročné. Zkoušeli jsme to s padesáti a už to byla výzva,“ popsal po testu dvojnásobný mistr světa v iRacingu Sebastian Job, který si koncept vyzkoušel ještě před Verstappenem.