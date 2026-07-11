Odepsaný projekt dostal druhou šanci. Z legendárního nákresu konečně vznikne auto pro deset vyvolených
Místo zavazadel si do kufru složíte dva odnímatelné kusy karbonové střechy. Italské Bizzarrini po šedesáti letech oživuje zrušený projekt.
V šedesátých letech to byl jen troufalý nákres, který nakonec skončil v šuplíku. Nyní, po více než šesti dekádách, italský sen ožívá v reálném světě. Znovuzrozená automobilka Bizzarrini právě představila model 5300 Aperta Lusso, karbonové umělecké dílo bez střechy, které spojuje styl staré školy s moderním luxusem. Ručně se jich vyrobí pouhých deset.
Automobilová historie je plná geniálních nápadů, které ztroskotaly na špatném načasování. V roce 1962 nakreslil designér Giorgetto Giugiaro odvážný koncept, otevřenou verzi vozu, ze kterého se později stalo legendární kupé Bizzarrini 5300 GT. Automobilka se ale tehdy soustředila na závodění, na tenhle model tedy nezbyly kapacity a po krachu firmy v roce 1969 se zdálo, že designové skici zůstanou navždy jen v archivech.
Nyní ale značka Bizzarrini zažívá znovuzrození a jako pomyslný most mezi svou slavnou minulostí a chystanými moderními hyperauty vytáhla původní Giugiarovy nákresy na světlo světa. Výsledkem je vůz, který zvenčí vypadá jako exponát z muzea italského designu, ale pod povrchem ukrývá špičkové technologie. Nejde totiž o žádnou starou karoserii s uříznutou střechou. Celé vnější tělo auta je vyrobené z jediného obřího kusu lehkého karbonového kompozitu. A aby se vůz bez střechy v zatáčkách nekroutil, vyvinuli inženýři speciální vnitřní šasi vyztužené leteckou ocelí.
Místo složitých a těžkých skládacích mechanismů se tvůrci drželi původní vize. Nad hlavami posádky jsou elegantní oblouk a dva karbonové střešní panely. Jsou tak lehké, že je zvládne sundat jeden člověk a jednoduše je schovat do kufru. Ačkoliv jde o otevřené auto, zcela nově navržený systém těsnění kolem bezrámových oken se stará o to, že je v kabině i při dálničních rychlostech naprostý klid.
To hlavní se ale odehrává pod nekonečně dlouhou přední kapotou. Bije tam osmiválec o objemu 5,3 litru, který na zadní kola posílá výkon přes 400 koní. Síla se krotí přes klasickou manuální převodovku a o zvukový doprovod se stará ručně svařovaný výfuk ze slitiny běžně používané u závodních motorů.
Zatímco technika odkazuje na svět motorsportu, interiér je definicí lifestylu a luxusu, na kterém se podílel i módní dům Zegna. Palubní deska je vyřezaná z jediného kusu javorového dřeva a zdobená ručně malovanými linkami. Opravdovou sběratelskou raritou je pak hlavice řadicí páky z pravé italské želvoviny, do které je ze zlata vlisované logo automobilky. Přestože interiér působí jako retro zážitek, jsou v něm nenápadně skryté dnešní nezbytnosti, tedy plnohodnotná klimatizace, špičkové audio nebo bezdrátové nabíjení pro telefon.
Bizzarrini plánuje ručně postavit pouze deset těchto vozů, přičemž každý bude naprostým unikátem přesně podle přání zákazníka. Auta dorazí ke svým majitelům v průběhu roku 2027 a potvrdí tak, že na ty nejlepší věci se občas vyplatí počkat i šedesát let. Kolik ale budou stát, nikdo neřekl.