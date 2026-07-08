Od Taylor Swift po Ewu Farnou. Čeští hudebníci odhalili, že i je vykrádá hudební AI, OSA připravuje žalobu
Společnosti Sony nebo Universal už dříve Suno kvůli stejnému problému žalovaly, teď ale vyplynulo na povrch, že se problém týká i českých interpretů.
Pokud jste si někdy nechali od umělé inteligence vygenerovat píseň, pravděpodobně jste sáhli po modelu Suno. Stačí mu zadat jednoduchý prompt, například „rocková skladba o životě v Praze“, a za pár sekund máte song hotový. Suno je jedním z nejpoužívanějších hudebních AI modelů, podle zjištění magazínu The Atlantic však k natrénování použil miliony skladeb, jejichž autoři k využití nedali svolení. A jak se nyní ukazuje, týká se to i hudebníků z Česka.
Model čerpá ze široké databáze existujících skladeb a pomocí nich generuje skladby nové. Podle The Atlantic existují takové databáze čtyři. Dohromady čítají přes 21 milionů hudebních děl – pro představu tolik skladeb by člověk poslouchal zhruba 160 let.
Mezi interprety, na kterých se model učil, jsou, jak před nedávnem na Instagramu upozornil hudební producent a člen kapely Prázdniny Michael Schneibert, také čeští umělci. Schneibert objevil, že v databázi nejsou jen největší globální jména jako Taylor Swift nebo Bad Bunny, ale i ta česká, například Lucie Bílá, Marek Ztracený, Ewa Farna nebo Karel Gott. Ten sám má v databázi téměř 360 skladeb. Dokonce se do nich dostaly i menší české kapely jako právě Prázdniny. „My jsme malá kapela z Česka, zcela nezávislá, nikomu jsme nedali žádné povolení, aby se na nás a naší hudbě učila AI a teď tu jsme v databázích, které využívá Suno a další,“ uvedl v příspěvku Schneibert.
Na zjištění už reagoval i český Ochranný svaz autorský (OSA), který oznámil, že na tvůrce AI chystá žalobu. Modely podle něj reprodukují části českých skladeb včetně celých refrénů. „Je potřeba se vypořádat se stavem, kdy modely generující hudbu nebo obrázky byly natrénovány na odcizených nahrávkách nebo obrázcích z internetu, a to zcela bez vědomí a souhlasu autorů i umělců. Není přípustné, aby umělá inteligence těžící z úspěchu a talentu lidské činnosti kanibalizovala trh svými náhražkami, aniž by autoři a umělci dostávali nějakou pravidelnou kompenzaci,“ řekl pro CzechCrunch předseda OSA Roman Strejček. Češi se tak teď přidají k žalobám velkých amerických nahrávacích společností jako Sony Music, Universal Music Group a Warner Music.
Pro Suno totiž aktuální kauza není první podobný problém, kterému čelí. Už v roce 2024 bylo spolu s platformou Udio, která je hned za Sunem druhým největším AI generátorem hudby, nařčeno z toho, že využívá cizí skladby. Obě společnosti tehdy podle agentury Reuters přiznaly, že skladby k trénování svých modelů využívaly. Veřejnost ale ubezpečovaly, že nešlo o porušení americké legislativy a vše bylo v mezích autorských práv. Jejich trénovací datasety údajně hudbu nekradly, ale jen se inspirovaly v rámci právní doktríny fair use.
Suno navíc tvrdí, že má v modelu pojistky, které nelegálnímu využívání cizích skladeb brání. „Platforma používá bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným šířením a vydáváním se za jiného hudebníka,“ uvedla k tomu pro magazín The Atlantic mluvčí společnosti Suno Rachel Racusen. A podle příspěvku produktového ředitele Jacka Brodyho by se kopírování a reprodukce existujících skladeb neměly dít.
I přes tato ubezpečení se však na platformě Suno už v roce 2024 objevily vygenerované skladby, které nápadně připomínají jiné už existující písně a stále tam jsou. Týká se to například skladby Girl, you know I want your love, která se podobá Shape of You od Eda Sheerana, nebo skladby Thriller, která zní jako stejnojmenná píseň od Michaela Jacksona, a mnoha dalších.