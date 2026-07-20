Otevřeně ukázali, jak to chodí v rodinách se dvěma táty. Teď mají první samoobslužné hračkářství v Česku
Michal a David Vaníčkovi alias Dva tátové provozují hračkářství ve Staré Boleslavi. Jméno si ale vybudovali jako influenceři a autoři knih.
Michal a David Vaníčkovi patří mezi jedny z nejznámějších rodičovských tváří českého internetu jako Dva tátové. Mají dvojčata Marušku a Adélku, které jim porodila náhradní matka v USA, sdílejí rodinný život na Instagramu a YouTube už od roku 2016, jejich účet dnes sleduje přes dvě stě tisíc lidí. Kromě obsahu na sociálních sítích ale napsali už dvanáct knih včetně zpěvníku a časopisu a vymysleli a vyrábějí hru Čelovka. K tomu mají vlastní e-shop s dětskými produkty a hračkářství ve Staré Boleslavi, které je od letošního června prvním samoobslužným hračkářstvím v Česku.
Komunita kolem nich rostla postupně, hlavně díky tomu, že o svém rodičovství mluvili otevřeně v době, kdy podobné rodiny na sociálních sítích skoro vidět nebyly. S přibývajícími sledujícími přibývaly i dotazy a reakce, a tak přišel nápad zúročit to v knize. V roce 2019 vydali knihu Dva tátové a zvědavá holka, první originální českou knihu na téma duhových rodin – do té doby na toto téma vycházely v Česku jen překlady ze zahraničí.
Knihu vydali vlastním nákladem, protože jim nabídky od nakladatelství nepřišly výhodné. Prodávali ji přes e-shop Chytrá opička, který vedla jejich známá, a měli ji u ní i uskladněnou. Chytrá opička se ale přestěhovala do Prahy, a tak se rozhodli, že si najdou vlastní prostor, kde by měli sklad, ideálně ve Staré Boleslavi, kde žili. „Šel jsem jednou večer na zmrzlinu a viděl jsem prázdnou výlohu. Ukázalo se, že jde o dům z šestnáctého nebo sedmnáctého století, hned vedle kostela,“ popisuje Michal Vaníček, jak na prostor bývalé masny narazil.
Místo je ale zaujalo natolik, že od plánu na pouhý sklad upustili. Uvnitř totiž objevili původní klenuté stropy a přišlo jim škoda je neukázat. A tak si řekli, že tam rovnou otevřou i obchod, a zároveň tím udělají službu místním lidem, kteří ve Staré Boleslavi bydlí. Prodejna otevřela 19. září 2021 v malém patnáctimetrovém prostoru, který postupně rozšiřovali, protože zjistili, že se tam nevejdou. V regálech tehdy nabízeli hlavně to, co předtím kupovali svým vlastním dcerám a měli vyzkoušené takříkajíc na vlastní kůži.
Základ sortimentu dodnes tvoří hračky pro nejmenší děti, ale najdete tu i věci pro školáky. „Naše hračkářství ale funguje trochu jinak než ta klasická,“ popisuje Michal Vaníček a dodává, že od většiny sortimentu mají na prodejně vzorky, které si mohou děti i rodiče vyzkoušet a pořádně osahat, než se rozhodnou ke koupi.
„Připadá nám děsivé přijít do prodejny hraček a vidět kolem sebe samé pasivně agresivní cedule jako vybírejte očima nebo nesahejte na produkty,“ říká David Vaníček. Stejnou logiku testování uplatňují i při výběru zboží samotného. „Neprodáváme nic, co bychom si sami nekoupili – hračky, hry a tvořivé sady poctivě testujeme, rozbalujeme, zkoušíme. Když s něčím nejsme spokojeni, prostě to vrátíme a dál neprodáváme,“ dodává David Vaníček.
Rozjezd hračkářství ale úplně jednoduchý nebyl. Lidé jsou dnes zvyklí nakupovat hračky ve velkých řetězcích na okrajích měst a v nákupních centrech. Rok od roku ale přibývalo lidí, které si prodejnu ve městě sami našli, často díky doporučení na sociálních sítích. „Ten, kdo podniká ve Staré Boleslavi, se určitě netopí v penězích,“ doplňuje Michal Vaníček realisticky.
