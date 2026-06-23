Obří SUV s obřím dojezdem. Elektrická Škoda Peaq má vertikální displej, nové ovladače i výsuvné kliky
Škoda Auto představila svůj dosud největší model. Plně elektrické SUV se jmenuje Peaq, ujede až přes 630 kilometrů a přináší několik nových prvků.
Mladoboleslavská automobilka odhalila svůj dosud největší model. Plně elektrické SUV dostalo název Peaq, pojme až sedm cestujících a na jedno nabití dokáže ujet i přes 630 kilometrů. Nová vlajková loď značky přináší i několik konstrukčních řešení, která se v její nabídce objevují poprvé, včetně výsuvných klik nebo vertikálně orientovaného displeje v interiéru. Oficiální cenu Škoda Auto teprve odhalí.
S celkovou délkou 4,87 metru a rozvorem blížícím se třem metrům novinka přerůstá i spalovací model Kodiaq. Stává se tak prvním zástupcem Škody v segmentu velkých SUV. Zvětšené rozměry se promítají i do vnitřního prostoru, kde vůz v pětimístné konfiguraci nabízí zavazadlový prostor o objemu 935 litrů. Přepravní kapacitu navíc doplňuje sedmatřicetilitrový úložný prostor pod přední kapotou, určený primárně pro uskladnění nabíjecích kabelů.
Zákazníci budou moci vybírat ze dvou kapacit trakční baterie. Větší varianta disponuje kapacitou 91 kWh, což je nejvíce v historii elektromobilů Škoda. Na rychlonabíjecích stanicích se baterie doplní z 10 na 80 procent za necelou půlhodinu. Vůz také plně podporuje obousměrné nabíjení a dokáže tak vracet energii zpět do sítě, případně z baterie napájet spotřebiče a domácnost.
Po designové stránce uplatňuje Peaq nový jazyk nazvaný Modern Solid se světelným podpisem ve tvaru písmene T. Jde o stejný koncept, který automobilka nedávno ukázala také u svého naopak nejmenšího a nejdostupnějšího elektromobilu Epiq. A na karoserii se objevují prvky, které společnost doposud u žádného sériového vozu nepoužila.
Jde především o zapuštěné výsuvné kliky dveří nebo panoramatickou střechu s dynamickým řízením zastínění. Elektrochromatická prosklená plocha o velikosti přes 2,1 metru čtverečního je rozdělena do devíti segmentů, u kterých lze měnit průhlednost pomocí elektrického napětí. K lepším aerodynamickým vlastnostem s koeficientem odporu 0,249 pomáhají i nové stěrače s integrovanými ostřikovači. Díky zkrácení vzdálenosti se podle výrobce uspoří polovina ostřikovací kapaliny.
Základní parametry Škody Peaq:
- Rozměry: Délka 4,87 metru, rozvor 2 965 milimetrů (o 174 mm delší než Kodiaq a o 124 mm delší než Superb).
- Kapacita kufru: 935 litrů (pětimístná konfigurace), 299 litrů (za třetí řadou sedadel).
- Rychlost nabíjení: až 80 % za 27 minut (menší baterie) či 28 minut (větší baterie).
Tři výkonové verze Škody Peaq:
- Peaq 60: Baterie 63 kWh, výkon 150 kW, pohon zadních kol, dojezd přes 450 km.
- Peaq 90: Baterie 91 kWh, výkon 210 kW, pohon zadních kol, dojezd přes 630 km.
- Peaq 90x: Baterie 91 kWh, výkon 220 kW, pohon všech kol, dojezd přes 600 km.
Zásadními změnami prošla také architektura interiéru. Dominantním prvkem je obrazovka infotainmentu s úhlopříčkou 13,6 palce, která je vůbec poprvé orientovaná vertikálně a staví na operačním systému Android. Od minulé generace infotainmentů se tento systém odlišuje především přepracovaným ovládáním a nově uspořádanou domovskou obrazovkou.
Ještě letos bude pro model Peaq, stejně jako pro již představený Epiq, dostupný také mobilní digitální klíč, který řidičům umožní používat iPhone nebo zařízení s Androidem k zamykání, odemykání i startování vozu a usnadní sdílení auta mezi více uživateli.
Přesto si Škoda nadále drží svou filozofii v rámci ergonomie a zachovává vybrané fyzické ovládací prvky. Na středové konzoli se nachází nový panel s hardwarovými ovladači pro nastavení teploty a intenzity klimatizace, které doplňují tlačítka pro uzamčení vozu a rolovací váleček pro úpravu hlasitosti. Nově řešené jsou i vnitřní kliky integrované do dveřních loketních opěrek.
Prostor na středovém tunelu vyplňuje osvětlená přihrádka pro bezdrátové nabíjení dvou telefonů výkonem až 25 W, která je vybavena chlazením a integrovanými magnety pro udržení přístrojů v optimální poloze. Součástí příplatkové výbavy je pak audiosystém s šestnácti reproduktory a výkonem 755 W, vyvinutý ve spolupráci s americkou společností Sonos. Drobným odkazem na historii je grafika tří cyklistů v rohu čelního skla, která připomíná prvopočátky firmy a výrobu jízdních kol Slavia.
Rozšíření portfolia do segmentu velkých SUV přichází nedlouho poté, co mladoboleslavská automobilka zahájila prodeje už zmiňovaného nejmenšího bateriového modelu Epiq s cenovkou startující na 619 tisících korun. Uvedením těchto dvou extrémních pólů nabídky Škoda letos zdvojnásobí své čistě elektrické portfolio. Částku, za kterou bude možné si novou vlajkovou loď pořídit, automobilka odhalí až den po světové premiéře.
Celá značka Škoda Auto, patřící již přes tři dekády do koncernu Volkswagen, loni dodala celosvětově přes milion vozů. S modelem Peaq se nyní snaží zaujmout odlišnou, bonitnější klientelu. „Pomáhá nám oslovit nové skupiny zákazníků, a přitom nadále nabízí hodnoty, kterých si naši zákazníci nejvíce cení – prostornost, praktičnost a výhodný poměr ceny a užitné hodnoty,“ říká k uvedení novinky předseda představenstva společnosti Škoda Auto Klaus Zellmer.