Trh finančních poradců se otřásá. Probudí agilní expert na hypotéky známý z LinkedInu spícího dravce?
Tomáš Rusňák stojí nově v čele skupiny Gepard Finance. Proslavil se jako podcaster a majitel malé sítě Taurum Finance, jehož sledují tisíce lidí.
Možná jste v posledních dnech zahlédli v pražském metru plakáty s gepardem v obleku. Jde o součást reklamní kampaně poradenské sítě Gepard Finance, která se zaměřuje na sjednávání hypoték a která na sebe chce po letech zase upozornit. A v tom jí má pomoct ještě jeden krok: do jejího čela usedl známý finanční podcaster a tak trochu influencer Tomáš Rusňák.
Trh finančního poradenství jako by poslední dobou byl v jednom ohni: síť 4fin je pod palbou (i své konkurence) kvůli prodeji problematických dluhopisů, nejčerstvěji těch od skupiny RSBC, v srpnu pak Česká spořitelna narychlo ukončila spolupráci s Partners kvůli jejich vlastní bance. A ještě předtím vlivný šéf Monety Tomáš Spurný zesílil své útoky na zprostředkovatele a vykreslil je jako hamižné prostředníky mezi klienty a bankou.
Část kritiky, která na hlavu poradců padá, je oprávněná – především role některých sítí v šíření pochybných dluhopisů, za jejichž prodej retailovým klientům dostávají zprostředkovatelé nadstandardní odměny, je odsouzeníhodná. „Našemu oboru tohle opravdu škodí,“ říká známý expert na úvěry na bydlení a tvůrce podcastu Hypotécast Tomáš Rusňák.
Jeho vyjádření ale nepřichází zčistajasna: v létě se totiž stal generálním ředitelem společnosti Gepard Finance, která patří k průkopníkům oboru v Česku. Nedávno oslavila 25. narozeniny, ale v posledních letech o ní nebylo tolik slyšet. A proto její majitelé v čele s Janem Kruntorádem povolali na pomoc o generaci mladšího, ale ambiciózního a mediálně zručného Rusňáka.
Ten se v posledních letech vypracoval ve výraznou postavu tuzemské poradenské scény: na LinkedInu jej sleduje přes 10 tisíc lidí a ve svých komentářích a podcastech pravidelně radí a vysvětluje, jak se vyznat především v hypoteční džungli. Zároveň má i vlastní, menší, především na jeho rodném Plzeňsku operující firmu Taurum Finance, jež se zaměřuje na sjednávání hypoték.
„Právě mediální výstupy a veřejné aktivity mě propojily i s gepardy,“ vysvětluje Rusňák. Tím, kdo jej vtáhl do gepardího světa, byl před dvěma a půl lety hlavní analytik skupiny a další znalec hypotéčního trhu David Eim. Tehdy Rusňák a jeho Taurum hledali novou servisní organizaci, která by jim pomáhala v přístupu k bankám a pojišťovnám.
To je totiž jádro toho, co Gepard Finance dělají: fungují jako základna pro menší hráče a nezávislé poradce, s nimiž by jinak banky nikdy nesedly k jednacímu stolu. „Banky potřebují mít proti sobě ideálně jednoho hráče, ne spoustu drobných,“ vysvětluje Rusňák franšízové principy byznysu.
Finanční poradci nemají nejlepší pověst, ale bohužel si za to do značné míry můžeme sami.
Jeho mise v čele Gepard Finance je komplexnější, on sám hovoří o restartu firmy, které došla energie a jejíž majitelé v určitou chvíli seznali, že už ji v rychle se měnícím světě nezvládají dostatečně navigovat. Velmi zjednodušeně a s nádechem klišé by se dalo říct, že jeho úkolem je udělat z klimbajícího geparda zase dravce.
„Vím, co lidem, kteří působí v mém oboru, a speciálně v hypotékách, chybí. Jaké nástroje a jaké služby by potřebovali a které nemají. A chci jim je dodat. Je to ale projekt aspoň na rok a půl a majitele jsem připravil na to, že na to budou potřeba i investice,“ popisuje Rusňák své plány, jak Gepard Finance proměnit a udělat z něj více technologicky orientovanou firmu.
