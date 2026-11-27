Padá zlato, bitcoin i akcie. Kam investovat peníze, když přestávají fungovat i bezpečné přístavy?
Současné výprodeje připomínají, že ani tradiční bezpečné přístavy nechrání investory před všemi typy krizí.
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Zlato se tento týden propadlo na nejnižší hodnotu za více než rok, bitcoin během listopadu odepsal téměř čtvrtinu své hodnoty a technologické akcie procházejí výrazným výprodejem. Po letech, kdy investorům často stačilo nakoupit americký akciový index a sledovat, jak jejich majetek roste, se znovu ukazuje význam skutečné diverzifikace.
Zlato od letošního maxima ztratilo přibližně 37 procent. Důvodem jsou mimo jiné očekávání dalšího zvyšování amerických úrokových sazeb, kvůli kterým zlato jako aktivum nenesoucí žádný úrok ztrácí na atraktivitě. Bitcoin se zase navzdory pověsti digitálního zlata chová spíše jako rizikové technologické aktivum než jako ochrana před propadem akciových trhů.
Část investorů proto volí možná tu nejjednodušší strategii a zůstává v hotovosti. V amerických fondech peněžního trhu leží podle Investment Company Institute téměř osm bilionů dolarů, v přepočtu zhruba 178 bilionů korun. Držet část portfolia v likvidních nástrojích přitom v prostředí vyšších úrokových sazeb nemusí znamenat vzdát se výnosu a investor má zároveň kapitál připravený na případné nákupní příležitosti.
Peníze se ale z akciového trhu pouze nestahují, mění také své směřování. V posledních týdnech se relativně lépe daří některým defenzivním sektorům, tedy společnostem, jejichž hospodaření je méně závislé na ekonomickém cyklu. Kde mohou investoři hledat inspiraci?
- Základní spotřební zboží. Společnosti jako Unilever, Coca-Cola nebo Procter & Gamble prodávají produkty, které lidé nakupují i v ekonomicky slabších obdobích.
- Zdravotnictví. Firmy jako Johnson & Johnson nebo Roche těží z relativně stabilní poptávky po zdravotní péči a léčivech.
- Energetické utility. Společnosti jako National Grid nebo Duke Energy mají část příjmů založenou na regulovaných službách a relativně předvídatelných peněžních tocích.
- Krátkodobé státní dluhopisy. Nabízejí úrokový výnos při nižší citlivosti na změny sazeb než dlouhodobé dluhopisy.
Než ale otevřete obchodní aplikaci a začnete nakupovat akcie výrobců zubních past, sluší se dodat, že nejde o investiční doporučení. Jsou to příklady firem, jejichž obchodní modely mohou v současném volatilním prostředí obstát lépe než jiné. Ani defenzivní byznys totiž automaticky neznamená defenzivní akcii, zvlášť pokud za ni investor zaplatí příliš vysokou cenu.
Změna nálady investorů je patrná i na konkrétních číslech. Podle dat ETFIQ přiteklo jen během minulého pátku do sledovaných fondů zaměřených na základní spotřební zboží 126 milionů dolarů a do fondů zaměřených na utility dalších téměř 77 milionů dolarů. Jde dohromady o více než 4,5 miliardy korun.
Současný vývoj neznamená, že by investoři měli opustit technologické akcie nebo přestat věřit zlatu. Měli by se ale zamyslet nad tím, zda jejich zdánlivě diverzifikované portfolio ve skutečnosti nesází na jediný ekonomický scénář, například na levnější peníze a pokračující růst technologického sektoru.
A někdy je zkrátka lepší nedělat nic. Držet část portfolia v hotovosti není projevem investiční bezradnosti, pokud má investor jasno v tom, proč vyčkává a za jakých podmínek chce znovu nakupovat. Největší chybou totiž nemusí být propásnutá příležitost, ale nedostatek volného kapitálu ve chvíli, kdy skutečně přijde.