Odměna, že to s námi táhnete od začátku. Český startup od svého týmu odkoupí podíly za 100 milionů
Český startup Better Stack ukazuje, jak fungují zaměstnanecké akcie v praxi. Vybraným kolegům nabídl jejich výkup. Řada z nich je drží dál.
O zaměstnaneckých akciích, takzvaných ESOPech, se v Česku mluví roky. Zdejší startupy totiž dlouhou dobu volají po jejich zavedení do legislativy, k čemuž na několikátý pokus dojde od začátku příštího roku. A byť jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak inovativní firmy zejména ve Spojených státech motivují členy týmů, u nás zatím moc rozšířené nejsou. I proto, že lidé často plně nechápou jejich potenciální benefity. To teď mění startup Better Stack. Od svého týmu odkupuje z opčního programu akcie v hodnotě přes sto milionů korun.
„Akciové opce (tzv. stock options) jsou pro startupové týmy jedním z klíčových důvodů, proč je prostředí Silicon Valley tak úspěšné ve vytváření hodnotných firem,“ komentuje spoluzakladatel Better Stacku Juraj Masár. „V Evropě však uchazeči o pracovní místa ve startupech namísto akciových opcí pořád preferují hotovost, protože sami neznají nikoho, kdo by opce prodal se ziskem,“ doplňuje spoluzakladatelka Veronika Kolejáková.
Better Stack se tímto krokem snaží ukázat svému týmu i potenciálním kandidátům, že akciové opce mají reálnou hodnotu – členové týmu nemusejí čekat, až se firma prodá nebo vstoupí na burzu, aby mohli své opce prodat. „Startupy v nabídkách práce často vysvětlují opce nesrozumitelně a uchazeč pak neví, co má očekávat. Buď má příliš velká očekávání, nebo považuje opce za bezcenné. Uchazeči by se přitom měli na opce dívat pohledem investora: akorát místo peněz investují svůj čas,“ komentuje Kolejáková.
Společnost roste mimořádně rychle, je neplánovaně zisková.
Od svého vzniku v roce 2021 Better Stack již od investorů včetně českých Kaya VC a Credo Ventures či zahraničních Creandum, Susa Ventures a K5 Global získal 28,6 milionu dolarů, v aktuálním přepočtu přes 600 milionů korun. „Společnost roste mimořádně rychle, je neplánovaně zisková, veškeré VC financování je v bance a investoři chápou, jak důležité je pro úspěch firmy motivovat tým,“ popisuje Masár.
I to jsou podle třiatřicetiletého podnikatele důvody, proč se rozhodli přistoupit k odkupu akcií od raného týmu za celkovou částku 5,2 milionu dolarů, tedy 110 milionů českých korun. V praxi startup nabídl odkup akcií lidem, kteří pro něj pracují alespoň jeden rok, tedy asi dvaceti až pětadvaceti jednotlivcům.
„Překvapivě vícero lidí řeklo, že firmě věří a teď akcie prodávat nechtějí. Víc, než jsem očekával,“ přibližuje Masár. Komentovat konkrétní valuaci, za jakou se odkup koná, ale nechtěl: „Stejně jako doteď hodnotu firmy nesdělujeme. Valuace transakce ale vznikla po diskusi s klíčovými investory tak, aby byli všichni spokojeni.“
Podle zakladatele Better Stacku se dnes nejen v médiích oslavují především velká investiční kola, kdy ale startupy vydávají také patnáct až dvacet procent nových akcií, čímž ředí podíly stávajících akcionářů. „A pokud firma nedokáže generovat významnou návratnost investic ze získaných prostředků, mohou být akciové opce pro tým, a to i ve společnostech ohodnocených na miliardy dolarů, bezcenné, protože všechny peníze po prodeji jdou investorům,“ vysvětluje Masár.
„Proto je naprosto namístě, aby se kandidát při zvažování nabídky od startupu zeptal: ‚Pokud bude společnost za dva roky prodána za hodnotu XY, za kolik budu moci prodat opce?‘ Taková otázka zohledňuje i podmínky venture kapitálových investic, jako je ‚liquidation preference‘, které média sice nezmiňují, přesto mají obrovský dopad na hodnotu opcí,“ doplňuje Juraj Masár.
Klíčové pojmy u ESOPů
- ESOP: Employee Stock Option Plan, Program opčních akcií pro zaměstnance
- Vesting: postupné nabývání nároku na opce během určité doby
- Cliff: období, po jehož uplynutí se opce stávají nárokovatelnými. Pokud během této doby zaměstnanec odejde, ztrácí na všechny své opce nárok.
- 409a valuace: nezávislé ocenění hodnoty společnosti, které určuje cenu za akcii
- Strike price: cena, za kterou může zaměstnanec akcii později koupit
- Early exercise: možnost uplatnit opce dříve, než jsou plně nabyté
- Liquidation preference: pořadí, v jakém investoři dostanou peníze při prodeji firmy
- Dilution: zředění podílu při vydávání nových akcií
Také Veronika Kolejáková radí, na co se mají lidé zaměřit: „Je zásadní, aby kandidáti rozuměli základním pojmům, jako jsou vesting, cliff, 409a valuace a strike price nebo early exercise, liquidation preference, případně dilution. Bez porozumění těmto pojmům nemohou posoudit hodnotu nabídky od startupu.“
Better Stack se od samého začátku snažil nastavit akciové opce tak, aby motivovaly tým. „Obvyklou devadesátidenní lhůtu pro uplatnění opcí po odchodu ze společnosti jsme nastavili hned od počátku na deset let. Zaměstnanec tak nemusí uplatnit své opce v okamžiku, kdy se rozhodne odejít,“ doplňuje Masár.
Better Stack vyvíjí nástroje pro softwarové vývojáře, kterým zjednodušeně řečeno dá vědět, když dojde k výpadku webu, a poskytne všechna diagnostická data potřebná k co nejrychlejšímu identifikování a vyřešení problému. A patří přitom mezi nejnadějnější startupy v Česku. V týmu má lidi z deseti zemích, nedávno Better Stack zaujal zavedením „hardcore mode“, když týmu umožnil pracovat 1,5krát více hodin týdně za dvojnásobné ohodnocení.
Masár rozbíhal s Kolejákovou Better Stack v roce 2021, oba jsou původem Slováci, dlouhodobě ale žijí v Praze. Masár má přitom již několik úspěchů za sebou – dva startupy prodal, další dva jsou v zisku a nyní se naplno věnuje právě Better Stacku. Kolejáková vystudovala biochemii organismů, jako vývojářka za oceánem prošla Googlem i Shopify, až ji zlákal startupový svět.