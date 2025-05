Otrávený Musk končí v Trumpově vládě. Škrty zůstaly za očekáváním, naštval ho daňový balíček

Uložit 0

Elon Musk ve středu oficiálně oznámil svůj odchod z administrativy Donalda Trumpa, kde 130 dní vedl takzvané Ministerstvo vládní efektivity (DOGE). Miliardář na své sociální síti X napsal: „Jelikož můj naplánovaný čas jako zvláštního vládního zaměstnance končí, rád bych poděkoval prezidentu Trumpovi za příležitost snížit plýtvání.“ Jeho odchod byl rychlý a bez ceremonií – neprovedl ani formální rozhovor s Donaldem Trumpem. Muskův status zvláštního vládního zaměstnance mu umožňoval pracovat maximálně 130 dní v roce, což omezovalo délku jeho mandátu.

Napětí mezi Muskem a dalšími členy Trumpovy administrativy rostlo v posledních týdnech zejména poté, co Musk kritizoval Trumpův klíčový daňový návrh. V rozhovoru pro CBS News Musk například řekl: „Byl jsem zklamán masivním výdajovým zákonem, který zvyšuje rozpočtový deficit a podkopává práci, kterou tým DOGE dělá.“ Někteří vysoce postavení úředníci Bílého domu, včetně náměstka Trumpova štábu Stephena Millera, byli těmito komentáři obzvláště rozčíleni. Musk také vyjádřil frustraci z práce ve federální vládě a z kritiky, které čelil jak on osobně, tak jeho společnost Tesla.

Přestože DOGE tvrdí, že ušetřilo 160 miliard dolarů, oponenti poukazují na to, že skutečné úspory jsou mnohem menší a že mnoho údajů je neověřitelných. Analýza nezávislé organizace Partnership for Public Service odhaduje, že akce DOGE tento fiskální rok ve skutečnosti budou stát daňové poplatníky 135 miliard dolarů kvůli placené dovolené propuštěných zaměstnanců a snížené produktivitě. Trump a DOGE sice dokázali snížit federální civilní pracovní sílu o téměř 12 procent prostřednictvím výhrůžek propuštění a nabídek předčasného odchodu do důchodu, ale 24 tisíc vládních zaměstnanců, kteří byli propuštěni v rámci reformy, bylo následně znovu najato po rozhodnutí soudu. Musk se nyní plánuje vrátit k práci ve svých společnostech, neboť zejména Tesla utrpěla prudký pokles prodejů.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025