A současně s tím si dává za cíl i přispět k rehabilitaci oboru finančních zprostředkovatelů, což s ohledem na to, co se kolem děje, může být vcelku žádoucí práce: „Finanční poradci nemají nejlepší pověst, ale bohužel si za to do značné míry můžeme sami, protože těch kauz, kdy zmizí miliardy korun z peněženek klientů, je prostě moc a v dnešní době se to rychle rozkřikne.“
Zrovna pro něj dluhopisové emise a jejich nabízení retailovým investorům nebyly tématem, protože se profesně vždy orientoval na hypotéky, které jsou podstatou byznysu jak jeho společnosti Taurum Finance, tak i Gepard Finance. A u úvěrů na bydlení hodlá zůstat, protože jde o finanční sektor, kde se toho bude v nadcházejících letech hodně dít – blíží se totiž několik velkých vln, při nichž začnou lidé refinancovat úvěry, které si nabrali buď těsně před inflační krizí (tedy ještě s nízkými úroky), nebo naopak po jejím nástupu, kdy sazby vystřelily nad šest procent.
Co se tedy dá čekat? „V oblasti úrokových sazeb už opravdu není nač čekat. Nic se neděje a nic se zřejmě dít nebude. Alespoň v dohledné době ne. Pochopitelně se vždy najde banka, která sáhne do sazeb. Ale na status quo celého trhu se nemění lautr nic. Průměrná úroková sazba je těsně pod 4,6 %. Pokud bych dostal otázku, kam až se dá dostat s dobrou hypotékou bonitního klienta, řekl bych, že 4,29 % p. a. pokládám za skutečně reálné,“ napsal ve svém srpnovém shrnutí hypoték Rusňákův kolega, analytik David Eim.
Jinými slovy – odpověď na tradiční otázku, zda se vyplatí čekat na lepší sazby, zní podle odborníků z Gepard Finance ne. „Čekat na něco, co zřejmě jen tak nepřijde, smysl rozhodně nedává. Rozhodně ne na trhu, kde ceny nemovitostí rostou o jednotky procent každý kvartál,“ připomíná Rusňák.
Právě masivní refinancování starších hypoték, které se dotkne stovek tisíc lidí, bude představovat pro finanční zprostředkovatele potenciální žně. „Mým osobním úkolem je sehrát v tomto významnou roli a ukázat celému trhu, že se to dá dělat i jinak. Na trhu existuje spousta subjektů, které se chovají jako prasata a většinu své produkce staví na modelu refinancování, kdy tahají lidi z jedné banky do druhé. Naštěstí banky už dávno pochopily, že retence je klíčem k úspěchu a že dělat dobrý servis pro stávající klienty je levnější než za každou cenu získávat nové,“ říká Rusňák otevřeně.
On sám se hodlá paralelně s přestavbou Gepard Finance i nadále, byť v menším, věnovat své domovské značce Taurum. Jde totiž, jak říká, o jeho srdeční záležitost. Ostatně přestup z Plzně do Prahy nebyl tak samozřejmý, jak by se mohlo zdát: „Dva roky jsme spolupracovali jen na externí bázi, s Taurum jsme byli jednou z mnoha sítí, jež s gepardy spolupracují a využívají jejich služeb. Až letos v zimě mi nabídli, abych vedl celé gepardy. A já odmítl,“ vypráví se smíchem.
Jeho odmítnutí ovšem nebylo zcela rezolutní, protože se s majiteli Gepard Finance dohodl, že si aspoň na pár měsíců zkusí práci šéfa obchodu. „A to mě nakonec přesvědčilo, ucítil jsem při tom šanci, že bych do první ligy mohl posunout celou firmu a také sebe,“ neskrývá ambice šestatřicetiletý podnikatel.
Na tom všem už prý pracuje – majitelům slíbil, že jeho projekt rekonstrukce firmy je zhruba na rok a půl. A během nich chce pomoct v rámci svých možností i celému oboru.
„Mám teď před sebou kolečko schůzek s lidmi z nejvyšších bankovních pater. Právě určitou korekci našich vztahů a vysvětlování, proč vzájemná spolupráce dává oběma stranám smysl, beru za součást mé mise, proč jsem tuhle práci vzal,“ říká.
Zároveň si ale na závěr neodpustí jeden rýpanec do vybraných bankéřů: „Nedivím se, že z úst některých bankéřů zaznívají ostrá slova o tom, jak jsme přeplácení a že by nás měli platit napřímo klienti. Je ale škoda, že jsou to ti samí bankéři, kteří kolečko refinancování sami nejvíce rozhýbávají a v minulosti na to stavěli extra produkty.“