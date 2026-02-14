Automat Matuška má sourozence. Na Jiřáku otevřel výčep s osmi pivy a jídlem, co vzdává hold vyhlášeným hospodám
Na Jiřího z Poděbrad se rozjíždí nový podnik – svou druhou pobočku tu otevřel výčep Automat Matuška. K mání v něm bude i první Matuškovo nealko.
Automaty Matuška jsou ode dneška v Praze oficiálně dva! Moderní výčep inspirovaný provozy bez obsluhy, které získaly oblibu už za první republiky, nabízí ve zbrusu nové pobočce na Jiřího z Poděbrad osm druhů piva včetně prvního vlastního nealka. Jídlo, které hosté na rozdíl od prvního provozu na Hradčanské objednávají od stolu, je pak poctou vyhlášeným českým hospodám.
„Pivo u nás zůstává živé, nefiltrované, nepasterizované a čepované v té nejlepší kondici. Pro nový podnik jsme poprvé uvařili i nealko pivo, které se jmenuje Bylinný střízlivec a navazuje na náš speciál Bylinný blaženec. V nabídce bude i čepovaná kombucha od JZT Ferments,“ říká Adam Matuška, spolumajitel pivovaru a Automatu.
„Zpomalujeme i servis a jídla hostům podáváme jako kompletně sestavené porce, které na rozdíl od piva přinášíme ke stolu,“ doplňuje ho Daniel Korcsmáros, ředitel nově vzniklé firmy Máma, která se bude po vzoru velkých gastroskupin o oba Automaty starat. V čele nového podniku pak stojí Matuškova sestra Marie Matušková, která působila jak v Automatu na Hradčanské, tak například i u Dvou kohoutů.
Kreativní šéfkuchař Michal Pravda spolu se šéfkuchařem Automatu JZP Radkem Machačem připravil menu založené na českých surovinách, které ale chtějí posunout na netradiční úroveň. „V menu skládáme hold těm nejvyhlášenějším českým hospodám, například podniku U Kalendů, kde podle nás dělají úžasné věci. Vaříme české klasiky, které posouváme na úroveň, jež je těžko pojmenovat. Nabízíme kachnu na vafli, steak z hovězího srdce nebo uzenou zmrzlinu s mlatem,“ vysvětluje Pravda.
Interiér nového Automatu, jehož kapacita je 85 míst uvnitř a dalších 80 na budoucí zahrádce, navazuje na staršího sourozence. Oba mají stejný půdorys i rozvržení, zdejší pípa je pak zmenšenou variací na Automat na Hradčanské, který navrhl Adam Matuška a Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj.
Oba podniky vytvořila architektka Tereza Froňková, která má za sebou i řadu interiérů podniků ze sítě Ambiente, umělecké prvky pochází od Jakuba Matušky alias Maskera, staršího bratra Adama Matušky, jehož plastiky i etikety jsou s brandem už nerozlučně spjaty. Velkou místní pýchou je pak stůl pro štamgasty vyrobený z čela obřího sudu z Plzeňského Prazdroje o objemu 1 250 litrů, který navazuje přímo na výčep.
Nový Automat Matuška se otevírá dnes, v sobotu 14. února, v 17 hodin.