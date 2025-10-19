Pizzerie Slice Slice Baby má mladšího sourozence. Hned ve vedlejším vchodu najdete bar Sip Sip Hooray
Do Holešovic přibyl bar Sip Sip Hooray. Dáte si v něm samozřejmě drink, ale taky pizzu od vyhlášené sesterské pizzerie.
Originální holešovická pizzerie otevřela dlouho připravovaný sesterský bar. Najdete ho hned ve vedlejším vchodu v Dělnické ulici, a i když si i tady můžete objednat kváskovou pizzu podle Kateřiny Jakusové, prim tu přeci jen mají hrát drinky. Co byste měli o novém podniku vědět?
Název: Sip Sip Hooray
Adresa: Dělnická 19
Typ podniku: bar
Otevírací doba: aktuálně soft opening čtvrtek až sobota, 18:00–23:00
Interiér Sip Sip Hooray je minimalisticky industriální, možná si toho ale ani nevšimnete, protože všemu dominuje sytě červené světlo, jež nevelký bar zahaluje.
V příjemně jednoduché nabídce je všechno, co potřebujete. Vedle zmíněné pizzy z vedlejšího podniku i víno, pivo od Matušky nebo nealko Krystus od Clocku.
To nejdůležitější jsou ale koktejly – osmička těch alkoholických se drží docela při zemi a je spíš tradiční a převážně sladší. Dát si tu ale můžete místní palomu i negroni nebo takzvaný Afternoon Sip. Ten ale chutná úplně stejně jako Aperol Spritz.
K nim patří ještě tři nealko míchané drinky, limonáda a ice tea. Do plného provozu by bar, který má ve znaku rozverného jokera, měl najet v následujících týdnech.