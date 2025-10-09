Tipují ho na dvě michelinské hvězdy. Teď se jako první za Česko dostal mezi nejlepší šéfkuchaře světa
Šéfkuchař Otto Vašák z jihomoravské restaurace Essens si připsal velký mezinárodní úspěch. Bohužel ale prošvihl slavnostní ceremoniál.
Michelinského průvodce jistě znáte, světem gastronomie ale v globálním měřítku hýbou i další důležití hodnotitelé. Mezi ty nejvýznamnější patří vedle seznamu francouzského výrobce pneumatik také přehledy The World’s 50 Best, Gault & Millau či The Best Chef Awards. A právě v posledně zmíněném přehledu se před pár dny bez velkého humbuku objevil i šéfkuchař Otto Vašák z jihomoravského Essensu.
Michelin rozdává hvězdy, Gault & Millau čepice a The Best Chef Awards nože. Získat lze jeden, dva nebo tři, podle toho, jak velký zásah daný šéfkuchař má. Dvaatřicetiletý Vašák, o němž se už nějakou dobu mluví vedle Jana Knedly jako o horkém kandidátovi na dvě michelinské hvězdy v očekávané české verzi slavného průvodce a který si v letošním vydání Gault & Millau vysloužil tři čepice z pěti možných, získal při svém nečekaném premiérovém vstupu nůž jeden.
„Mám obrovskou radost, že se tam objevilo zrovna moje jméno a že jsem první z české restaurace. Ale vlastně bych měl radost i za koholiv jiného. Jde mi totiž o českou gastronomii jako takovou a o to, aby o ní bylo slyšet. A pokud má být světová – a já myslím, že na to má –, tak je nezbytné objevovat se v podobných globálních žebříčcích,“ říká Vašák pro CzechCrunch.
Na zařazení do prestižního výběru, který se vyhlašoval minulý týden v Miláně, má přitom hořkosladké vzpomínky. „Nedostal jsem totiž pozvánku. Anebo jsem ji spíš smazal ve spamu, protože tam prý spadla více lidem. Každopádně mě ani náhodou nenapadlo sledovat, co se v Miláně děje, až mi najednou začaly chodit zprávy od zahraničních kuchařů, se kterými se znám, jestli jsem na místě, že tam právě vyhlásili moje jméno a že mi gratulují,“ vysvětluje.
Mezi prvními mu tak blahopřál a vlastně vůbec jeho ocenění oznámil například dvouhvězdičkový šéfkuchař Sebastian Frank z berlínské restaurace Horváth, se kterým už dříve spolupracoval (a který mimochodem na začátku listopadu zavítá do Česka na besedu pořádanou pražským Umem) nebo Daniel Tillinger ze slovenského ECKu, jenž se ve výběru ještě se třemi dalšími kuchaři za slovenské podniky Jozefem Brezou, Lukášem Heuserem a Čechem Jiřím Zajíčkem také objevil. A i on už za pár dní předvede své umění v Praze.
„Samozřejmě mě mrzí, že jsem tam nebyl, protože to byl večer, na kterém se sešla kompletní světová scéna. Všichni ti šéfkuchaři, které sledujeme na Instagramu a hltáme, co kdo vytváří. Ale na druhou stranu mě dojalo, že se to vůbec odehrálo. Že to, co vytváříme tady na jižní Moravě, má skutečný potenciál, že si to jen nenamlouváme,“ vysvětluje dál rodák z Valašského Meziříčí.
A není to jen Vašákovo zbožné přání. Přehled The Best Chef Awards vzniká na základě hlasování necelé tisícovky gastronomických odborníků – kuchařů, novinářů, akademiků, ale i třeba manažerů – z celého světa. Každý z nich má za úkol napsat deset jmen kuchařů, kteří si podle nich umístění zaslouží, a přiřadit k nim bodové hodnocení od jedné do deseti. Tři zástupci musí vždy být ze země daného hodnotitele, zbytek naprosto odkudkoliv. Výsledek se pak přepočítává na procenta a kdo získá určité množství, míří do výsledné skupiny.
Letos se ocenění dočkalo 783 kuchařů a první tři místa, která jsou jediná řazená, obsadili Rasmus Munk z kodaňského Alchemistu, Ana Roš ze slovinské Hiša Franko, jež před pár dny také vařila v Praze na pozvání platformy Nová česká, a Himanshu Saini z restaurace Trèsind Studio ve Spojených arabských emirátech.
„Věřím, že zásadní roli v tom, proč jsem se tam dostal zrovna já, má i to, že se snažím o mezinárodní spolupráce s jinými kuchaři, třeba právě se Sebastianem Frankem. Komunita kolem The Best Chef Awards na provázanost hodně hledí,“ míní ještě Vašák.
Jím vedený Essens, který patří majiteli stejnojmenné kosmetické firmy, najdete v Hraničním zámečku v Lednicko-valtickém areálu. Z celého Česka sem proudí zvědavci ochutnat místní, aktuálně šestichodové degustační menu, které stojí na v regionu dostupných surovinách, jež skládá do sebevědomých a neobvyklých kombinací. Vašák se svým týmem každý chod hostům pečlivě prezentuje, psanou verzi menu ale dostanou až při odchodu.
Na restauraci se teď snad upře i víc mezinárodní pozornosti. A co teprve, pokud se vyplní ona michelinská předpověď, o které se v českých gastrokuloárech čile spekuluje. Sám Otto Vašák, který v civilu chodí nejraději ve volném tričku a keckách, poslouchá hip hop a občas si i zajde do mekáče, to nerad slyší. „Lidi to říkají, ale mně to moc dobře nedělá. Byl bych moc vděčný už jen za jednu hvězdu, ale kdo ví, jestli to vůbec dopadne. Brzo už to ale zjistíme,“ dodává.