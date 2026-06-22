Opustil vlastní firmu a vsadil na to, že zlepší doručování balíků. Pro nový startup už má 150 milionů
Logistický projekt Ondřeje Krátkého, který se loni odštěpil od Liftaga, pomáhá e-shopům a dopravcům vykrývat špičky. A nadechuje se k růstu.
Dlouhé roky byl Ondřej Krátký spojen s Liftagem. Kdysi stál u zrodu moderní taxislužby jako spoluzakladatel a později ji vedl jako výkonný ředitel. Nakonec se ji po zhruba dvanácti letech rozhodl přenechat v rukou jiných, aby se mohl naplno pustit do budování nezávislé logistické sítě pro kurýry a e-shopy. Jeho startup Grid.online po prvním roce samostatného fungování hlásí překonání hranice milionu doručených zásilek a na další rozvoj získává investici ve výši čtyři miliony eur, což je v přepočtu necelých sto milionů korun.
Investiční kolo vede amsterdamský fond DFF Ventures společně s polským Movens Capital a doplňují je také angel investoři, kteří stáli u začátků finského doručovacího gigantu Wolt. Připojili se i stávající podílníci z českých fondů Reflex Capital Ondřeje Fryce a J&T Ventures. Ti do firmy, jež se na přelomu let 2024 a 2025 vyčlenila z přepravní aplikace Liftago, poslali loni v únoru 1,5 milionu eur (tehdy 38 milionů korun).
Celkově už Grid.online na svůj rozvoj nabral od investorů zhruba 150 milionů korun. V reakci na rychlý růst firmy totiž do ní na přelomu roku vložili dalších 750 tisíc eur (zhruba 18 milionů korun) J&T Ventures, Reflex Capital a další spoluzakladatel Liftaga Juraj Atlas, a to formou konvertibilního úvěru, který se nyní propisuje do vlastnické struktury. Zakladatelský tým nicméně nadále ve firmě drží silnou majoritu.
Hlavní myšlenkou Grid.online je fungování na principu sdíleného přepravního cloudu, který má velkým dopravcům pomáhat s vytěžováním kapacit. Přes jednotné rozhraní se do sítě připojují velcí balíkoví přepravci, kteří si mohou flexibilně nakupovat volnou kapacitu nezávislých kurýrů na trhu (aktivních jich je nyní zhruba tisíc). Tím vykrývají mimo jiné nárazové výkyvy v poptávce způsobené e-commerce platformami nebo doručovací trasy, které klasické doručovací dodávky nenaplní.
„Problémy čím dál volatilnější poptávky, dostupnosti pracovní síly nebo přesunu balíků na doručení do boxů se v čase jen zhoršují a je téměř nemožné je vyřešit z pozice jednoho hráče,“ vysvětluje Ondřej Krátký, který firmu založil s dlouholetým finančním ředitelem Liftaga Patrikem Rašem. Dosavadní situaci na trhu přirovnává ke stavu, kdy si každý doručovatel staví vlastní elektrárnu a chybí jim společná elektrická síť.
Jak vypadá majetková struktura Grid.online?
- Ondřej Krátký a Patrik Raš: 42,3 %
- Martin Hausenblas: 18,2 %
- Reflex Capital: 11,6 %
- DFF Ventures: 10,0 %
- J&T Ventures: 6,8 %
- Movens Capital: 5,0 %
- Juraj Atlas: 2,5 %
- Filip Matějka, Jakub Kastl : 1,9 %
- Martin Vohánka: 1,0 %
- Flywheel Ventures: 0,7 %
Pro interní tým společnost vytvořila ESOP pool, vyčleněný z podílů společníků.
Podle Krátkého proto zapojení do sítě pro velké hráče neznamená ztrátu kontroly nad doručováním, ale spíše logickou pojistku proti výpadku či nedostatku přepravních kapacit na trhu. Jména konkrétních velkých klientů startup s ohledem na smlouvy nekomentuje, uvádí však, že už spolupracuje s většinou vedoucích mezinárodních hráčů v Česku.
Samotný projekt přitom vznikal několik let jako interní experiment pod názvem Liftago.network. Kvůli odlišné dynamice obou byznysů se však na přelomu let 2024 a 2025 odštěpil do samostatné firmy Grid.online, zatímco původní Liftago zaměřené na přepravu osob plně převzala skupina Livesport Martina Hájka. V novém logistickém startupu po boku Krátkého figurují i nadále původní spoluzakladatelé a investoři Liftaga Juraj Atlas, Martin Hausenblas a jako investor zakladatel Eurowagu Martin Vohánka.
Po úvodních implementacích s prvními partnery se startup ve druhé polovině loňského roku začal rozjíždět. Během několika měsíců podle svého zakladatele zaznamenával meziměsíční růst o sedmdesát procent a v zátěžovém testu se dokázal dostat na cílenou propustnost patnáct až pětatřicet tisíc doručených zásilek denně. Pro letošní rok plánuje kapacitu sítě zvýšit trojnásobně až pětinásobně.
Zahraniční investoři si přitom pochvalují především silnou jednotkovou ekonomiku. Zatímco logistické firmy v rané fázi podle zakládajícího partnera DFF Ventures Hiddeho Hoogcarspela obvykle pouze pálí peníze, sdílený model Grid.online generuje od prvního měsíce kladnou marži. Do celkové provozní ziskovosti ale firma zatím nedorostla. „Množství transakcí zatím nepokryje náklady na technologii, hlavně na lidi, kteří ji vyvíjí,“ podotýká Krátký. Nově nabytý kapitál tak zamíří primárně do rozšíření vývojářského týmu, automatizace celého produktu a zahraniční expanze.