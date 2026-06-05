Patagonia, Nespresso a teď i Zátiší. Pražská gastroskupina se dostala do elitního klubu odpovědných firem
Nezní to sice úplně sexy, mít označení B Corp je ale velká věc. Mají ho velké globální brandy, které definují odpovědné chování. A teď i české Zátiší.
Pyšní se jím celosvětově uznávané brandy, české firmy byste mezi nimi ale spočítali na prstech jedné ruky. Teď se ovšem do elitního klubu společností jako Patagonia, Toms, Nespresso, Ben&Jerry’s, Jamie Oliver Group nebo Chloé zařadilo i jedno dobře známé pražské jméno – skupina Zátiší Group coby první gastronomický byznys z Česka a střední Evropy vůbec získala mezinárodní certifikací B Corp.
Nezní to sice úplně sexy, mít označení B Corp je ale velká věc. A to právě proto, že ho mají firmy, které v globálním měřítku definují, co to znamená fungovat byznysově, environmentálně i společensky odpovědně – jako třeba Patagonia, která je symbolem ekologicky uvědomělého podnikání. Nebo espadrilky Toms, jež vznikly jako projekt na podporu chudých dětí v Argentině.
Uděluje ho nezisková organizace B Lab a oceněné podniky musí projít poměrně důkladnými prověrkami napříč celou svou strukturou. Zkoumají se ekologická opatření, ale také způsob řízení, péče o zaměstnance, vztahy s dodavateli, dopad na komunitu, odpovědnost vůči zákazníkům a transparentnost.
Pro Zátiší Group, která stála u zrodu českého fine diningu a dnes pod ni spadají jak restaurace V Zátiší a Mlýnec, tak i cateringová služba a chystaná restaurace Bursa v Holešovické tržnici, byl zisk této certifikace dlouhodobým snem. A dostala ho symbolicky v roce, kdy slaví 35 let od svého založení.
„Jsem nesmírně hrdý na celý tým Zátiší Group, který na těchto hodnotách pracuje už více než 35 let. B Corp pro nás není marketingová nálepka ani jednorázové ocenění. Je to potvrzení toho, že podnikání může být úspěšné, a zároveň prospěšné pro hosty, zaměstnance, dodavatele, komunitu i životní prostředí,“ říká zakladatel Zátiší Group Sanjiv Suri.
Pro zisk B Corpu musí firmy dosáhnout na minimálně 80 bodů ze sta v hodnocení, které si pořádající B Lab sestavuje. Zátiší Group nasbírala 96,6 bodu a pracovat na tom měla více než dva roky. Nemá ovšem vystaráno na pořád, certifikace se musí každé tři roky obnovit, což má podniky nutit k neustálému zlepšování.