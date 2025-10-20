Okouzlila svět slovinskou kuchyní. Takhle to vypadalo, když Ana Roš přijela do Prahy pomoct té české
Na konci září přijela do Prahy slavná šéfkuchařka z restaurace Hiša Franko, aby českým kolegům ukázala, jak udělat regionální kuchyni globálně známou.
Na konci léta se veřejnosti oficiálně představil spolek Nová česká, který se rozhodl věnovat patřičnou péči naší kulinární tradici a propagovat českou kuchyni doma i ve světě. Na konci září si pak tato skupina kuchařů a dalších profesionálů pozvala na pomoc velkou osobnost evropské gastroscény, aby spolu s nimi připravila osobitou fundraisingovou večeři. V prostorách restaurace Čestr tak jeden večer vařila tříhvězdičková michelinská šéfkuchařka Ana Roš.
Ana Roš je uznávaná hnací síla restaurace Hiša Franko, která postavila region Slovinska, jeho tradici, přírodu a zemědělství do záře reflektorů a vybídla svět, aby si zblízka prohlédl slovinskou kuchyni. Pamatovat si ji můžete třeba z druhé série netflixovského dokuseriálu Chef’s Table a před pár týdny se stala druhou nejlepší šéfkuchařkou světa podle The Best Chef Awards.
V Praze po boku Oldřicha Sahajdáka a dalších členů Nové české připravila šestichodové menu které snoubilo dohromady to, co se právě sklízí v Česku a ve Slovinsku. Hosté tak mohli ochutnat brambory na loupačku, houby s kmínem nebo kedlubnu s křenem, srnčí s malinami a ředkví, vepřovou krkovici se zelím a Pražskou šunkou a také žemlovku s hruškami.
„Bez ohledu na politické hranice jsme stále střední Evropa, a přestože naše země mají trochu jinou kulinární identitu, čelíme podobným výzvám. Slovinské gastronomii schází uznání místních a tradiční podniky, kde by člověk mohl ochutnat Slovinsko,“ uvedla Roš během večeře.
„Je skvělé, když kuchaři nejenže používají lokální suroviny, ale také přemýšlejí o tom, jak interpretovat svoji zemi a kulturu. Vaše kuchyně je slavnou kuchyní a má silné základy, které můžete dál rozvíjet,“ dodala šéfkuchařka ještě.