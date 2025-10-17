Nový podnik v Karlíně ukazuje, co dokáže čaj. Připravují ho tu jako espresso a míchají do smělých kombinací
Čaj už dávno není jen horká tekutina, i když i tu si v Tea Field dáte. Vedle téhle základní varianty ale můžete vybírat z mnoha hravých variant.
Co všechno se dá v moderním pojetí dělat s čajem, předvádí nový čajový butik Tea Field v Karlíně. Stojí za ním mladá Číňanka Peiwen Songová a zajít si sem můžete na nápadité nápoje, jejichž základ vzniká na speciálním čajovém „espressovači“. Co byste měli o novém podniku vědět?
Komu by chyběla káva, může tu vyzkoušet drinky z čaje a espressa, kdo radši hravé kombinace, tak skvěle chutná například jasmínový čaj s jahodami a mléčným krémem s mořskou solí, v nabídce je ale i několik druhů ledových čajů a nechybí ani plejáda matchových variací.
„V Číně popularita takovýchto čajů teď prudce roste, takže jsme si řekli, že bychom je chtěli přenést i sem. Nedoslaďujeme, takže je to i mnohem zdravější varianta než třeba bubble tea,“ říká Peiwen Songová, která prý sama všechny nápoje na menu vymýšlela.
Spousta drinků je ve studené i teplé variantě, k vypití na místě, ale dostat je můžete i do papírového kelímku s sebou. A komu by přišel vhod prostě jen klasický hrnek horkého čaje, tak i ten se dočká. A dát si tu můžete i malou sladkost k jídlu.
Tea Field navíc sdílí prostory s květinářstvím Kora, takže nejenže si můžete květinu odnést s sebou, ale i posedíte v příjemně voňavém prostředí. Místní specialitou je pak odnosný papírový set, kam si můžeme dát vybraný nápoj a malou květinu. „To je další čínský trend, který jsme chtěli ukázat. Ideální je pro kluky, kteří ho koupí jako dárek své dívce,“ směje se Peiwen Songová.