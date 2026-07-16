Otevřela na podzim a už je na seznamu nejzajímavějších evropských pizzerií. Znáte dejvickou Diskotéku?
Podle komisařů z 50 Top Pizza Europa 2026 má Diskotéka „bezkonkurenční“ margheritu, ve výběru ale bodovaly i další tři pražské podniky.
Pražská Diskotéka Pizza se před pár dny zařadila do prestižního výběru 50 Top Pizza Europa 2026 – Excellent Pizzerias, což je rozšířené vydání hlavního žebříčku mapujícího ty nejlepší pizzerie v Evropě. Ukazuje výběrové pizzerie, které kurátoři doporučují sledovat. Do stejného výběru se dostaly ještě dva další podniky a jedna pražská pizzerie bodovala i v hlavní soutěži.
Asi nepřekvapí, že to byla Pizza Nuova, která se mezi nejlepšími evropskými podniky umisťuje pravidelně. V hlavním pořadí 50 Top Pizza Europa 2026 obsadila třicáté místo a zároveň získala ocenění pro nejlepší pizzerii v České republice. Dalšími pizzeriemi v navazujícím výběru Excellent Pizzerias jsou kromě Diskotéky Pizza ještě pražské restaurace Da Pietro a Sasy The Original.
Diskotéka je z letošních oceněných šťastlivců suverénně nejmladší – otevřela totiž teprve loni v září v Dejvicích, v Jaselské ulici. Stojí za ní Vladislav Bogdanov, který provozuje i sousední pekárnu La Forme Bakery, a Tigran Avakyan a doplňuje je ještě neapolský šéfkuchař Giuseppe Della Rocca. Charakteristickým prvkem podniku je kulovitá pec na pizzu připomínající diskokouli – odtud také název pizzerie – a to, že místní pizzy vznikají z kváskového těsta.
Podle italských komisařů působí Diskotéka více jako italský než český podnik a její atmosféru chválili opakovaně. Místní margheritu pak označili za bezkonkurenční a tiramisu zase za „jedno z nejlepších, co jste kdy ochutnali“. „Od začátku jsme věděli, že chceme dělat špičkovou pizzu, nejlepší, jakou jsme kdy jedli. Tohle ocenění je pro nás důkazem, že to děláme správně, a zároveň závazek pokračovat dál nejlíp, jak to dokážeme. Největší radost nám přinese, pokud díky tomuto ocenění Diskotéku objeví noví hosté,“ shodují se zakladatelé Vladislav Bogdanov a Tigran Avakyan. Tak pokud jste nevyzkoušeli, vyrazte.