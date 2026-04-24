Pivovar Matuška uspěl v prestižní světové soutěži. Jako jediný z Česka a získal rovnou dvě medaile
Říká se jí světová pivní olympiáda a letos se v ní ukázalo na 8 000 piv. Mezi nimi se na soutěži World Beer Cup dokázal prosadit minipivovar z Česka.
V Broumech nedaleko za Prahou se bude jistě slavit. Hned dvě piva z tamního minipivovaru Matuška se totiž letos probojovala mezi ty vůbec nejlepší na světě. Na soutěži World Beer Cup získala ve svých kategoriích druhá místa, a tedy i stříbrné medaile. V kategorii Kellerbier or Zwickelbier (sklepní ležáky) se jako druhá umístila broumská Desítka a v kategorii Czech-Style Pale Lager (český světlý ležák) tamější Dvanáctka. Po loňském úspěchu, kdy s pivem Broumy získal tento minipivovar zlato v kategorii Kellerbier or Zwickelbier, si tak na konto připisuje další zářez.
World Beer Cup je mezinárodní pivní soutěž, která se pravidelně koná v USA pod záštitou Brewers Association, americké asociace zastupující malé a nezávislé pivovary. Označuje se za nejprestižnější a zároveň největší pivní soutěž na světě a díky obrovskému počtu přihlášených piv platí za měřítko kvality pro celé odvětví. V roce 2026 bylo vyhodnoceno přes 8 000 vzorků z více než 1 600 pivovarů z padesáti zemí. Česko tu získalo, kromě předchozího roku, ocenění naposledy v roce 2014.
„Zase jsme dokázali něco nemožného!“ neskrývá svou radost šéf minipivovaru Adam Matuška. „Tolik let jsme nikdy nic nevyhráli, minulý rok zlato, teď dvě stříbra. S tátou jsme začínali v garáži a neměli jsme ani na benzín, abychom se dostali do Broum. Vše je možné, nic není nemožné! Jen se nikdy nevzdat!“ Minipivovar vznikl v roce 2009 a svá piva dodává do řady podniků. V Praze na něj jsou napojeny také dva Automaty Matuška, jeden na Hradčanské a druhý nově na Jiřího z Poděbrad.