Patří mezi nejbohatší sportovce planety, teď chce navázat na Michaela Jordana. Zvolil ale nečekanou cestu
V USA má nejprodávanější dres, ale impérium postaví s asijským kapitálem. Stephen Curry podepsal životní kontrakt, který mu otevírá dveře do Číny.
V minulé sezoně připomínal basketbalista Stephen Curry recenzenta tenisek. Po rozchodu se značkou Under Armour, u které strávil předchozích třináct let kariéry, zkoušel v zápasech pořád jiné boty. Z takzvané „sneaker free agency“, během které na palubovce vystřídal modely všeho druhu a obnošené páry pak vydražil za 1,7 milionu dolarů pro svou nadaci, teď ale vystoupil a rozhodl se. Osmatřicetiletý čtyřnásobný šampion NBA, který se mimochodem aktuálně pyšní vůbec nejprodávanějším dresem v lize, se na dlouhých deset let upsal čínskému kolosu Li-Ning.
Pro běžného západního spotřebitele zní tohle jméno pořád trochu exoticky, ale v Asii jde o giganta s více než sedmi tisíci obchody. V roce 1990 ho založil legendární gymnasta a držitel tří zlatých olympijských medailí z Los Angeles Li Ning. Čínská značka nakoukla do zámořské NBA už v roce 2006, ale skutečný zlom na americkém trhu přišel až o šest let později s podpisem hvězdného Shaquilla O’Neala či Dwyanea Wadea.
Aktuální obchod se ale neomezuje jen na výměnu sportovního vybavení. Curry, jehož magazín Forbes řadí s ročními výdělky ve výši 125 milionů dolarů (2,6 miliardy korun) na šesté místo mezi nejbohatšími sportovci, si totiž při odchodu z předchozího angažmá udržel práva na svou vlastní divizi nazvanou Curry Brand a tu teď kompletně svěřuje asijskému partnerovi. Společně navíc plánují kamenné pobočky v USA i Číně specializované právě jen na Curry Brand.
S asijským kapitálem v zádech se tak značka s Curryho jménem rozšíří z basketbalu i do módy pro volný čas a do světa golfu. Desetiletý kontrakt má navíc jasný přesah do doby, kdy hvězda pověsí dres na hřebík, čímž nápadně připomíná model, jejž s firmou Nike kdysi postavil Michael Jordan. Curry má teď navíc pravomoc podepisovat pod své jméno další sportovce, ať už z mužské NBA, ženské WNBA nebo z řad amerických univerzitních talentů.
Tato byznysová operace se navíc odehrává na mimořádně citlivém pozadí současného globálního obchodu. Zatímco evropské a americké značky se na obřím čínském trhu perou se slábnoucí spotřebitelskou poptávkou a drsnou konkurencí místních výrobců, asijští hráči vyrážejí do protiútoku. Podniky jako Anta, která dnes obléká basketbalisty Klaye Thompsona s Kyriem Irvingem, už v minulosti skoupily práva na značku Fila a nedávno si pořídily i velký podíl v Pumě.
Celé propojení má navíc přesah i pro samotnou zámořskou ligu, kde jsou geopolitické vztahy a čínské peníze mimořádně třaskavým tématem. Basketbalová NBA s Čínou totiž složitě hledají cestu k normalizaci vztahů po skandálu z roku 2019. Jeden tweet tehdejšího manažera Houstonu na podporu Hongkongu způsobil, že čínská státní televize okamžitě utnula vysílání zápasů a americká liga rázem přišla o stamiliony dolarů.
Ledové bariéry začaly reálně roztávat až loni na podzim. Šéf NBA Adam Silver podepsal s čínskou basketbalovou asociací novou dohodu, jež má asijským hráčům pomoci rozvíjet jejich potenciál. Do Asie se díky tomu poprvé od roku 2019 vrátily i přípravné zápasy. Do této komplikované atmosféry diplomatického sbližování tak nyní Curry nevstupuje jen jako tvář nových tenisek, ale i jako most mezi dvěma obřími, byť odlišnými sportovními trhy.