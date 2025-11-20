Pád skupiny RSBC. Dluží bezmála 1,9 miliardy korun, mezi věřiteli jsou i spolumajitelé Tipsportu
RSBC se v uplynulých měsících topila v problémech a expanzi, kterou poháněly také dluhopisy, nezvládla. Teď zamířila do insolvence.
Podnikatel Robert Schönfeld, který je dle vlastních slov potomkem šlechtické rodiny Žejdliců ze Šenfeldu, měl ještě nedávno velké plány. Se zbrojařskou divizí své finanční skupiny RSBC, kam patří slovinský výrobce pistolí Arex, rakouská zbrojovka Steyr či nejstarší výrobce zbraní ve Francii Verney-Carron, chtěl patřit mezi špičku evropského obranného průmyslu. RSBC se ale v uplynulých měsících topila v problémech – a expanzi, kterou poháněly také dluhopisy, nezvládla. Teď zamířila do insolvence.
Podle insolvenčního rejstříku dluží RSBC bezmála 1,9 miliardy korun nejméně 592 subjektům, z toho závazky v souhrnné výši 134,5 milionu korun jsou po splatnosti více než 30 dnů. Mezi největší věřitele patří kromě zpracovatele plechů a profilů MRB Sazovice (107,5 milionu) také spolumajitelé Tipsportu Vratislav Randa a Václav Havlíček, jejichž výše pohledávek činí 61,5 milionu, respektive 51,2 milionu korun.
RSBC svůj hrozící úpadek navrhla vyřešit reorganizací, v rámci níž chce uspokojit 42,2 procenta pohledávek. Podle ní je takové řešení lepší než konkurs, protože povede k vyššímu uspokojení věřitelů, kteří ostatně reorganizační plán schválili více než tříčtvrtinovou většinou hlasů. Nyní proběhne prodej majetku skupiny, které kromě výše zmíněných zbrojařských podniků patří například strojírenská společnost Bauer Technics, logistické firmy PJ Expedis a Muff Logistics nebo vícero nemovitostí.