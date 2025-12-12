Hry –  – 2 min čtení

Ani jeden úspěch. Kingdom Come 2 na herních Oscarech porazil francouzský hit, který přepsal historii

Česká hra musela na The Game Awards stejně jako většina konkurence ustoupit absolutnímu vítězi jménem Clair Obscur: Expedition 33.

Michal MančařMichal Mančař

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-98
Foto: Warhorse Studios
Daniel Vávra není jen kreativním ředitelem KCD2 a Warhorse Studios, ale dokonce si ve hře i zahrál
Kingdom Come: Deliverance 2 neproměnilo ani jednu ze tří nominací na videoherní Oscary. Českou hru předčil vysoce oceňovaný francouzský titul, který získal devět cen – nejvíc v historii The Game Awards, nejprestižnějších ocenění videoherní branže. Na TGA také tradičně došlo k několika zajímavým odhalením: od nových Star Wars až po Lennyho Kravitze v Jamesi Bondovi.

Čeští vývojáři Warhorse Studios to měli extrémně těžké. Druhý díl Kingdom Come: Deliverance je sice světově oceňovanou i dobře prodávanou hrou, letošní konkurence je ale silná a ve sbírání cen úspěšnější. A to nejen v podobě Clair Obscur: Expedition 33, který ze třinácti nominací přesvědčil porotu v rekordních devíti případech.

Absolutní vítěz The Game Awards získal i tři ceny, na něž bylo nominované Kingdom Come 2, tedy za nejlepší hru roku, nejlepší hru na hrdiny a hru s nejlepším scénářem. Kromě titulu, který mísí francouzské umění s prvky japonských her, ale KCD2 v počtu nominací předčilo ještě několik her.

Sedm šancí na výhru mělo dílo japonského génia Hidea Kodžimy Death Stranding 2: On the Beach i samurajská akce Ghost of Yōtei. Šest nominací získaly hity od menších studií Hades 2 a extrémně výdělečný Hollow Knight: Silksong. Čtyři pak kooperativní akce Split Fiction. Nicméně i tři nominace Kingdom Come: Deliverance 2 jsou velkým uznáním pro Warhorse Studios.

Historicky se na herních Oscarech objevila pouze minimální česká stopa. V roce 2016 o dvě ceny včetně té za nejlepší scénář marně bojovala Mafia 3, o tři roky později se nejlepší hrou pro virtuální realitu stal miliardový Beat Saber. Nicméně navzdory zařazení Kingdom Come 2 do nejužšího výběru těch nejlepších her na světě budou ve Warhorse jistou hořkost cítit. Hmatatelné ocenění jejich práce jim opět uniklo, nedávno KCD2 ostrouhalo na Golden Joystick Awards, o nichž nehlasuje porota, ale sami hráči.

První trailer nových Star Wars

The Game Awards jsou každopádně událostí, která oceňuje nejen ta nejzajímavější díla uplynulého roku, ale také přehlídkou videoherních novinek. Ani letošní, už dvanáctý ročník nebyl výjimkou. Světovou premiéru měl trailer nových herních Star Wars, jež nesou podtitul The Fate of the Old Republic a na nichž pracuje Casey Hudson, režisér sci-fi trilogie Mass Effect.

James Bond ukazuje záporáka. Je to Lenny Kravitz

Po nových Star Wars se chystá i další prolnutí filmového a herního světa. 007: First Light ukáže počátky kariéry mladého Jamese Bonda a zavede vás i na Slovensko. Nyní v traileru představuje hlavního padoucha, kterého si zahraje zpěvák Lenny Kravitz.

Pekelné Diablo posílí paladin

Temná fantasy hra na hrdiny Diablo IV není žádnou novinkou, tou ale je rozšíření The Lord of Hatred. Do hry přidá postavu svatého bojovníka – paladina a vývojáři ze studia Blizzard ho tradičně představili fantastickým filmečkem.

Nový Batman, Warhammer i Resident Evil

Z nespočtu nových trailerů představených na The Game Awards jmenujme ještě pár těch nejzajímavějších. Strategická série Total War se rozroste sci-fi směrem, po historických bitvách a koketování s fantasy v titulu Total War: Warhammer oznámili autoři také Total War: Warhammer 40 000. Příznivci dobrodružné akce a neohrožené Lary Croft se mohou těšit na nový Tomb Raider: Catalyst. A kdo má pro strach uděláno, pustí si trailer na Resident Evil: Requiem.

Připomněl se i nový Batman, a to v LEGO podobě ve hře LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Příznivce Dungeons & Dragons a dalších papírových RPG zase může zaujmout Warlock. Anebo také nová hra na hrdiny ze série Divinity. A pokud by vám to i tak bylo málo, tak si pusťte kompletní záznam The Game Awards a zkoukněte všechny nominace a vítěze na webu TGA.

Související témata:Warhorse StudiosKingdom ComeGame AwardsClair Obscur: Expedition 33
