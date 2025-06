Odpověď na největší českou otázku posledních dní je tady. Reebok v ní nepřekvapil

Ne, nebyl to žádný „geniální“ marketingový tah. Byla to prostě chyba, za kterou se Reebok omlouvá a lidem bude vracet peníze.

Do poslední chvíle se to nevědělo – a tisíce Čechů netrpělivě kontrolovali své e-mailové schránky, aby zjistili, jestli jim objednávky tenisek za nesmyslně nízké ceny projdou, nebo ne. Do toho se internet plnil stovkami koláží, které si z Reeboku a jeho kuriózní e-shopové kauzy dělaly legraci. Teď je ale jasno. Česká reeboklika konečně zná odpověď.

Reebok nevydal žádné oficiální vyjádření. Jak ale ukazují screenshoty lidí na sociálních sítích, postupně od dnešního dne začal zákazníkům jednotlivé objednávky rušit. Jen připomeneme, že šlo o položky prodávané za koruny místo eur, což v Česku vyvolalo naprostou nákupní horečku. Reebok napsal, že se omlouvá, a svedl to na technickou chybu.

Někteří si skutečně mysleli, že to celé byl jeden velký záměr a marketingový tah, který měl značce oprášit zašlou slávu. Nakonec se ale ukazuje, že šlo prostě o error. Peníze bude Reebok zákazníkům vracet, vyhrazuje si na to několik dní. Takže ani ti, kterým přišlo potvrzení, že byla objednávka odeslána, se radovat nemohou.