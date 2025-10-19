Gastronomie –  – 1 min čtení

Pizzerie Slice Slice Baby má mladšího sourozence. Hned ve vedlejším vchodu najdete bar Sip Sip Hooray

Do Holešovic přibyl bar Sip Sip Hooray. Dáte si v něm samozřejmě drink, ale taky pizzu od vyhlášené sesterské pizzerie.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

sip
Foto: CzechCrunch
Nový holešovický bar Sip Sip Hooray
0Zobrazit komentáře

Originální holešovická pizzerie otevřela dlouho připravovaný sesterský bar. Najdete ho hned ve vedlejším vchodu v Dělnické ulici, a i když si i tady můžete objednat kváskovou pizzu podle Kateřiny Jakusové, prim tu přeci jen mají hrát drinky. Co byste měli o novém podniku vědět? 

Název: Sip Sip Hooray

Adresa: Dělnická 19

Typ podniku: bar

Otevírací doba: aktuálně soft opening čtvrtek až sobota, 18:00–23:00

Interiér  Sip Sip Hooray je minimalisticky industriální, možná si toho ale ani nevšimnete, protože všemu dominuje sytě červené světlo, jež nevelký bar zahaluje.  

V příjemně jednoduché nabídce je všechno, co potřebujete. Vedle zmíněné pizzy z vedlejšího podniku i víno, pivo od Matušky nebo nealko Krystus od Clocku.

To nejdůležitější jsou ale koktejly – osmička těch alkoholických se drží docela při zemi a je spíš tradiční a převážně sladší. Dát si tu ale můžete místní palomu i negroni nebo takzvaný Afternoon Sip. Ten ale chutná úplně stejně jako Aperol Spritz. 

K nim patří ještě tři nealko míchané drinky, limonáda a ice tea. Do plného provozu by bar, který má ve znaku rozverného jokera, měl najet v následujících týdnech.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny.

Newsletter Deli | Poslední vydání

Nepřehlédněte:

Rubriku Gastronomie podporujícatering_zdrave_squareforbinajzt_logo_black

Související témata:Nový podnikSip Sip HooraySlice Slice Baby
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    planeo-2

    Křetínský ovládne jednoho z největších prodejců spotřební elektroniky. Zbývající podíl koupil od PPF

  2. 2

    magu

    Nic jsem neodkývala a stejně mi strhli peníze. Český výrobce nápojů vsadil i na agresivní praktiky

  3. 3

    petr-henes

    Uspěl v souboji Zdeňka Pohlreicha. Teď v Olomouci za miliony otevřel stylové bistro pro milovníky Itálie

  1. 1

    letiste_praha-1-1-1

    Letiště Václava Havla hlásí praktickou novinku. Do letadla vás pustí s dvoulitrovou láhví

  2. 2

    bialetti-mvp-final

    Pád nejmilovanějšího výrobku Itálie se blížil. Zachránil ho asijský miliardář, jenže za jakou cenu

  3. 3

    command-and-conquer-36

    Takové hry už se dneska nedělají. Před 30 lety ovládl a dobyl naše počítače král všech strategií