Penzijko už nemá být produkt uzamčený až do šedesáti, kvitují v ČSOB. Co chystá stát pro mladé?
Parlament jedná o novele penzijního spoření. Lidé do 29 let mají dostat dvojnásobný příspěvek od státu a možnost vybrat si část úspor před 36. rokem.
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Pro mladé lidi nebývalo penzijní spoření úplně aktuální téma. Otázku, jak si zajistit peníze na později, většinou odkládají až do středního věku. Podle Petry Hlávkové, ředitelky obchodu a marketingu a členky představenstva ČSOB Penzijní společnosti, to ale neznamená, že by mladé finance nezajímaly. „Spoří, investují, zkoušejí ETF i krypto. Penzijko jim ale dlouho připadalo jako produkt pro rodiče.“
Právě to chce změnit chystaná reforma. Parlament projednává novelu, která má platit od ledna 2027. Lidé do 29 let mají mít vyšší příspěvek od státu. Změnit se mají i pravidla pro výběr části úspor a investování má být jednodušší. Podle ČSOB přitom penzijní spoření nemá nahrazovat akcie nebo ETF, ale mělo by být pevným základem dlouhodobého investování. „Oproti ETF, které si člověk koupí sám, má penzijko řadu výhod, jako je daňový odpočet, možnost pravidelného příspěvku od zaměstnavatele a nově také ještě štědřejší státní podporu ve výši až 680 korun,“ říká Hlávková.
Zatím penzijní spoření ale využívá jen málo mladých. Podle dat ministerstva financí má penzijní spoření jen 263 tisíc lidí ve věku 18 až 29 let. Důvody podle Hlávkové ukázal i průzkum ČSOB. „V našem průzkumu mezi lidmi do 29 let bez penzijka se opakují tři důvody: nemají dost volných peněz, důchod pro ně není téma a mají jiné priority, třeba bydlení, cestování nebo auto. Jeden z respondentů to vystihl takto: nechci mít všechno nalajnované.“ Proto by podle ní mělo přestat platit, že jde jen o spoření na důchod. „Mladí ho potřebují vidět jako finanční základ, který jim nechává otevřené možnosti, ať se život stočí kamkoli,“ dodává.
Největší změna se týká státního příspěvku. Dnes stát přidává 20 % z vkladu, nejvýš 340 korun měsíčně. Podle návrhu se má pro lidi do 29 let zdvojnásobit na 40 %. Když člověk do 29 let vloží 500 korun, stát má přidat 200. Strop je 680 korun měsíčně při vkladu 1 700 korun a vyšším, to je přes 8 000 korun ročně.
„Státní příspěvek 40 % se má od 18 let počítat od vkladu 500 korun, což je zhruba cena lepší večeře nebo dvou předplatných streamovacích služeb. Stát by k tomu přidal 200 korun, tedy 2 400 korun ročně,“ připomíná Hlávková. Podmínky mají po schválení novely platit i pro ty, kdo si penzijní spoření založí už teď.
Druhá změna se týká výběru. Část úspor má jít vybrat do 36 let a po 10 letech spoření. O výplatu je přitom potřeba požádat před 36. narozeninami. „Podle návrhu si budete moct vybrat jednorázově až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení, a to na cokoli. Státní příspěvky a příspěvky zaměstnavatele zůstávají ve spoření, o státní podporu nepřijdete a smlouva pokračuje dál.“
Podle návrhu si budete moct vybrat jednorázově až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení, a to na cokoli.
Největší smysl to podle Hlávkové dává těm, kdo začnou brzy nebo kterým penzijní spoření založili rodiče. Řeší pak bydlení, rodinu nebo podnikání a peníze k hypotéce nebo na vybavení bytu se jim hodí. Zbylé peníze dál pracují.
A začít se dá i s málem. Spořit jde od 100 korun měsíčně, na státní příspěvek je ale potřeba posílat aspoň 500 korun. „A kdo dostává příspěvek od zaměstnavatele, odkládá peníze, které by jinak vůbec neměl,“ doplňuje Hlávková. O skladbě investic přitom rozhoduje strategie podle věku. Výchozí volbou má být takzvaná strategie životního cyklu: dokud je člověk mladý, investuje dynamičtěji, a jak stárne, portfolio se zklidňuje. Povinný investiční dotazník má při volbě této strategie odpadnout, takže sjednání má být rychlejší. ČSOB tuhle strategii nabízí už od roku 2016.
ČSOB přínos chystaných změn ukazuje na dvou modelových příkladech. V obou se spoří patnáct let. V prvním člověk vkládá 1 000 korun měsíčně, tedy asi 33 korun v přepočtu na den. Ve druhém vkládá 1 700 korun měsíčně, tedy asi 56 korun denně, čímž dosáhne na nejvyšší možný státní příspěvek.
Modelový příklad předpokládá spoření po dobu 15 let s měsíčním vkladem 1 000 korun, respektive 1 700 korun, státním příspěvkem 400 korun, respektive 680 korun měsíčně do 29 let a 200 korun, respektive 340 korun měsíčně od 30 let a zhodnocením 8,5 % p.a. při zachování nových podmínek státní podpory. Uvedený výnos je předpokládaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena.
Podle modelových příkladů by tak šlo vybrat 109 056 korun, respektive 185 395 korun, a to už po zdanění výnosů.
„Opatrným začátečníkům penzijko nabízí jednoduchý vstup do investování, aniž by museli rozumět trhům,“ říká Hlávková. A jak to zapadá mezi ostatní investice? „Penzijko je už dávno investice.“ Peníze v dynamickém fondu podle ní jdou z velké části do akcií na vyspělých trzích a měnové riziko je zajištěné. „Pořád ale platí, že penzijko není spořicí účet a na každodenní rezervu se nehodí. Je to dlouhodobá investice, jen nově s mnohem větší flexibilitou pro mladé střadatele,“ doplňuje Hlávková.
Jak penzijní spoření funguje a co pro vás chystaná novela znamená, najdete na webu ČSOB Penzijní společnosti.