Tak přece se Kingdom Come 2 dočkalo! Česká hra od Warhorse Studios konečně slaví zisk prestižní ceny
Britská akademie filmového a televizního umění BAFTA oceňuje nejen snímky z pláten kin, ale i videohry. Jako Kingdom Come: Deliverance 2.
Samé nominace, ale žádná vítězství. Tedy až doposud. Český herní hit Kingdom Come: Deliverance 2 sice od recenzentů i hráčů získal vynikající hodnocení a stále navyšuje svůj miliardový zisk, uznání ve formě prestižní ceny videoherního průmyslu však ne a ne přijít – ale teď už ve Warhorse Studios mohou slavit.
Na cenách The Game Awards – přezdívaných videoherní Oscaři – bojovalo Kingdom Come 2 o tři ocenění včetně toho pro nejlepší hru roku 2025. Nezískalo ani jedno. Stejnou bilanci zapsalo na uznávaných D.I.C.E. Awards. Dvě nominace neproměnilo ani na cenách platformy Steam, největšího obchodu s PC hrami na světě. Ani z pěti možností na Golden Joystick Awards necinkla jediná. Tahle nešťastná série je ale nyní u konce.
Hra z českého středověku získala ocenění za nejlepší příběh od Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA), která kromě těchto oborů už dvaadvacet ročníků oceňuje i nejlepší videoherní počiny. „Upřímně jsme to nečekali, o to víc v týmu panuje obrovská radost, ale také pýcha,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel komunikace firmy Tobias Stolz-Zwilling. „Ve Warhorse Studios si zakládáme na silných příbězích a cena BAFTA nam dává vážně velkou motivaci pro další projekty,“ dodal z londýnského galavečera.
Titul od Warhorse Studios bojoval ještě o cenu za nejlepší herecký výkon pro Toma McKaye, který dal tvář i hlas hrdinovi hry Jindřichovi. Pro vývojáře Kingdom Come 2 bude zisk ceny značným zadostiučiněním, jejich hra se setkala se skvělým přijetím i finančním úspěchem, prodala přes pět milionů kopií a Warhorse Studios přinesla více než miliardový zisk. Když však došlo na verdikty odborných porot či hlasování fanoušků, triumf se jí vyhýbal. Nejčastěji kvůli francouzskému hitu Clair Obscur: Expedition 33, který byl i na cenách BAFTA vyhlášen hrou roku.
Pobyt ve stínu této hry vyvolával mezi fanoušky KCD2 velkou nelibost, a to především při soupeření o žánrová ocenění. Zatímco česká hra sází na komplexní hratelnost a možnost volby – atributy často spojované s žánrem her na hrdiny neboli RPG –, Clair Obscur bylo v tomto ohledu mnohem přímočařejší. Obě hry nicméně spojuje vynikající scénář a strhující příběh, tedy disciplína, ve které tentokrát Kingdom Come 2 okouzlilo porotce víc.
Děj Kingdom Come: Deliverance 2 je zasazený do předhusitských Čech, hráči v mimořádně ambiciózním titulu navštíví autenticky zpracovaná místa jako hrad Trosky či tehdy obzvlášť významnou Kutnou Horu. Také spojí své osudy se skutečnými historickými postavami od Jana Žižky až po Zikmunda Lucemburského. Příběhu své hry ve Warhorse Studios dokonce věří natolik, že jeden ze zakladatelů a někdejší kreativní ředitel firmy Daniel Vávra už nevede vývoj nové hry, ale značku Kingdom Come mění v celovečerní film.
I to je příklad toho, jak silně se druhý počin Warhorse Studios projevuje mimo herní svět. Vyobrazení skutečných lokací v Kingdom Come 2 znamenalo rekordní příliv turistů, na fanouškovský festival v Malešově dokonce zamířili nadšenci až z Číny. Díky možnosti romantického vztahu dvou hlavních mužských hrdinů se KCD2 stalo nečekanou ikonou LGBT komunity. Značka Kingdom Come také generuje značné příjmy prodejem merche. A o úspěchu české hry se zmínil i prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu.