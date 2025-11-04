Nový fond Jakuba Havrlanta: Dal do něj stovky milionů a spojuje stovku úspěšných podnikatelů
United Founders chtějí investovat dvě miliardy do průlomových evropských technologií. Staví přitom na silné komunitě.
Jakub Havrlant ke svým investičním aktivitám, které sdružuje pod společností Rockaway, přidal další. Spojil přitom síly s Vítem Horkým, jenž svůj startup před lety úspěšně prodal, a založili nový venture kapitálový fond, kam společně vložili 430 milionů korun. Pod názvem United Founders ale míří na celkový objem prostředků v řádu miliard korun a staví na komunitě zakladatelů či tvůrců úspěšných technologických firem.
Celkem se jich pod United Founders spojila zhruba stovka ze šestadvaceti zemí Evropské unie. Mezi české členy patří mimo jiné tvůrci miliardových společností jako Richard Valtr či Michal Pěchouček, ale i klíčoví lidé jako technologický šéf Rohlíku David Pavlík. Komunita nazvaná Founders Force má svými prostředky i časem pomáhat nové generaci ambiciózních podnikatelů, a to i když jsou jejich projekty teprve ve fázi laboratorního výzkumu nebo ve stádiu dne nula, tedy před tím, než jsou atraktivní pro jiné investory.
Jak vysvětluje Havrlant pro CzechCrunch, nový fond funguje na ostatních aktivitách Rockaway nezávisle, ovšem existují mezi nimi synergie. Skupina například provozuje několik fondů se zaměřením na technologie – RockawayQ, v němž se soustředí na digitální transformaci tradičních technologií a investuje společně s MTX Group miliardáře Petra Otavy, a venture kapitálový Rockaway Ventures. „United Founders budou pokrývat tzv. early stage, tedy ranou fázi startupů, kterou jsme nechtěli dělat sami. Naše ostatní aktivity na tuto fázi mohou navázat později s postupným růstem podpořených firem,“ říká Havrlant.
Havrlantův byznysový parťák Vít Horký má s podobnými aktivitami zkušenosti. Jeho startup Brand Embassy před lety koupil izraelský Nice, poté se pustil do budování lokální neziskovky Czech Founders, kde spojuje úspěšné startupisty právě z Česka. Na to navázal i vznik venture kapitálového fondu Czech Founders VC, v němž byl Havrlant, respektive Rockaway, jedním z největších investorů.
Czech Founders VC od svého vzniku před třemi lety podpořil přibližně třicítku projektů, celkem na ně měl přibližně deset milionů eur, asi čtvrt miliardy korun. Z toho má již více než polovinu rozinvestovanou a další startupy se podporovat nechystá, zbytek prostředků si totiž nechává na navazující kola. United Founders je pak nepřímo navazujícím projektem, tentokrát však na mezinárodní úrovni a s částečně jiným týmem, jenž na Czech Founders VC funguje formálně nezávisle.
Do nového fondu United Founders vložilo Rockaway 15 milionů eur, jeden milion eur Vít Horký a jeden milion pak partneři a další členové týmu. Aktuální částku 17 milionů eur, asi 430 milionů korun, ale plánují s dalšími investory navýšit alespoň na 80 milionů eur, tedy bezmála dvě miliardy korun. „I když s Rockaway sdílíme synergie například v právních, účetních a řídicích kompetencích, hlavní zodpovědnost směřuje ke mně. Nejsme dalším fondem pod správou Rockaway,“ zdůrazňuje Horký.
Své zastoupení má United Founders v Londýně, Cambridgi, Paříži, Curychu, Mnichově, Berlíně, Bruselu a v rámci našeho regionu i v Praze a Bratislavě. Navázán je zároveň na známá vědecká centra po Evropě, jako University of Cambridge, Oxford University, Technická univerzita v Mnichově, ETH Zurich nebo také Akademie věd ČR. V samotném týmu fondu je také několik zástupců ze zdejšího prostředí, kteří jsou spojeni s Rockaway nebo Czech Founders VC – Dušan Zábrodský, Honza Široký, Ivan Kristel či Václav Pavlečka.
Vedle nich tým fondu jako řídicí partneři doplňují Brit Tony Kypreos, který stojí za dvěma exity a vstupem na burzu v hodnotě 19,5 miliardy korun a působí jako lektor podnikání a udržitelných technologií na University of Cambridge. Dalšími jsou Němka Bettina B. Scheibe, investorka v oblasti tzv. deep tech s více než patnácti lety zkušeností, Němec Clark Parsons, mimo jiné expertní poradce Evropské komise pro startupovou politiku, specialista na dual-use a obranné technologie. Čtveřici zahraničních partnerů uzavírá Francouz Maxime Paradis, zakladatel a lídr největší francouzské komunity Paradise Club s více než 1 500 andělskými investory.
Vít Horký věří, že díky velké komunitě se fondu podaří lépe propojovat technologický systém napříč kontinentem, což pomůže i nadějným zakladatelům startupů při expanzi na klíčové trhy. „Naší ambicí je propojit zkušené technologické podnikatele a vybudovat platformu, která jim umožní podporovat ty nejslibnější a nejambicióznější startupy. Ať už investují peníze, nebo svůj čas,“ říká Horký, podle kterého se v United Founders chtějí obecně soustředit na „přelomové“ technologie zaměřené například na stárnutí populace, kyberbezpečnost, změny v energetické infrastruktuře, vesmírné inovace a přechod k ekonomice založené na agentické umělé inteligenci.
První oznámené investice United Founders
- Wonderful.ai vytváří podnikové agenty na bázi umělé inteligence srovnatelné s nejlepšími živými zaměstnanci. Firma dosáhla milionových ročních příjmů už několik měsíců po spuštění. United Founders VC investovali vedle prestižních fondů Index Ventures a Bessemer Venture Partners.
- EveryHealth je virtuální zdravotní platforma zaměřená na rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny. Cílem je odstranit bariéry, jako jsou diskriminace ve zdravotnických zařízeních, nedostatečná kulturní kompetence a omezený přístup k inkluzivním poskytovatelům péče. United Founders na kole spolupracovali s dalšími investory včetně jedné z největších světových seznamovacích aplikací Taimi.