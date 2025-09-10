Skupina RSBC je v problémech. Zahájila restrukturalizaci, zároveň hledá investora
Holdingu RSBC podnikatele Roberta Schönfelda chybí peníze, není proto schopen splácet své závazky. Navíc se prý dostal do křížku s Michalem Strnadem.
Podnikatel Robert Schönfeld, který je dle vlastních slov potomkem šlechtické rodiny Žejdliců ze Šenfeldu, měl ještě nedávno velké plány. Se zbrojařskou divizí své finanční skupiny RSBC, kam patří slovinský výrobce pistolí Arex, rakouská zbrojovka Steyr či nejstarší výrobce zbraní ve Francii Verney-Carron, chtěl patřit mezi špičku evropského obranného průmyslu. Holdingu teď ale chybí peníze, není tak schopen splácet své splatné závazky. Rozhodl se proto zahájit restrukturalizaci vybraných divizí, současně probíhají jednání o vstupu nového investora.
Cílem je podle mluvčí RSBC Marie Třešňák Lesákové ozdravení skupiny a stabilizace jejích strategických částí. „Snažíme se vyrovnat s některými historickými akvizicemi, zejména z oblasti realizace zemědělských projektů na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku, které i z geopolitických důvodů nemohly dosáhnout očekávaných výsledků,“ prohlásila v tiskové zprávě. RSBC proto hledá investora, který by podpořil financování plánovaných akvizic v obranném průmyslu a také investice do vybraných nemovitostí. Současná situace prý nemá dopad na majetek a fungování investičních fondů RSBC.
Schönfeld v dopise investorům, který mají k dispozici Seznam Zprávy, napsal, že se RSBC dostala do potíží s hotovostí. „V souladu s platnou legislativou musíme v tuto chvíli pozastavit výplatu závazků vůči investorům, dodavatelům i zaměstnancům,“ uvedl. Seznam Zprávy připomínají, že hodnota skupiny se počítá v miliardách korun – stejně tak ale i její dluhy. E15 pak doplňuje, že problémy nastaly, když RSBC odmítl dál financovat jeden z velkých partnerů. Oba servery navíc shodně tvrdí, že Schönfeld narazil na zájmy mladého miliardáře Michala Strnada z Czechoslovak Group (CSG), jež v obranném průmyslu patří mezi globální hráče.
„Strnad Schönfeldovi předestřel možné scénáře dalšího postupu s tím, že se situace může vyvíjet po dobrém, stejně tak je ale možný i jiný vývoj,“ popsal SZ pod podmínkou anonymity jeden z jejich zdrojů. Podle e15 pak RSBC čelila v poslední době tlaku na nepřátelské převzetí – a bylo jí znemožněno refinancovat balík dluhu splatný v blízké budoucnosti i plánované investice. Mluvčí skupiny CSG Andrej Čírtek ovšem tyto informace odmítl.
Součástí portfolia RSBC jsou také strojírenská společnost Bauer Technics, logistické firmy PJ Expedis a Muff Logistics nebo kamenné prodejny s rybářskými potřebami Fishmaster. Z oblasti nemovitostí jde například o Rezidenci Norská v pražských Vršovicích či retailový park Oáza Kladno. Nicméně otázky nad finanční kvalitou této skupiny vznášela v poslední době řada analytiků a dalších expertů. Například Ondřej Záruba ze serveru Finsider napsal o jejím hospodaření několik investigativních článků. Hlasitým kritikem RSBC je také miliardář a zakladatel skupiny Partners Petr Borkovec, podle nějž jde rovnou o firmu hnanou nekvalitními dluhopisy „raisovanými od neznalého retailu“.