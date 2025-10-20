Gastronomie –  – 1 min čtení

Okouzlila svět slovinskou kuchyní. Takhle to vypadalo, když Ana Roš přijela do Prahy pomoct té české

Na konci září přijela do Prahy slavná šéfkuchařka z restaurace Hiša Franko, aby českým kolegům ukázala, jak udělat regionální kuchyni globálně známou.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

Foto: Nová česká
Slovinská šéfkuchařka Ana Roš přijela podpořit platformu Nová česká
Na konci léta se veřejnosti oficiálně představil spolek Nová česká, který se rozhodl věnovat patřičnou péči naší kulinární tradici a propagovat českou kuchyni doma i ve světě. Na konci září si pak tato skupina kuchařů a dalších profesionálů pozvala na pomoc velkou osobnost evropské gastroscény, aby spolu s nimi připravila osobitou fundraisingovou večeři. V prostorách restaurace Čestr tak jeden večer vařila tříhvězdičková michelinská šéfkuchařka Ana Roš.

Ana Roš je uznávaná hnací síla restaurace Hiša Franko, která postavila region Slovinska, jeho tradici, přírodu a zemědělství do záře reflektorů a vybídla svět, aby si zblízka prohlédl slovinskou kuchyni. Pamatovat si ji můžete třeba z druhé série netflixovského dokuseriálu Chef’s Table a před pár týdny se stala druhou nejlepší šéfkuchařkou světa podle The Best Chef Awards.

V Praze po boku Oldřicha Sahajdáka a dalších členů Nové české připravila šestichodové menu které snoubilo dohromady to, co se právě sklízí v Česku a ve Slovinsku. Hosté tak mohli ochutnat brambory na loupačku, houby s kmínem nebo kedlubnu s křenem, srnčí s malinami a ředkví, vepřovou krkovici se zelím a Pražskou šunkou a také žemlovku s hruškami.

ar-5

Foto: CzechCrunch

ar-4
ar-6
ar-3

„Bez ohledu na politické hranice jsme stále střední Evropa, a přestože naše země mají trochu jinou kulinární identitu, čelíme podobným výzvám. Slovinské gastronomii schází uznání místních a tradiční podniky, kde by člověk mohl ochutnat Slovinsko,“ uvedla Roš během večeře.

„Je skvělé, když kuchaři nejenže používají lokální suroviny, ale také přemýšlejí o tom, jak interpretovat svoji zemi a kulturu. Vaše kuchyně je slavnou kuchyní a má silné základy, které můžete dál rozvíjet,“ dodala šéfkuchařka ještě.

Související témata:Nová českáana rošhiša franko
