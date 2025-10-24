Nová kapitola pro nápojový byznys Jaroslava Becka. Plechovky Cans vyráží měnit trh s ledovými čaji
Česká značka Cans se pouští do nového nápojového segmentu. Chce lidem nabídnout zdravější ledové čaje – a začíná s broskvovou příchutí.
Dosud jste si u nich mohli vybírat z ochucených jemně perlivých vod bez cukru, jak ale spoluzakladatel české značky Cans Jaroslav Beck před časem naznačil, v plánu bylo nabídku barevných plechovek rozšířit o novou kategorii. Stávají se jí ledové čaje – a teď přichází jejich první příchuť, která má Česku ukázat, že ice tea nemusí být jen s cukrem a sladidly.
Cans vyráží na trh s plechovkou, která v sobě míchá výluh černého čaje z Číny, trochu přírodní broskvové šťávy, jemné bublinky a vodu z rakouských Alp, která je základem i původních nápojů značky. To je vše a právě to má být hlavním tahákem v souboji s konkurenčními produkty.
„Rozhodli jsme se jít složitější cestou,“ říká pro CzechCrunch spoluzakladatel Cans a jejich investor Jaroslav Beck, jenž se proslavil jako spoluautor herního megahitu Beat Saber, který před časem koupil technologický obr Meta za miliardy. „Neslazený čaj si ale budeme muset více odpracovat,“ doplňuje.
V jeho hlavě se opakoval podobný scénář jako před dvěma lety, kdy Cans z vlastních peněz zakládal. Tehdy na trhu nemohl najít jemně perlivou vodu, která by měla ovocnou příchuť, ale zároveň neobsahovala příliš mnoho cukru nebo umělých sladidel. Proto udělal vlastní. „A od té doby, co tady jsme, nebylo možné si dát kvalitní nesladký čaj. Tak jsme to zkusili po našem,“ dodává.
I když nejsou ledové čaje v Česku ničím novým a dlouhodobě tady své verze prodávají značky jako Lipton nebo Nestea, najít zdravější verzi snadné není. A nesplňuje to ani úspěšný Popstar Tea, za nímž stojí populární rapper a zpěvák Calin. Ten sice nabízí variantu sugar free, sladkost ale nahrazuje právě za umělá sladidla.
„Dlouhodobě věříme, že svět půjde směrem, jakým jdeme my. Lidé budou více řešit zdraví a longevity, do čehož naše novinka zapadá,“ říká Beck, čímž reaguje i na ambice Cans uspět na zahraničních trzích. Vedle Česka jsou totiž barevné plechovky i na Slovensku a od loňského listopadu také v Německu, přičemž v těchto chvílích řeší budování značky, nabídku a distribuci ve Velké Británii.
To se děje pod taktovkou Dominika Rice, který do Cans na pozici CEO nastoupil po bohaté štaci v Red Bullu. „Ve Velké Británii nás, podobně jako v Německu, čeká velká výzva. Jde o vysoce konkurenční trh, kde na rozdíl od Německa už působí několik dalších značek. To však vnímáme jako výhodu – britský spotřebitel je otevřený inovacím v této kategorii a již si osvojil koncept nesladkých nápojů,“ řekl v únoru pro CzechCrunch.
Beck se navíc netají ani tím, že výhledově chce vstoupit i na mimoevropské trhy, stejně jako pokračovat s rozšiřováním portfolia nápojů, aby firma plnila čím dál vyšší finanční cíle. Rice uvádí, že ještě tento rok mají v plánu minimálně zpětinásobit prodeje oproti roku loňskému, kdy prodali osm set tisíc plechovek, aby na to letos v únoru navázali milníkem v podobě jednoho milionu prodaných plechovek.
Této metě může nový ledový čaj, nazvaný jednoduše Iced Tea Broskev, pomoci, ačkoliv do konce roku ještě nebude k dispozici v běžném prodeji. Tam se dostane až v únoru, do té doby bude k dostání pouze na online supermarketu Rohlik.cz a oficiálním e-shopu Cans.