Pád skupiny RSBC jako konec jedné éry – čas dluhopisů končí, místo nich přišel jiný riskantní trend
Investiční fondy jsou tradiční a dobře známý finanční nástroj. Jenže v posledních pár letech se s nimi roztrhl pytel a na trhu se tvoří bublina.
Glosa Luboše Kreče Hlavně na LinkedInu se tomu nedá v podstatě uniknout: problémy investiční skupiny RSBC, jejíž expanzi poháněly také dluhopisy a finanční poradci ze sítě 4fin je distribuovali mezi českými domácnostmi a drobnými střadateli. Je to už několikátý případ dluhopisového pádu, který ale ze všeho nejvíc ilustruje, že bondy se vyčerpaly. I proto už je v kurzu něco jiného a podobně riskantního – investiční fondy.
Investiční skupina RSBC nedávno přiznala, že jí došly peníze, aby mohla vyplácet své závazky, na což jako první upozornil server Seznam Zprávy. O tom, že podnik kolem Roberta Schönfelda míří do problémů, se ale šuškalo už nějakou dobu. Mimo jiné proto, že kromě nemovitostí investovala i do zbrojařských firem, kde panuje ostrý konkurenční boj a dostala se pod tlak mnohem větších byznysových hráčů.
Zároveň se ale RSBC dopustila téhož, co mnozí další před ní – svou expanzi poháněla emisemi dluhopisů, které svým klientům distribuovali finanční poradci, především ze sítě 4fin. Ti za svou práci dostávali nadstandardní odměny a bondy, v tomto případě velmi riskantní investiční nástroj, pak končily i v rukách běžných domácností. Je pravděpodobné, že stovky, možná tisíce lidí přijdou alespoň o část svých úspor.
Schönfeld a spol. jsou dalšími v řadě, komu dluhopisy zlomily vaz. Už dřív padly skupiny Premiot, Getberg, C2H nebo Arca. A některé budou ještě následovat, protože v poslední dekádě se prostřednictvím dluhopisů vybraly nejspíš desítky miliard korun.
Zároveň je dobré zdůraznit, že nejsou dluhopisy jako dluhopisy – dluhopis je totiž standardní investiční nástroj a ty z dílny velkých hráčů, jako jsou CSG nebo KKCG, jsou veskrze bezpečné a předvídatelné. Ale také je nenabízí finanční poradci spolu s životní pojistkou. A v tom je ten hlavní rozdíl…
Jenže každá epocha jednou skončí. Skandálů s dluhopisy už bylo v posledních letech tolik, že jejich atraktivita výrazně poklesla. I mezi obyčejnými lidmi vůči nim narostla nedůvěra a povědomí, že dluhopis je něco problematického. A tak se začali finanční dravci poohlížet po nových formách raisování peněz – a objevili fondy.
S těmi se roztrhl pytel, na trhu je ohromné množství relativně nových developerských a private equity fondů. Některé jsou legitimní a stojí za nimi podnikatelé, kteří mají kvalitní track record, ale také je tu čím dál víc takových, kteří se ohánějí jen čísly, případně kvartálním přeceněním majetku, který při rozjezdu do fondu vložili. A změnou v účetní hodnotě dokládají, jak náramně výnosný fond je.
Navíc drtivá většina fondů při hledání investorů spoléhá na stejné kanály, které Česko zaplavily dluhopisy – tedy na finanční zprostředkovatele všech možných kvalit. Dokonce není výjimkou, že sedí ve stejných kancelářích, aby k sobě měli blízko. Ostatně i RSBC má své fondy, do nichž se nyní problémy s dluhopisy začínají přelívat.
A stejně jako má mnoho lidí bolehlav z toho, že se nechalo vmanévrovat do nákupu dluhopisů, které jim jsou nyní úplně k ničemu, za pár let to bude i s podíly v investičních fondech. V nich jsou peníze obvykle na několik let zamčené a během nich se správci chlubí tím, jak hodnota portfolia roste. Jenže jde jen o excelové tabulky, to pravé zhodnocení ukáže až trh. A tam nastoupí nevyhnutelně mrzení.