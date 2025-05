Čech šéfuje slavné zbrojovce a nastolil ozdravnou kúru. Bude znovu skvělá, Buffett by měl radost, říká

Uložit 0

Kleinraming je malé městečko na pomezí Horních a Dolních Rakous, které se nachází kousek od Štýru. Obec je skryta v předhůří Alp, protéká jí malý potůček Ramingbach. Nenechte se ale zmást ospalým charakterem místa – právě zde sídlí známá zbrojovka Steyr Arms, kterou loni koupila česká investiční skupina RSBC podnikatele Roberta Schönfelda.

Steyru teď proto šéfuje Milan Šlapák, který dříve vedl celou skupinu RSBC. „Původně jsme chtěli sehnat nějakého rakouského manažera, abychom ukázali, že se snažíme udržet kontinuitu firmy. Najít takového člověka by nám ale trvalo šest až devět měsíců – a tady nebyl čas čekat. Chtěl jsem, aby to zde začalo pořádně fungovat už v tomto roce,“ líčí devětačtyřicetiletý generální ředitel rakouské zbrojovky.

Se Šlapákem se scházíme v historické zasedací místnosti Steyru převezené z původního sídla ve Štýru (německy Steyr). Prostor je kompletně obložen dřevem a na jeho zpracování se podíleli ruští váleční zajatci během první světové války. Zde je 160letá tradice zbrojovky skutečně patrná – takzvaný „Waffensaal“ slouží mimo jiné i k vystavování všech zbraní vyrobených Steyrem.

Foto: Steyr Arms Takzvaný Waffensaal v sídle Steyru

Šlapák se však v rozhovoru pro CzechCrunch spíše než historii věnuje novému směřování zbrojovky a zároveň připomíná, co teď ve firmě mění. „Dřívějšími vlastníky byla dvojice rakouských bankéřů, kteří jsou zároveň vášnivými lovci. To se projevilo i v tom, do jakých produktů investovali. Mnohem víc tlačili na civilní větev mysliveckých a loveckých kulovnic, zatímco do vojenské části tolik investic nešlo.“

Český manažer prošel několika pozicemi v rámci americké korporace General Electric, a to od lokomotiv přes zdravotnické systémy až po letecké motory s působišti v USA, Francii, Číně i Itálii. „Jsem zvyklý na procesní disciplínu, totální zaměření na bezpečnost produktů, měření a řízení výkonu… to všechno je součástí mé DNA,“ říká.

Podle něj bylo potřeba do Steyru přinést právě tento přístup. „Možná to bude znít jako klišé, ale to, co se měří, je pod kontrolou,“ vysvětluje. Za posledních 10 měsíců tu tak zavedl důsledné sledování klíčových ukazatelů výkonnosti zahrnujících dodávky, kvalitu i finance.

Zásadní změnou, kterou Šlapák ve Steyru provedl, je větší důraz na vojenské produkty. Ty vnímá jako hlavní směr budoucího směřování firmy. V jejím portfoliu jsou dnes jak útočné pušky na vzdálenosti do 300 metrů (včetně ikonické AUG), tak i ostrostřelecké a odstřelovací pušky na mnohem větší vzdálenosti.

„A pak máme zcela nový produkt, kterým je granátomet GL ráže 40 milimetrů. S ním jsme loni vyhráli dlouhodobý kontrakt s Bundeswehrem. Německé armádě tak dodáme tisíce kusů těchto zbraní,“ přibližuje Šlapák s tím, že Steyr je rovněž strategickým partnerem rakouské armády, které též pravidelně dodává tisíce kusů pušek.

V poslední době jsou některé z nich zhotoveny ve speciální, brčálově zelené barvě, kterou prý ve tmě neodhalí ani noční vidění. „O rakouské armádě se ale říká, že v ní kouří každý voják. Takže sice ve tmě nebudou vidět jejich pušky, žhavá cigareta však ano,“ vtipkuje Šlapák.

Tohle všechno ovšem neznamená, že by se pod českým vedením měla výrazněji upozadit role zbraní určených pro civilní trh. Steyr stále vyrábí myslivecké a lovecké pušky, které stojí mezi 100 a 250 tisíci korunami za kus. „Naší vlajkovou značkou je Monobloc, jejíž hlaveň a závěr jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu. Je to kvůli přesnosti, životnosti i bezpečnosti.“

V kontextu českého zbrojního průmyslu je nyní RSBC – vedle obrů Czechoslovak Group nebo Colt CZ Group – spíš malým hráčem. „Řekněme si to na rovinu: tam, kde oni mluví v eurech, my máme koruny. Jsou řádově o jednu nulu větší než my, v některých směrech i o dvě,“ uvádí bez okolků Šlapák. Zároveň však vidí v českém kapitálu, který investuje do zahraničních zbrojovek, zajímavý trend. Podle něj bude obranný průmysl pro českou ekonomiku brzy stejně významný jako automotive.

„Historicky byly Československo i Česká republika vždy silnými aktéry v oblasti zbrojního průmyslu. Z té reputace dodnes těžíme. A to, že Češi kupují světoznámé značky jako je Steyr, Remington nebo Colt, je úžasné,“ uznává český manažer, který do Rakouska jezdí každé pondělí a domů se vrací ve čtvrtek. V zahraničí momentálně trvale nebydlí – jeho děti jsou už ve školním věku a jakékoliv stěhování rezolutně odmítly.

