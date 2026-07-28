Nový Spider-Man má jednu velkou slabinu, ale jinak vás překvapí. Kéž by znamenal novou éru Marvelu
Spider-Man: Zbrusu nový den je překvapivě povedený superhrdinský film a málokdy sklouzne k nudě, kterou z marvelovek známe.
Superhrdinské filmy jsou už spoustu let pořádná nuda. Hrdinové v nich hodí pár jakože vtipných hlášek, pak se jdou zmlátit v nezajímavých trikových soubojích a porazí padouchy, kteří ohrožují miliony lidí, ideálně celou Zemi, dost možná i celý vesmír. Ne-li přímo mnohovesmír! Taky už z toho zíváte? Tak to by vás Spider-Man: Zbrusu nový den mohl docela bavit.
Éra marvelovek po Avengers: Endgame je celkem slabá. Těmi relativně nejsilnějšími kousky v ní ale vždycky byli Spider-Mani s Tomem Hollandem a Zendayou. Měli lehkost, humor, snažili se krotit inflaci epické akce, a i když se to ne vždy dařilo na sto procent, uměli pobavit. Teď do českých kin dorazil Spider-Man: Zbrusu nový den. A je nad očekávání dobrý!
Hlavní hrdina Peter Parker se tentokrát vyrovnává se světem, který na něj musel magicky zapomenout. Což znamená i ztrátu vztahů s těmi nejbližšími, ale rozhodně to neznamená ztrátu záporáků, před kterými je potřeba New York zachránit. Úvod filmu je vlastně příjemná koláž toho, jak Spider-Man vyřizuje různé zloduchy a jak za to sklízí potlesk newyorského publika. Samozřejmě to ale nevydrží.
Začnou se totiž dít věci, které tuhle pavoučí rutinu naruší. Kdosi ovládá mysl náhodných kolemjdoucích i důležitých osob ve snaze dostat se k vládou střeženému tajemství. Do toho se v Peterovi začnou probouzet podivné pavoučí hormony. A možná to zní legračně, ale sledovat superhrdinský film, který není ze dvou třetin jen laciná triková mlátička a honička, je osvěžující. Dokonce identita hlavního záporáka zůstane překvapivě dlouho skryta a konfrontace jsou spíš konverzační.
Samozřejmě, že i na ty souboje dojde. Však je to marvelovka (tedy tvořená Marvelem ve spolupráci se Sony, které práva na Spider-Mana drží). Ale nejsou jádrem filmu. Tím je Peterova snaha zaprvé odhalit identitu a cíl padoucha a zadruhé vyrovnat se s tím, že MJ v podání Zendayi už ho nezná a nemiluje a ani nerdík Ned už není jeho nejlepší kámoš. A co že je ta slabina, o které byla řeč v titulku?
Je to prostě fakt, že Zbrusu nový den je přesně v duchu svého názvu takovým měkkým restartem. Peter Parker objevuje své (nové) síly, seznamuje se (znovu) s přáteli, zaplete se (zase) s pár dalšími hrdiny… Na jednu stranu i díky tomu film baví, ne že ne. Vlastně se tím vrací k nejlepším kořenům. Ale na stranu druhou je to už čtvrtý film spider-manovské série, to by možná mělo znamenat větší posun? Když se ale s tímhle (a taky trochu nataženou stopáží 140 minut) smíříte, užijete si povedený superhrdinský snímek.
Spider-Man: Zbrusu nový den ukazuje, že není nutné bojovat se stometrovou 3D příšerou ohrožující vesmír. Že být jen v ulicích pestrobarevného New Yorku je fajn. Baví podobnými vtípky jako dřívější Spider-Mani, ale nepřehání to. Místy je až překvapivě a příjemně komorní, tedy na poměry bombastických marvelovek. A dokonce i párkrát pomrkne na Spider-Many, kteří nebyli Tom Holland. Jestli máte rádi superhrdinský žánr, ale zajídá se vám jeho směřování posledních let, jděte na něj. Kéž by tenhle film znamenal i zbrusu novou éru pro Marvel.