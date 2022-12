Petr Rychlý s cígem vás vítá v první ukázce nekorektního Last Holiday. Potkáte i sprostou bábu na nádraží

Původně svůj první teaser prý chtěli vydat na VHS kazetě, kterou by schovali ve vesnici, jež je vzorem pro jejich hru. Nakonec ale anonymní autoři z Boomer Games naštěstí zvolili tradičnější formát. Do světa tak první ukázku z chystané hry Last Holiday vypustili standardně na YouTube. Velká odhalení nečekejte, ale když se dobře zaposloucháte, tak kromě nerudné báby uslyšíte i hlas Petra Rychlého, jednoho ze zvučných dabérů nekorektní hry.

„H**zl jeden, to by se za komunistů nestalo tohlencto, dřív měli ke stáří úctu,“ přivítají vás po krátké cestě lokálkou první slova úvodního teaseru na Last Holiday. Tuto větu vypustí do světa nerudná babka – a hned vám začne být jasné, co je nová česká hra zač. A o nadsázkou nabitém přístupu jejích tvůrců ze studia Boomer Games hovoří i vzkaz hráčům: „To, co se líbí, je finální. To co ne, je teprve ve vývoji. Nebo tomu nerozumíte.“

Předtím, než hlavní hrdina Ben cestující v roce 2000 na prázdniny za babičkou vystoupí z vlaku, si ještě vychutnáte pohled na severočeské krásy z doby, kdy okresky brázdily trabanty a vedle zahrádek se vyjímaly zaparkované škodovky. Videoher, které se odehrávají v Česku, není mnoho, ale Last Holiday už na první pohled bude několikanásobně víc česká záležitost než všechny předchozí tituly dohromady. A vlastně i na poslech.

Hru už třetím rokem tvoří studio Boomer Games, jehož členové si alespoň prozatím přejí zůstat v anonymitě. Před pár týdny jsme je ale měli možnost poznat, když jsme se byli podívat na natáčení dabingu s Petrem Rychlým. Na jednu stranu je jejich projekt tak trochu (dost) obhroublý, na stranu druhou bez nadsázky propracovaný a vážně míněný. Tedy do takové míry, do jaké může být vážná hra o pubertálních dobrodružstvích na vesnici.

Však o upřímné péči autorů svědčí právě i dabing, ke kterému si přizvali kromě Petra Rychlého také Jakuba Prachaře i další známá jména. Ve hře překypující nekorektním humorem (dalším dabérem je romský komik Daniel Ferenc v roli majitele vrakoviště Demetera…) tak sice budete pít pivko, kouřit cíga a hrát automaty, ale současně se starat o tuning trabanta, o nasycení i napojení hlavního hrdiny nebo o jeho duševní pohodu.

Úroveň stresu mimochodem snížíte třeba kouřením cigaret. Přesně takových, které kouří Rychlého postava kněze, který hlavního hrdinu v teaseru vítá po příjezdu. „Tady tě bude čekat jinej režim,“ zní jeho přivítání. Ale že by to měl být režim kdovíjak přísný, to spíš nehrozí. Však si coby Ben budete moci přilepšit třeba drobnou kriminalitou, hraním na automatech nebo sázením na prasečí závody. Inu, venkov.

Když už byla řeč o trabantu, tvůrci kvůli němu před nedávnem vyrazili na Startovač. „Byť jsou naši grafici solidní frajeři a grafiku dělají dobrou, trabanta dělají z fotek a inzerátů. Vlastní trabant by nám umožnil rozložit to mistrovské dílo na součástky a do nejmenšího šroubku. Grafik Honza nemá totiž řidičák a auto viděl jen na parkovišti před Albertem,“ vysvětlili svým typickým způsobem důvod komunitního financování.

Cíl crowdfundingu byl naplněn, díky jeho překonání se povedl i další milník: „Krom tráboša, kterého hned po svátcích koupíme, přidáme do hry i V3S hovnocuc! Děkujeme strašně moc.“ Na případné přispění mají zájemci ještě devět dní, odměnou jim může být třeba plakát s podpisem Petra Rychlého. Sympatickou skutečností je to, že peníze nejsou potřeba pro samotný vývoj hry. Do Last Holiday vložili pár milionů korun úplně normální investoři.

O tom, jak vážně to se svou nevážnou hrou myslí, svědčí kromě získání důvěry investorů i to, že autoři pro svůj projekt zdigitalizovali skutečnou vesnici. „Máme ve hře čtyři kilometry čtvereční, které odpovídají realitě. Naskenovali jsme domy, ulice, strávili jsme tři týdny v místním společenském sále, kde jsme natáčeli scény motion capture technologií. A to s posvěcením paní starostky,“ prozradil pro CzechCrunch už dříve šéf Boomer Games.

Oním místem, které se dočká tohoto úsměvného zpracování, jsou severočeské Bžany. Tvůrci to původně chtěli utajit, jenže prakticky ihned po zveřejnění prvních obrázků se našli zeměpisně zdatní fanoušci, kteří je na záběrech ze hry poznali. Jak moc se jejich převedení do Last Holiday povedlo, se zájemci dozvědí nejprve v předběžném přístupu, který nabídne část obsahu. Zatím můžete hru sledovat na Steamu.