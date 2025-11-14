Bydlení a reality –  – 1 min čtení

České dráhy se zbavily pozemků na pražském hlavním nádraží. Penta je zastřeší, aby zde vystavěla novou čtvrť

Městský bulvár by měl propojit Vinohrady, Žižkov a centrum Prahy. Pozemky, na nichž má vzniknout, koupila Penta Real Estate za 320 milionů korun.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

hlavak
Foto: Penta Real Estate
Takto by mohla vypadat přeměna okolí hlavního nádraží
Bydlet přímo nad pražským „hlavákem“? Brzo to bude možné. Společnost Penta Real Estate miliardáře Marka Dospivy chce ve spolupráci s firmou Sudop Invest zastřešit a zastavět kolejiště u nádraží, aby zde vybudovala novou čtvrť, která městským bulvárem propojí Vinohrady, Žižkov a centrum Prahy. Od Českých drah teď zmíněné společnosti koupily pozemky o výměře 9 400 metrů čtverečních v okrajové části areálu, a to za 320 milionů korun.

„Chceme kultivovaně a komplexně rozvíjet a zvelebit toto dlouho opomíjené a uzavřené území a vytvořit z něj funkční veřejný prostor s kvalitní architekturou. Společně s městem, Správou železnic a Českými drahami pracujeme na tom, aby se výhledově na hlavním nádraží mohla realizovat výstavba nad kolejištěm obdobně, jako je tomu v jiných evropských metropolích,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.

Podle drah už zmíněné pozemky dávno nesloužily provozním potřebám dopravce. „Je proto přirozené, že hledáme cesty, jak toto území využít smysluplněji a otevřít ho městu. Dohoda o prodeji pozemků je tak dalším krokem v proměně těchto ploch na moderní městskou čtvrť. Prostředky, které tímto získáme, chceme investovat zpět do nákupu nových vlaků a kvalitnějších služeb pro naše cestující,“ sdělil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Prodej navazuje na předchozí fáze stavebního rozvoje pozemků v areálu hlavního nádraží, původně realizované na základě smlouvy uzavřené již v roce 1992 mezi tehdejšími Československými drahami a mezinárodním konsorciem, kterou Penta Real Estate ve společném projektu se Sudop Invest převzala v roce 2017.

Penta Real Estate již v lokalitě vystavěla objekty Churchill I a II, které s celkovou plochou přes 30 tisíc metrů čtverečních proměnily dříve zanedbané území v těsné blízkosti pražského hlavního nádraží v moderní městský prostor. Ten mimo jiné umožnil propojení nádraží s Prahou 3 novým podchodem. V objektech nazvaných Churchill dnes sídlí například Deloitte nebo Fortuna Entertainment Group.

