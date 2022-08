Pale Fire Capital loni vyrostli na 3,8 miliardy korun. Do tří let chtějí spravovat majetek za 20 miliard

O investiční skupině kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla bylo loni stejně jako letos dost slyšet. A tomu, jak hodně aktivní je, odpovídá i její výsledek za rok 2021 – čísla ziskovosti sice nezveřejnila, uvedla ale, že aktiva se jí zvedla o více než 100 procent a obrat o 60 procent. I do budoucna má velmi ambiciózní plány.

„V roce 2021 se nám podařilo výrazně nastartovat změny potřebné k dosažení našeho dlouhodobého cíle a rozšířili jsme portfolio o kvalitní mezinárodně působící firmy s velkým potenciálem. Spolu s tím jsme posílili tým o klíčové členy, kteří mají zdravou ambici a chuť stavět spolu s námi úspěšné firmy na zdravých základech. Jsme vděční i za důvěru z trhu spojenou s úpisem navýšené emise dluhopisů v hodnotě 750 milionů korun,“ říká jeden z partnerů skupiny Dušan Šenkypl.

V řeči čísel to znamená, že zatímco v roce 2020 činila aktiva skupiny 1,4 miliardy korun, loni vystoupala těsně pod hranici 3,8 miliardy korun. Co se dlouhodobého cíle týče, ten si Šenkypl a spol. stanovili jako majetek v hodnotě 20 miliard korun ve správě do roku 2025. Největší podíl na loňském konsolidovaném obratu 1,575 miliardy, který vyrostl z 964 milionů korun, měly společnosti Favi, Aukro, TeamIT, Munipolis a Semantic Visions.

Co se akvizic týče, tak Pale Fire Capital například ovládli globálně úspěšný, na Šumavě zrozený digitální cyklistický trenažér Rouvy, získali podíl v polském srovnávači pojištění Mubi, výrazně navýšili podíl v portálu Aukro a také zahájili vstup do americké, burzovně obchodované společnosti Groupon. Jejich personální řady pak posílil například finanční ředitel Jiří Ponrt, který přišel z Alzy. Spolu s Davidem Šiškou, bývalým šéfem Bonami, založili nový fond Purpose Ventures.

„Díky investování na západních akciových trzích budujeme vedle private equity druhou silnou kompetenci naší skupiny, která zároveň pomáhá s vyhledáváním zajímavých příležitostí pro private equity část. V roce 2021 jsme odstartovali náš vstup do společnosti Groupon, kde vnímáme růstovou příležitost v rámci obnovy po covidu, zejména pokud dojde i k oslabení hospodářského růstu či recesi, při které budou spotřebitelé výrazně cenově citlivější,“ doplňuje Jan Barta, partner PFC.

Jak naznačuje Barta, Pale Fire Capital ve svém byznysovém rozmachu pokračují i letos a například v Grouponu se postupně stali klíčovou silou, která diriguje strategii celé ikonické, byť v problémech se zmítající firmy. Šéfovi finanční skupiny PPF Jiřímu Šmejcovi zase letos odprodali většinu v nábytkovém vyhledávači Favi, zároveň se začali věnovat problematice energetické bezpečnosti a nezávislosti.

Pale Fire Capital má kromě Barty, který vyhledává především nové příležitosti, a Šenkypla, jenž se věnuje nastavování byznysových strategií, další dva zakládající členy. David Holý tvoří marketingové strategie portfoliových společností a Petr Krajíček řeší především účetní a daňové aspekty a administrativu firem a transakcí. Pale Fire Capital vzniklo v roce 2015 poté, co její zakladatelé prodali za několik miliard korun internetovou skupinu NetBrokers Holding včetně portálu ePojištění.cz.