Skupina má ve svém fondu RSBC Defence, skrze nějž se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, ještě dalšího zbrojaře – slovinskou společnost Arex. Ta se zabývá především vývojem a výrobou pistolí a jejich částí, nábojových pásů, tréninkové munice nebo ochranných pomůcek včetně vest.

„My jako Steyr jsme měli historicky také v nabídce pistole. Jejich design je ale dvacet let starý a není tak připravený na moderní použití. Například na něj nelze nainstalovat zaměřovač typu red dot, což je dnes běžný požadavek,“ přiznává Šlapák.

Podle něj je tak pro RSBC synergie mezi Steyrem a Arexem klíčová – jedna firma vyvíjí a vyrábí dlouhé palné zbraně, druhá ty krátké. „Letos v létě představíme nové pistole, které budeme prodávat my pod značkou Steyr. Ale jejich výroba a design bude pod taktovkou Arexu. Tyto pistole budou určeny pro velmi přesnou sportovní střelbu. Jdeme do konkurenčního střetu se stávajícími hlavními výrobci.“

Foto: Steyr Arms Milan Šlapák, šéf Steyr Arms

Nyní RSBC pokukuje po dalších akvizičních příležitostech v oblasti obranného průmyslu. „V tuto chvíli máme rozpracováno několik akvizicí. A ty, které by měly proběhnout relativně brzy, řekněme v řádu nižších jednotek týdnů či měsíců, spadají do kategorie small arms,“ prozrazuje Šlapák. Nemusí přitom jít nutně jen o zbraně – řeč může být i o výrobcích balistické ochrany, helem, tlumičů, optiky nebo dalšího příslušenství.

Šlapák totiž upozorňuje na to, že rozšiřování portfolia tímto směrem je strategicky důležité, protože armády a policejní složky stále častěji požadují komplexní řešení. „Než aby dělaly jeden tendr na tohle a druhý tendr zase něco jiného, raději sloučí své požadavky do jednoho balíčku. Stále častěji k nám chodí potenciální klienti s tím, že hledají one-stop shopy, tedy firmy, které nabízejí více vojenských produktů najednou.“

Letos očekáváme tržby mezi 35 a 40 miliony eur, takže méně než v předchozích dvou letech. Od příštího roku už ale očekáváme vyšší tržby.

Podle informací CzechCrunche je první z chystaných akvizic ne úplně známá evropská firma, kterou chce RSBC využít k širší expanzi do Spojených států, kde je obří trh se zbraněmi. V Alabamě už má Steyr výrobní základnu, chce nicméně nadále rozšiřovat tamní kapacity. „Make Steyr Great Again,“ hlásí Šlapák s odkazem na slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle agentury APA dosáhla společnost Steyr Arms v roce 2023 tržeb více než 45 milionů eur, tedy lehce přes 1,1 miliardy korun, přičemž USA tvoří asi čtvrtinu výsledků. „Letos očekáváme tržby mezi 35 a 40 miliony eur, takže méně než v předchozích dvou letech. Od příštího roku už ale očekáváme vyšší tržby, půjdeme nahoru. Navíc máme velmi dobrou hrubou marži. Procentuálně je ideální, i Warren Buffett by z ní měl radost,“ uvedl Šlapák pro CzechCrunch.

To, co Steyr historicky trápilo, byly prý režijní náklady. „A ty tu hrubou marži v podstatě zkanibalizovaly. EBITDA pro dlouhodobě udržitelný byznys nebyla dobrá, díky našim zásahům do chodu firmy už ale letos bude dle plánů zhruba dvojnásobná oproti loňskému roku,“ dodává Šlapák.

Jedním z bolestivých rozhodnutí bylo například snížení počtu zaměstnanců, kterých tu v současné chvíli je 130. „Pro Steyr dřív pracovalo kolem 175 lidí, někdy šlo o generační záležitost. Právě tyto sociální aspekty byly důvodem, proč předchozí majitelé odkládali nepopulární rozhodnutí. Řádný hospodář je však dělat musí,“ uzavírá český šéf Steyru.

Mezi zbrojařskými nadšenci je rakouská firma Steyr Arms pojem. Firma vznikla v roce 1864 a proslula svými loveckými zbraněmi, například legendární opakovačkou Mannlicher-Schönauer, ale také zadovkou Werndl-Holub, odstřelovačkou SSG 69 či útočnou puškou AUG. Vedle zbraní se firma proslavila i technologickými inovacemi, například prvním elektrickým veřejným osvětlením v Evropě nebo výrobou automobilů.

Součástí portfolia RSBC jsou kromě Steyru a Arexu také strojírenská společnost Bauer Technics, logistické firmy PJ Expedis a Muff Logistics nebo kamenné prodejny s rybářskými potřebami Fishmaster. Z oblasti nemovitostí jde například o Rezidenci Norská v pražských Vršovicích či retailový park Oáza Kladno. RSBC rovněž spravuje majetky šlechtického rodu Žejdliců ze Šenfeldu, do nějž patří zakladatel skupiny Robert Schönfeld. Ten pro CzechCrunch poskytl rozhovor před dvěma lety.