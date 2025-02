Milion prodaných plechovek za rok a půl. Jaroslav Beck míří s Cans do světa a chystá další nápoje

Uložit 0

Jaroslav Beck si rád pochutná na vychlazené limonádě, ale ideálně bez přidaného cukru a sladidel. Proto vytvořil značku Cans, která ve svých plechovkách nabízí neslazenou perlivou vodu. Po osmnácti měsících nyní spoluzakladatel Beat Saberu, herního hitu pro virtuální realitu, který nakonec za miliardy koupila společnost Meta, ohlašuje, že se již prodal první milion plechovek. Růst firmy by měl přitom dál pokračovat, po expanzi do Německa se nyní Cans chystají vstoupit do Velké Británie. Navíc by v nabídce měly přibýt také další produkty.

„Rok 2024 byl pro značku Cans mimořádně úspěšný – prodali jsme 800 tisíc plechovek, což představuje devítinásobný nárůst oproti předchozímu roku. Pro rok 2025 si klademe za cíl znovu minimálně zpětinásobit náš prodej,“ říká Dominik Rice, který se před rokem postavil do čela Cans jako CEO a přináší mimo jiné čtrnáct let zkušeností z Red Bullu. Celkem se už od jejich vzniku měl plechovek Cans podle vyjádření firmy prodat rovný milion. Jen letos jich má být podle stávajících plánů prodaných zhruba čtyři miliony.

Loni v listopadu se začaly plechovky Cans prodávat v Německu, kde nyní firma buduje distribuční síť, aby byla připravena na silnou jarní a letní sezonu. Aktuálně je v nabídce jemně perlivá voda a tři druhy ochucené perlivé vody, nicméně vždy bez přidaného cukru, bez sladidel a bez dalších přidaných látek. „Cans obsahují pouze přírodní cukr, a to v naprosto minimálním množství. Je ho méně než půl gramu na 100 mililitrů, což je zanedbatelné množství. Přirozeně je cukr obsažen v pár kapkách ovoce, které dodávají skvělou chuť a aroma,“ vysvětlovali už při představení značky její autoři.

Foto: Cans Jan Rambousek, Jaroslav Beck a Dominik Rice, spoluzakladatelé Cans

Právě v kategorii nesladkých nápojů se chtějí Cans dále rozšiřovat. „Ano, oznámení přijde již brzy,“ potvrzuje chystaný nový produkt Jaroslav Beck, ale podrobnější být zatím nechce. „Naším dlouhodobým posláním je vybudovat celou kategorii ‚nesladkých‘ nápojů, nejde nám pouze o ochucenou perlivou vodu,“ doplňuje šestatřicetiletý podnikatel, který před rokem oznámil, že do rozvoje celé značky dá z vlastního 100 milionů korun.

Peníze jsou potřeba nejen na rozšiřování produktové nabídky, ale také na expanzi. V nejbližších měsících mají Cans vstoupit do Velké Británie. „Ve Velké Británii nás, podobně jako v Německu, čeká velká výzva. Jde o vysoce konkurenční trh, kde na rozdíl od Německa už působí několik konkurentů. To však vnímáme jako výhodu – britský spotřebitel je otevřený inovacím v této kategorii a již si osvojil koncept nesladkých nápojů,“ říká šéf značky Dominik Rice.