Na nápad se samoobslužným provozem přišli díky videu z podobně koncipovaného železářství v Děčíně. „Řekli jsme si, že když se vyplatí prodávat šroubky samoobslužně, mohlo by to fungovat i s hračkami,“ vysvětluje David Vaníček. O myšlence uvažovali už dva tři roky předtím, ale dokud neviděli, že to funguje jinde, přišla jim nereálná.
Provoz běží od letošního června. Samoobsluha nahrazuje hodiny, kdy by byl obchod dříve zavřený, tedy převážně víkendy a například večerní hodiny, takže díky tomu funguje od 8 do 20 hod. Zákazník se do prodejny dostane přes terminál u dveří, buď aplikací s ověřením přes zákaznickou kartu, bankovní identitu, nebo přes platební kartu, na které se na týden zablokuje částka jedné koruny a dveře se odemknou. Uvnitř funguje obchod jako klasická samoobsluha s čárovými kódy a samoobslužnou pokladnou, vše je monitorováno kamerami.
Někdo zapomene něco napípat, nebo to omylem přidá do tašky, když to leží na pultu. Nemyslím si, že by tam lidi šli s tím, že budou krást.
U vzorků hraček si navíc zákazníci mohou zboží rovnou vyzkoušet, a to i bez obsluhy. „Jedna maminka s dcerou tam byla asi hodinu, hrály tam karetní hry, vyzkoušely si, co je baví, a pak si koupily, co je zaujalo,“ popisuje Michal Vaníček. Podle něj přitom nevadí, ani když si zákazník nakonec nic nekoupí. „I kdyby si to nekoupila, je to pro nás pořád přínos, protože si myslím, že se k nám dříve nebo později zase vrátí,“ dodává.
Za pár týdnů provozu tímto způsobem nakoupilo kolem 200 zákazníků a žádný incident zatím nezaznamenali. Případné chyby třeba v markování tak podle nich bývají spíš omyl než záměr. „Někdo zapomene něco napípat, nebo to omylem přidá do tašky, když to leží na pultu. Nemyslím si, že by tam lidi šli s tím, že budou krást,“ dodává Michal Vaníček.
Investice do technologie ale nebyla malá, řádově přes 200 tisíc korun za vstupní terminál, kamery a napojení na pokladní a skladový systém. „Upřímně úplně nevíme, jestli a kdy se nám to vrátí. Ale uvidíme časem,“ dodává David Vaníček.
Mezi produkty, které v hračkářství nabízejí, je i řada od menších českých firem, jako jsou třeba Mámy v rejži, zvonkohry od chebského výrobce G+W nebo jejich vlastní hra Čelovka. Když si nejsou jistí kvalitou, objednají si produkt na cizí jméno a zaplatí plnou cenu, aby ho vyzkoušeli bez závazku k odběru. „Vím, že by se některých hraček díky Instagramu prodaly třeba stovky kusů, ale když s tím nejsem spokojený, tak to prodávat nechci,“ popisuje Michal Vaníček.
Kamenná prodejna i e-shop, které Dva tátové sami provozují, se přitom vzájemně živí. Samotná kamenná prodejna se část roku pohybuje spíše v červených číslech. „Kdyby stála jenom ta kamenná prodejna se zaměstnancem, jsme na konci roku spíše v minusu. Bez e-shopu by to nedávalo vůbec smysl. Zároveň kamenná prodejna kompenzuje e-shopu období, kdy konkurence vyprodává sklady nebo jí běží výrazné slevy,“ přiznává otevřeně David Vaníček a dodává, že nikdy nesoutěží cenou, nejsou proto ani na Heurece a uznávají sto procent reklamací.
Teprve dohromady s e-shopem si mohou každý rok znovu položit otázku, jestli má prodejnu smysl provozovat dál. Zatím si odpovídají ano, jednak kvůli komunitě, kterou si v místě budují, ale hračkářství funguje i jako určitý showroom a zdá se, že samoobslužné doplnění provozu byl funkční krok.