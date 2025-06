Chyba, nebo marketing? Reebok na e-shopu nepřepočítal eura na koruny a čeští zákazníci mají žně

Uložit 0

Je skoro nemožné dnes oficiální cestou sehnat značkové tenisky pod stovku. Pokud ovšem teď zavítáte do internetového obchodu Reeboku, zjistíte, že boty, ale i některé oblečení, můžete koupit jen za několik desítek korun. Český internet žije kuriózní situací, během které kultovní značka ponechala ve svém e-shopu ceny jako by byly v eurech, označila je ale jako české koruny. Jestli jde o technickou chybu, nebo netradiční marketingový tah, je zatím otázkou.

Od soboty mohou zákazníci v sekci slev v oficiálním e-shopu značky Reebok kupovat zboží za až nesmyslné ceny. Není tak divu, že jsou sociální sítě zaplaveny screenshoty nákupních košíků, kde klidně deset párů tenisek, které normálně stojí tisíce korun, vychází na sedm set. Předpokládá se, že Reebok při naceňování zlevněného zboží na české mutaci svého webu nedopatřením nechal jinou měnu, která je v kontextu nabídky extrémně výhodná.

Nemusí to být ale nutně jen technická chyba, byť recenze e-shopu jsou obecně velmi tristní. Objevují se i názory, že to byl celé záměr ze strany značky, aby si pojistila virální šíření napříč internetem. Zkrátka aby se o ní zase více mluvilo. Protože ačkoliv jde o legendární sportovní brand, zdaleka už není tak populární jako Nike, Adidas, Under Armour nebo jiné konkurenční firmy.

Já jsem synovi objednal až do jeho 18 let boty. Po pulcislech. Je mu 8.😁 — starsky (@staarsskyy) June 8, 2025

I když ale zákazníci udělali objednávku za „mylné ceny”, zaplatili ji a takříkajíc prošla, podle Daniela Trojana, známého uživatele X, který se věnuje mimo jiné marketingu a tradingu, ji Reebok může kdykoliv zrušit bez náhrady, pokud prokáže, že šlo o technickou chybu. Píše o tom na svém účtu na X a odvolává se na svého nejmenovaného, spřáteleného právníka.

Právo objednávku odmítnout z důvodu chyby v ceně uvádí i firma ve svých smluvních podmínkách. Žádné oficiální stanovisko Reeboku ale prozatím k celé situaci nepřišlo, a to ani na dotaz redakce s žádostí o vysvětlení.

Že jde o událost, ze které vytěží také tvůrci na sociálních sítích, potvrzuje i fakt, že situaci zpracoval známý satirik TMBK, který si představil, jak bude vypadat Praha za pár dní, kdy všem jejich objednávky dorazí. Zapojují se i samotní zákazníci, kteří píšou například o tom, jak nakoupili celou řadu velikostí tenisek pro své děti, aby je mohly nosit několik let.

