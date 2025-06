Doručí Reebok tenisky za koruny a zahltí české dálnice? Vybíráme to nejlepší, čím se Češi baví

Uložit 0

Jsou to desítky tisíc objednávek, na které teď zákazníci z České reebokliky netrpělivě čekají poté, co o víkendu zažili na jeho e-shopu žně. Ne nutně proto, že by tenisky od Reeboku potřebovali, spíš ze zvědavosti, jestli sportovní značka nezatáhne za záchrannou brzdu a zboží, které nabízela místo eur za koruny, nestornuje. To zatím nikdo neví, Reebok může udělat cokoliv. A cokoliv mohou dělat i internetoví tvůrci, kteří se na vlně skvěle vezou.

Víte, v jakém momentě se na sociálních sítích přestává řešit bitcoinová kauza? Když Reebok zlevní své tenisky způsobem, kterému se ani nechce věřit. O víkendu byl český internet zaplaven kuriózní situací, kdy firma zapomněla přepočítat eura na koruny a lidé mohli objednávat zboží i za devadesát korun místo devadesáti eur. Anebo to byl marketingový tah?

Ať už to celé dopadne jakkoliv, čekání na výsledek si můžete zkrátit kolážemi a vtipnými tweety, které jsme pro vás na CzechCrunchi vybrali (a průběžně je budeme dál doplňovat). Minimálně poslední příspěvek vám možná otevře oči.

Botníky ve slevě

Český e-shop s nábytkem a doplňky do domácnosti Bonami udělal svým zákazníkům službu, když zlevnil nejen botníky, ale i komody a skříně, aby lidé měli zboží od Reeboku kam dávat.

A post shared by Bonami.cz (@bonamicz)

Díky, táto

Vlnu nemohl vynechat ani známý satirik TMBK, který (zatím) vymyslel rovnou tři koláže. V té první je zástup lidí v mikinách Reebok, jak se derou centrem Prahy, ve druhé si dobírá kultovní film Pelíšky a scénu s darováním bot k Vánocům a ve třetí už předpovídá budoucnost s doručením zásilek od České pošty.

Za Fialy bylo líp

Co by to bylo za kauzičku, kdyby se jí nechytli i politici. Pražská frakce koalice SPOLU vymyslela srovnání „za Babiše“ a „za Fialy“. A hádejte, za které éry byly tenisky Reeboku levnější.

Děkujeme @Reebok za víkendový materiál pro srovnávačku! 😎 pic.twitter.com/7b8wVmJMYO — SPOLU pro Prahu (@KoaliceSpoluPha) June 8, 2025

Informátor

Samozvaný influencer v důchodu Jonáš Čumrik alias Johnny Machette sice s žádnou kreativní koláží nepřispěchal, ale na sociálních sítích informuje své sledující. Například o tom, jak zjistit, kolik lidí s objednávkami z Reeboku je před vámi.

Davidovu první objednávku a moji poslední objednávku dělí 40 000 objednávek 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Zajímala by mě objednávka s nejvyšším číslem. Já mám: 58k + číslo https://t.co/yvmVrdhruv — Johny Machette (@JohnyMachette) June 9, 2025

České dálnice

Internetový uživatel pod přezdívkou Znamy Neznamy si ve svém výtvoru představil, jak budou vypadat české dálnice, jakmile Reebok začne tisíce a tisíce balíků doručovat do výdejních boxů, na recepce firem i na práhy domácností.

Kamiony Reebok na cestě do ČR😅 pic.twitter.com/Ty2LwhktFd — Znamy Neznamy (@ZnamyNeznamy) June 8, 2025

Priske ve slevě

Zdá se, že Reebok ve své nabídce neskrýval jen tenisky a oblečení za hubičku, ale také někdejšího trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho, který se do klubu po roce vrací. A co na tom, že je podle Sešívky ze západu ve výprodeji. Aspoň tým ušetřil.

Nějaké levné zbytky tam ještě jsou. A vypadá to, že doručují. Výborný! pic.twitter.com/E5uIRbJFgw — Sešívka ze západu 🔴⚪️ (@sesivkazezapadu) June 8, 2025

Rozčílený Hitler

Oceňovaný film Pád Třetí říše je nestárnoucí studnicí nápadů na koláže, obzvlášť pak jeho scéna s nahněvaným Adolfem. Lukáš Kulhánek tuto část otitulkoval tak, aby vyjádřila, co se asi teď děje v ústředí Reeboku.

RIP, správce e-shopu

„Vyhlašuji minutu ticha za zítra zemřelého správce e-shopu Reebok,“ napsal Ježíš.

Vyhlašuji minutu ticha za zítra zemřelého správce eshopu Reebok. — Ježíš (@BuHsyn) June 8, 2025

Kdo chce Reebok

Často ani není třeba prosit umělou inteligenci o ilustraci nebo něco složitě lámat v grafických programech. Stačí napsat jen úderný příspěvek na X jako Dan Peterka a lidem v něm sdělit, že když objednávky skutečně dorazí, budou mít šatník plný věcí od Reeboku. A kdo to doopravdy chce?